Футбол
Украинский вратарь «Реала» Лунин согласился на трансфер в клуб РоналдоBookmaker-ratings.ru 07:12
В ближайшее время голкипер станет игроком «Вальядолида». Украинский голкипер «Реала» Андрей Лунин согласился уйти в аренду в «Вальядолид» — клуб, которым владеет бывший бразильский футболист Роналдо. Как сообщает Marca, уже в ближайшие несколько дней о трансфере будет объявлено официально.
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Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 17:13, Вашингтон
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