Футбол
Украинский вратарь согласился на переход в «Вальядолид»Sport.ru 10:58
В понедельник, 12-го августа, испанское издание Marca опубликовало информацию о том, что украинский вратарь Андрей Лунин, права на которого принадлежат мадридскому "Реалу", отправится в состав "Вальядолида" на правах аренды.
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 14:10, Ашберн
Здоровье
Минюст разработал проект приказа о паллиативной помощи заключенным
"Согласно проекту приказа при наличии показаний осужденным и лицам, заключенным под стражу, в медицинских организациях уголовно-исполнительной системы организуется оказание паллиативной медицинской помощи", - говорится в сообщении.
Обновлено в 13:55
Политика
Зеленский уволил 18 глав районов в Донецкой и Львовской областях
Президент Украины Владимир Зеленский отправил в отставку 18 глав районных государственных администраций в Донецкой и Львовской областях.
Обновлено в 13:26
Авто
Rezvani представила новый внедорожник Tank
Американская компания наконец представила свою новинку — внедорожник Tank, обладающей силовой установкой с отдачей более 1 000 л.с. Как говорится в официальном пресс-релизе, новинку создали на основе Jeep Wrangler в модификации JL.
Обновлено в 09:20
Здоровье
Студентка умерла за несколько дней от неизвестной болезни в Москве
Студентка из Воронежа умерла от неизвестной болезни в Москве. Об этом сообщает "Московский комсомолец".
Обновлено вчера в 21:21
Политика
Белый дом ужесточит правила получения виз в США
Администрация президента США Дональда Трампа обнародовала новое правило, которое ужесточит правила выдачи виз.
Обновлено в 12:25
Футбол
«Монако» подписал форварда «Эвертона»
Пресс-служба «Монако» объявила о трансфере нападающего «Эвертона» Анри Оньекуру.
Обновлено в 13:14
Экономика
Налоговая сообщила о росте среднего чека россиян в магазинах
Исследовательский холдинг "Ромир" ранее подсчитал, что в июле средний чек жителей России за один поход в магазин уменьшился на 10 руб. по сравнению с июнем и составил 546 руб. Это значение также стало минимальным за год: последний раз ниже этого значения показатель опускался в августе 2018 года (537 руб.).
Обновлено в 11:19
Происшествия
В Багдаде взорвался склад с боеприпасами
Тринадцать человек пострадали в результате падения снарядов в столице Ирака Багдаде после взрывов на складе с боеприпасами, сообщает местный телеканал Al-Sumaria со ссылкой на заявление представителя министерства здравоохранения страны Сейфа аль-Бадра.
Обновлено в 14:04
Шоу-бизнес
Из-за нового образа Алсу стала похожа на Ольгу Бузову
Кое-кто раскритиковал её за пластику, высказавшись, что Алсу не похожа на саму себя, а другие отметили, что снимки артистки скучны и разнообразны.
Обновлено в 13:22
Политика
Туркменистан купит всю линейку автомобилей Aurus
Обновлено в 12:41
Экономика
Профсоюзы выступили за сокращение рабочей недели без ущерба в зарплате
Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) положительно оценивает инициативу сокращения рабочей недели, но только при сохранении размера оплаты труда.
Обновлено в 10:34
Политика
В ЦИК прокомментировали предложение перенести выборы в Мосгордуму
Как передаёт РИА Новости, таким образом она прокомментировала письмо на имя председателя Центральной избирательной комиссии одного из незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму с предложением отменить или перенести выборы.
Обновлено в 06:03
Армия и оружие
Танк ядерного апокалипсиса нашли в России
В городе Каменск-Шахтинский Ростовской области обнаружили танк "Ладога", который прозвали "машиной ядерного апокалипсиса".
Обновлено в 12:54
Общество
В Пенсионном фонде пояснили, как учеба влияет на пенсию
Ученикам в период ученичества выплачивается стипендия, размер которой определяется ученическим договором (ст. 204 Трудового кодекса РФ), но она не облагается страховыми взносами (статья 420 Налогового кодекса РФ).
Обновлено вчера в 20:15
Происшествия
Ударившего девушку сотрудника МВД собираются преследовать уголовно
Обновлено вчера в 17:57
Финансы
Роспотребнадзор раскрыл опасные параметры кредита
Роспотребнадзор предупредил россиян об опасных кредитных параметрах. Соответствующая информация опубликована 12 августа на сайте службы.
Обновлено в 04:26
Общество
В России изменились правила использования электронной подписи
В России с 13 августа вступили в силу изменения в закон, регламентирующий использование электронной подписи при сделках с недвижимостью.
Обновлено в 06:28
Происшествия
Взрыв газа случился в жилом доме в Москве
В жилом доме на юго-западе Москвы произошел взрыв газа. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
Обновлено в 10:59
Общество
В Гидрометцентре предупредили о заморозках до минус 2 градусов
В выходные, 17 и 18 августа, днем снова потеплеет до +25 градусов.
Обновлено вчера в 22:00
Армия и оружие
Разведка США нашла свое объяснение взрыва в Белом море
Обновлено в 13:52
Космос
НАСА предупредило о приближающемся к Земле астероиде
Обновлено в 00:57
Армия и оружие
NI о морской войне с Россией: силы США будут уничтожены в первые часы
Угрозу войны между Россией и США, поводом к которой может послужить, например, потопление американского корабля после случайного подрыва на мине, оставшейся в Черном море со времен Второй мировой, оценил профессор-исследователь Института морских исследований Китая в Военно-морском колледже США в Ньюпорте Лайл Голдстин.
Обновлено вчера в 06:27
Футбол
Снейдер завершил карьеру футболиста
Обновлено в 12:53
Экономика
Минэкономразвития сообщило об избежавшей технической рецессии России
«Учитывая текущую экономическую политику — жесткая налоговая политика и жесткая денежно-кредитная политика — и слабый эффект национальных проектов, техническая рецессия в экономике может быть зафиксирована уже в 2019-м, а не в 2021 году, как предсказывает Минэкономразвития», — отмечали экономисты.
Обновлено в 12:32
Политика
Посольство США на Украине прокомментировало визит Путина в Крым
В посольстве США на Украине высказались по поводу визита президента России Владимира Путина в Крым.
Обновлено в 10:55
Политика
Запрет США избавит Порошенко от физической расправы бойцов «Азова»
Бывшие военнослужащие полка «Азов» сообщили, что будут добиваться тюремного заключения для экс-президента Украины Петра Порошенко за хищения в государственном концерне «Укроборонпром».
Обновлено в 08:30
Армия и оружие
Шойгу показали танки-роботы Уралвагонзавода на базе Т-72
На Уралвагонзаводе министру обороны России Сергею Шойгу показали новую разработку — высокозащищенные робототехнические комплексы тяжелого класса на базе танка Т-72Б3.
Обновлено в 11:24
Футбол
Нападающий ЦСКА Чалов находится под наблюдением врачей
Обновлено в 08:35
Политика
Новый владелец «Рустави-2» выставил телеканал на продажу
Гендиректор грузинского оппозиционного телеканала «Рустави-2» Кибар Халваши объявил о решении выставить канал на продажу.
Обновлено в 07:34