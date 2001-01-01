Футбол
Украинский вратарь согласился на переход в «Вальядолид»Sport.ru 10:58
В понедельник, 12-го августа, испанское издание Marca опубликовало информацию о том, что украинский вратарь Андрей Лунин, права на которого принадлежат мадридскому "Реалу", отправится в состав "Вальядолида" на правах аренды.
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Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 20:18, Вашингтон
Армия и оружие
Трамп: США «многое поняли» после взрыва в Архангельской области
США делают выводы из чрезвычайного происшествия при испытании жидкостной реактивной двигательной установки 8 августа в России, заявил президент США Дональд Трамп.
Обновлено в 17:40
Гаджеты
Huawei представила смарт-телевизоры Honor с HarmonyOS
Обновлено 10 августа в 16:16
Общество
Певец Александр Серов подал в суд на ток-шоу «Пусть говорят»
Обновлено в 10:35
Политика
Журналист Шевченко взял назад свои слова о Кадырове
Журналист Максим Шевченко признал, что допустил резкость в отношении главы Чечни Рамзана Кадырова в дискуссии о личности имама Шамиля.
Обновлено в 12:44
Кино
Первая часть «Оно» повторно выйдет в российский прокат
Обновлено в 10:17
Шоу-бизнес
Анастасии Заворотнюк могут запретить выезд за границу из-за долгов
Актрисе Анастасии Заворотнюк грозит новое судебное разбирательство из-за долгов, которое может обернуться для нее закрытием выезда за границу.
Обновлено в 11:11
Футбол
Данилу Перейра может пропустить ответный матч «Порту» с «Краснодаром»
Футболист португальского клуба "Порту" Данилу Перейра может не сыграть в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов с "Краснодаром", сообщает A Bola.
Обновлено в 04:30
Политика
Запрет США избавит Порошенко от физической расправы бойцов «Азова»
Бывшие военнослужащие полка «Азов» сообщили, что будут добиваться тюремного заключения для экс-президента Украины Петра Порошенко за хищения в государственном концерне «Укроборонпром».
Обновлено в 08:30
Армия и оружие
Американский «Спецназовец года» погиб в Ираке
Американский «Спецназовец года – 2018» погиб в Ираке при обстреле. Об этом сообщает минобороны США.
Обновлено в 16:33
Политика
Новый владелец «Рустави 2» заявил о продаже телекомпании
Новый владелец грузинской телекомпании «Рустави» Кибар Халваши заявил о намерении продать её из-за долгов, говорится на сайте копании.
Обновлено в 06:45
Экономика
Въездной турпоток в Россию вырос на 25%
В Россию за шесть месяцев 2019 года с целью туризма въехали 1 967 221 человек, что почти на 25% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Обновлено в 05:47
Общество
Уровень Амура у Хабаровска достиг 558 см
У села Елабуга сегодня уровень воды достигнет 550 см, что считается опасным явлением, сообщили в ГУ МЧС по Хабаровскому краю.
Обновлено в 20:01
Армия и оружие
В Турции сообщили о прибытии делегации США на границу с Сирией
В Минобороны Турции сообщили, что делегация Соединённых Штатов в составе шести человек прибыла в турецкую провинцию Шанлыурфа на границе с Сирией.
Обновлено в 09:58
Происшествия
Подозреваемый в стрельбе в норвежской мечети не признал вину
Подозреваемый в убийстве сводной сестры и стрельбы в мечети в пригороде Осло 21-летний мужчина не признает свою вину, сообщила телерадиокомпания NRK со ссылкой на адвоката задержанного Унни Фриес.
Обновлено в 04:09
Общество
Площадь лесных пожаров в Сибири начала снижаться
Площадь лесных пожаров в России начала сокращаться и за прошедшие сутки снизилась на 6%, до 266,4 тысячи гектаров, сообщает во вторник федеральная Авиалесоохрана.
Обновлено в 20:14
Политика
В США вступил в силу запрет на закупку оборудования Huawei и ZTE
Запрет на закупку и использование оборудования китайских компаний Huawei и ZTE вступил в силу в Соединенных Штатах с 13 августа, сообщает пресс-служба Федерального реестра США.
Обновлено в 19:42
Происшествия
В жилом доме в Москве произошел взрыв газа
Обновлено в 11:55
Политика
Южная Корея исключит Японию из списка стран с упрощенным экспортом
Южная Корея планирует исключить Японию из списка стран-партнеров, в которые можно поставлять товары по упрощенной схеме.
Обновлено в 05:53
Футбол
РФС рассмотрит инцидент с оскорблением судьи на матче в Грозном
Инцидент произошёл накануне на стадионе в Грозном во время матча чемпионата России по футболу между местным «Ахматом» и московским «Спартаком».
Обновлено в 13:34
Политика
Власти Крыма предъявили Украине требование на воду из Днепра
Власти Республики Крым намерены обратиться к федеральным властям с просьбой инициировать переговоры с Украиной по пропуску на полуостров вод реки Днепр, которые были заблокированы Украиной.
Обновлено в 16:08
Общество
В Гидрометцентре предупредили о заморозках до минус 2 градусов
Обновлено вчера в 22:00
Общество
Профсоюзы предлагают сократить рабочую неделю с сохранением зарплаты
На Российской трехсторонней комиссии планируют рассмотреть идею о введении в России четырехдневной рабочей недели с сохранением оплаты труда.
Обновлено в 19:48
Политика
Мэрия не согласовала шествие по бульварам 17 августа
Обновлено в 17:07
Происшествия
При взрыве в Багдаде пострадали 13 человек
Обновлено в 18:36
Общество
Лоукостер «Победа» сообщил о DDoS-атаке
Сайт 100%-ной «дочки» «Аэрофлота» авиакомпании «Победа» в понедельник, 12 августа, примерно в 14.15 мск подвергся «мощнейшей DDoS-атаке».
Обновлено в 08:17
Политика
В США ужесточат правила получения виз
Администрация президента США Дональда Трампа опубликовала новое правило, согласно которому ужесточаются правила выдачи виз.
Обновлено в 16:27