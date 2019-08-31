Украинский пограничник погиб в Харьковской области от взрыва неизвестного предмета. Об этом в субботу, 31 августа, сообщает УНИАН со ссылкой на пресс-службу Государственной погранслужбы. Пограничный наряд выполнял задание недалеко от границы с Россией.

Украинский военный погиб от взрыва на границе с Россией

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