Армия и оружие
Украинский военный расстрелял бойцов «Азова»Газета.Ru 06:11
В самопровоглашенной Дганской народной республике (ЛНР) заявили, что Украинский военный расстрелял бойцов "Азова" в Донбассе, сообщает РИА "Новости". Отмечается, чт военнослужащий ВСУ открыл огонь по подразделению "Азов" из автомата.
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с чего всё началось
Военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донбассе открыл огонь по боевикам из неонацистского полка «Азов» из-за идеологических разногласий, сообщается на сайте Луганского информационного центра со ссылкой на офицера пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Ивана Филипоненко.Lenta.ruвчера в 21:58
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