Футбол

Украинский вратарь согласился на переход в «Вальядолид»Sport.ru 10:58

В понедельник, 12-го августа, испанское издание Marca опубликовало информацию о том, что украинский вратарь Андрей Лунин, права на которого принадлежат мадридскому "Реалу", отправится в состав "Вальядолида" на правах аренды.
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Украинский вратарь согласился на переход в «Вальядолид»

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