Происшествия

Lenta.ruLenta.ruУкраинский военный погиб от взрыва на границе с Россией

Украинский пограничник погиб в Харьковской области от взрыва неизвестного предмета. Об этом в субботу, 31 августа, сообщает УНИАН со ссылкой на пресс-службу Государственной погранслужбы. Пограничный наряд выполнял задание недалеко от границы с Россией.
Читать в источнике
Комментировать29

Подробнее о событии

В Харьковской области от взрыва погиб украинский пограничник

РИА Новостивчера в 22:56

Украинский пограничник погиб при взрыве в Харьковской области

Известия03:59

В результате взрыва на Украине погиб пограничник

RT на русском00:24

Украинский военный погиб на границе с Россией в результате взрыва

Взгляд.рувчера в 20:31

Украинский пограничник погиб из-за взрыва под Харьковом

Газета.Ru04:21

Украинский пограничник погиб от взрыва в Харьковской области

РБКвчера в 21:53

Пограничник в Харьковской области погиб из-за взрыва неизвестного предмета

ТК Звездавчера в 18:54
Показать все источники
Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 04:45, Вашингтон
Игры

Gearbox анонсировала Homeworld 3

Представители компании Gearbox в ходе выставки PAX East анонсировали полноценное продолжение игры Homeworld, разработку которого сейчас ведет Blackbird Interactive, занимавшаяся созданием первых двух частей серии.
Anonsens вчера в 23:55
Происшествия

Пожар в ангаре в Ленинградской области локализовали

Сообщение о пожаре поступило в 07:25 мск. По прибытии было установлено, что горит кровля ангара, огонь перекинулся на соседнее здание.
ТАСС 02:55
Культура

Умер петербургский художник Сергей Ковальский

30 августа в Санкт-Петербурге ушел из жизни известный художник Сергей Ковальский.
Культуромания 00:53
Авто

71-летняя гонщица показывает класс в захватывающей драг-битве

SpeedMe 03:51
Происшествия

В Башкирии мать найденного мертвым ребенка призналась в его убийстве

Следственные органы Башкирии задержали по подозрению в убийстве 28-летнюю мать найденного мёртвым младенца, сообщили в СУСК по региону.
РИА Новости 02:32
Политика

Путин назвал «нормальное» число детей в семье

Российский лидер уверен, что в семье должно иметься трое детей.
Южный Федеральный вчера в 09:51
Политика

В Донецке открыт памятник бывшему главе ДНР Александру Захарченко

Памятник погибшему при теракте главе самопровозглашенной Донецкой народной республики Александру Захарченко открыли в Донецке в субботу в годовщину его гибели, передает корреспондент "Интерфакса" с места событий.
Интерфакс 04:16
Кино

Опубликован новый трейлер фильма «Терминатор: Темные судьбы»

Вышел новый трейлер шестой части киноистории о терминаторе. Видео опубликовали на официальном канале Paramount Pictures на YouTube.
ФАН вчера в 05:23
Транспорт

В аэропортах Москвы задержали и отменили более 140 рейсов

В московских аэропортах по состоянию на 9 утра 31 августа задержали 141 рейс и отменили еще 11, следует из данных сервиса «Яндекс.Расписание».
РБК 02:10
Политика

Глава ФАС предложил «уничтожить российские госкорпорации»

В заключение глава ФАС заявил, что положение госкорпораций в оборонной сфере еще можно оправдать, но, например, инициатива банка ВТБ о создании зернового мегахолдинга выходит за рамки рыночной экономики.
Infox.ru 29 августа в 11:33
Экономика

Идея разрешить россиянам выкупать свои долги у банков прорабатывается

Идея предоставить россиянам возможность выкупать у банков свои просроченные долги пока только прорабатывается Министерством экономического развития, передаёт РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.
RT на русском вчера в 08:47
Происшествия

После взрыва газа в доме в Бийске в больницах остаются два человека

ТАСС 03:55
Общество

Праздничный салют прогремит в Москве в субботу

Отдельный гвардейский салютный дивизион Западного военного округа (ЗВО) имени маршала артиллерии Владимира Михалкина в субботу в 22:00 произведет артиллерийский салют в честь 75-й годовщины освобождения Бухареста от немецко-фашистских захватчиков, сообщается на сайте министерства обороны РФ.
РИАМО вчера в 17:00
Армия и оружие

Как выход Румынии из союза с Германией ускорил падение нацизма

Бухарестско-Арадская операция окончательно закрепила выход румынского государства из войны на стороне нацистского блока, а также создала предпосылки для наступления советских войск на западе и юго-западе.
RT на русском 03:25
Общество

В Госдуме предложили продлить каникулы до 1 октября

Продлить летние каникулы для школьников и студентов до первого октября предложил депутат Госдумы Василий Власов.
Газета.Ru вчера в 03:51
Финансы

ЦБ Аргентины ограничил право банков переводить прибыль за рубеж

Без разрешения регулятора кредитные организации не могут переводить средства за рубеж.
Коммерсантъ 03:59
Футбол

Форвард «Крыльев Советов» Соболев может перейти в «Лечче»

По информации Sky Sport Italia, руководство "Лечче" заинтересовано в приобретении 22-летнего футболиста и готово сделать "Крыльям Советов" выгодное предложение.
Вести.Ru 03:27
Технологии

Хакеры взломали аккаунт основателя Twitter

Хакеры получили несанкционированный доступ к аккаунту в соцсети Twitter ее гендиректора Джека Дорси.
Коммерсантъ вчера в 17:36
Шоу-бизнес

Пугачева показала стройные ноги на свидании с супругом

Примадонна отправилась на свидание с мужем в черном вечернем платье с открытыми плечами, полупрозрачный подол которого открывает её стройные ноги.
Аргументы недели 03:33
Происшествия

Убийцу Роберта Кеннеди ранили ножом в тюрьме

РИА Новости 03:49
Политика

Путин поздравил президента Киргизии с Днем независимости

Вести.Ru 04:17
Единоборства

Поветкин оказался тяжелее Хьюи Фьюри перед боем

ТАСС вчера в 09:43
Космос

Космонавты с трудом смогли включить робота Федора на МКС

Российский космонавт Алексей Овчинин не смог с первой попытки запустить доставленного на МКС робота Федора.
Телеканал 360° вчера в 15:06
Общество

Что изменится в российских законах в сентябре 2019 года

1 сентября вступят в силу новые правила продажи билетов в театры, на концерты и другие развлекательные мероприятия.
РБК 02:04
Хоккей

«Виннипег» может обменять Лайне на Свечникова

В прошедшем регулярном чемпионате 21-летний Лайне провел 82 матча и набрал 50 (30+20) очков.
Sport24.ru 03:47
Происшествия

Десять человек пострадали при стрельбе на стадионе в Алабаме

Не менее десяти человек пострадали в результате стрельбы на спортивном стадионе в городе Мобил штата Алабама (США).
РБК 01:49
Политика

Зеленского пригласят в Москву на 75-летие Победы

Кремль пригласит президента Украины Владимира Зеленского на празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.
РИА Новости вчера в 10:54
Баскетбол

Россия играет первый матч баскетбольного ЧМ против Нигерии. Онлайн

Sports.ru 04:00
Армия и оружие

Минобороны РФ выпустило ракету «Калибр» в Черном море

«Совершенно секретно»: Экипаж малого ракетного корабля «Вышний Волочек» проекта 21631 «Буян-М» Черноморского флота (ЧФ) Военно-морского флота (ВМФ) России впервые в истории выпустил крылатую ракету «Калибр».
Совершенно секретно вчера в 06:00
Шоу-бизнес

68-летний Олег Газманов станцевал в одном полотенце

Поклонники оценили завидную физическую форму кумира и похвалили его супругу, предположив, что в том числе благодаря красавице-жене Газманов продолжает поддерживать молодость тела и духа.
Московский Комсомолец 04:18
Украинский кризисБольше новостей по теме
Главное