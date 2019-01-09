Армия и оружие
Бывший заместитель начальника украинского Генштаба генерал-лейтенант Игорь Романенко считает, что "фиксация из космоса" западными союзниками может помочь украинским военным кораблям пройти через Керченский пролив в Азовское море. Об этом он заявил в интервью порталу UAportal.
РИА Новостивчера в 20:28
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с чего всё началось
При этом в интервью изданию UAportal Романенко сообщил, что заход в Черное море десантного корабля США USS Fort McHenry и учения, которые он проведет совместно с румынским фрегатом King Ferdinand, "напрямую связаны с керченским инцидентом".Царьградвчера в 21:51
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Украинский генерал: ВМСУ нужна видеофиксация прохода Керченского пролива
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