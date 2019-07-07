с чего всё началось

В самопровоглашенной Дганской народной республике (ЛНР) заявили, что Украинский военный расстрелял бойцов "Азова" в Донбассе, сообщает РИА "Новости". Отмечается, чт военнослужащий ВСУ открыл огонь по подразделению "Азов" из автомата.

Политика ПА ОБСЕ призвала Россию отменить признание Абхазии и Южной Осетии Ассамблея призвала Россию отменить «свое незаконное решение о признании так называемой независимости оккупированных территорий Грузии», прекратить якобы существующие судебное преследование «по политическим мотивам» и дискриминацию по этническому признаку.

Политика ПА ОБСЕ приняла резолюцию против «Северного потока-2» Комитет ПА ОБСЕ принял резолюцию против "Северного потока-2" и "Турецкого потока". Об этом сообщает РИА "Новости".

Происшествия В Одессе идет спецоперация «Гром» Полиция ввела план "Гром", здание оцеплено. К месту преступления направляется переговорщик, пишет одесское издание "Думская".

Происшествия Мутко потребовал отстранить мэра одного из районов Иркутской области Вице-премьер Виталий Мутко потребовал отстранения мэра Нижнеудинского района Иркутской области Сергея Худоногова, использовавшего коммунальные службы для восстановления своего дома, сообщили в воскресенье в пресс-службе вице-премьера.

Единоборства На UFC 239 Масвидаль отправил Аскрена в нокаут на пятой секунде В третьем же по значимости поединке вечера Хорхе Масвидаля уже на 5-й секунде первого раунда нокаутировал непобежденного Бена Аскрена.

Единоборства Хабиб Нурмагомедов чуть не подрался с Нейтом Диасом возле клетки Нурмагомедов уже не первый раз «зацепился» с Нейтом Диасом. Однажды, в 2015 году они даже подрались командами.

Происшествия В Калининграде полиция задержала лидеров профсоюза «Альянс врачей» В Калининграде полиция задержала лидеров профсоюза "Альянс врачей" Анастасию Васильеву, Владимира Сотникова и Павла Зеленского.

Хоккей Панарин и Бобровский отдыхают на острове Капри Хоккеисты ранее вместе выступали за «Коламбус», а сейчас отдыхают на острове Капри в Италии.

Общество В Жуковском появится памятник Ту-144 Установку самолёта предполагается провести к авиасалону МАКС, который пройдет в подмосковном Жуковском с 27 августа по 1 сентября.

Общество Иван Купала наступает сегодня ночью В ночь с 6 по 7 июля наступает день Купала.

Футбол Гончаренко: Чалов превратился в лидера ЦСКА Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко на встрече с болельщиками поделился мнением о нападающем «армейцев» Фёдоре Чалове.

Общество Японцы используют каршеринг для сна и отдыха Оказывается, каждый восьмой японец использовал каршеринг не для передвижения, а в совсем иных целях.

Политика Украинский чиновник предложил обменять воду на часть Крыма Бывший украинский чиновник напомнил, что на территории Северного Крыма есть два моногорода — Красноперекопск и Армянск, которые сегодня больше всего страдают от отсутствия воды и где в скором времени могут закрыться предприятия.

Общество На митинге против губернатора в Екатеринбурге задержали пять человек Сегодня, 7 июля, на площади 1905 года задержали 5 человек, который митинговали за отставку губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева и мэра уральской столицы Александра Высокинского.

Экономика Всемирный фестиваль тайцзи пройдет на острове Хайнань в октябре Южная китайская провинция Хайнань примет четвертый Всемирный культурный туристический фестиваль тайцзи (китайская гимнастика, один из стилей ушу), который состоится на острове в октябре этого года.

Общество Около 90% украинцев перешли на режим экономии, показал опрос "Из-за сложного материального положения основная масса украинцев — примерно 91% опрошенных — перешла на режим экономии", — говорится в сообщении.

Политика Посол Британии в секретных письмах называл Трампа «некомпетентным» Британский посол в США Ким Даррок отправлял в Форин-офис (внешнеполитическое ведомство Соединенного Королевства) секретные телеграммы, в которых называл американского президента Дональда Трампа «неумелым», «некомпетентным» и «небезопасным».

Здоровье О каких болезнях может говорить ухудшение зрения Зачастую упавшее зрение говорит о серьёзных заболеваниях – вплоть до опухоли головного мозга, инсульта.