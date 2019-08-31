Происшествия
Lenta.ruУкраинский военный погиб от взрыва на границе с Россией
Украинский пограничник погиб в Харьковской области от взрыва неизвестного предмета. Об этом 31 августа сообщает УНИАН со ссылкой на пресс-службу Государственной погранслужбы. Пограничный наряд выполнял задание недалеко от границы с Россией.
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Происшествия
В Индии прогремел взрыв на химическом заводе
По меньшей мере 6 человек погибли и 43 пострадали в результате взрыва на химическом заводе в Индии, сообщает агентство ANI.
РИА Новости 02:50
Политика
Глава ФАС предложил «уничтожить российские госкорпорации»
В заключение глава ФАС заявил, что положение госкорпораций в оборонной сфере еще можно оправдать, но, например, инициатива банка ВТБ о создании зернового мегахолдинга выходит за рамки рыночной экономики.
Infox.ru 29 августа в 11:33
Космос
Российский космонавт с трудом включил робота Федора на МКС
Российский космонавт Алексей Овчинин столкнулся с трудностями при попытке включить его, сообщает РИА Новости со ссылкой на трансляцию переговоров космонавтов со специалистами Центра управления полетами (ЦУП), которую ведет НАСА.
Дождь вчера в 13:54
Общество
Кабмин утвердил план развития системы «Национальная электронная библиотека»
Правительство РФ утвердило план развития государственной информационной системы "Национальная электронная библиотека".
Будущее России. Национальные проекты 03:02
Происшествия
Мать найденного мертвым в Башкирии ребенка призналась в его убийстве
Тело ребенка нашли в указанном Хабировой месте на глубине более полуметра.
Известия 02:53
Политика
ЦИК заявил о некорректности материала AP по интервью Памфиловой
Центризбирком назвал некорректной публикацию агентства Associated Press с цитатами главы комиссии Эллы Памфиловой.
РБК вчера в 05:52
Транспорт
В аэропортах Москвы задержано или отменено более 100 рейсов
Более 100 рейсов задержано и отменено в трех столичных аэропортах, сообщает сервис «Яндекс.Расписания».
Коммерсантъ 00:29
Политика
На Украине попросили переименовать модификацию советского Ан-124
Украинское государственное предприятие "Антонов" потребовало от конструкторского бюро "Ильюшин" убрать из названия разрабатываемой модификации советского самолета Ан-124 "Руслан" обозначение "Ан".
Российская газета вчера в 12:49
Политика
Обмен заключенными между Украиной и Россией сегодня не состоится – СБУ
Обмен заключенными между Украиной и Россией сегодня не состоится. Об этом сообщил телеканал RT со ссылкой на пресс-службу СБУ.
ИА Крыминформ вчера в 05:33
Политика
Болтон рассказал об итогах переговоров с Лукашенко
Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что на прошедшей в четверг в Минске встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко не было принято никаких конкретных решений по проблемным вопросам в отношениях между странами.
РИА Новости 29 августа в 10:41
Общество
Что изменится в российских законах в сентябре 2019 года
1 сентября завершится беззаявительный перерасчет пенсий для тех, кто живет в селах.
РБК 02:04
Политика
Россия пригласила генсека ООН на празднование 75-летия Победы
Россия направила генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу приглашение на празднование 75-летия Победы в Москве.
ТАСС вчера в 13:24
Теннис
Даниил Медведев повздорил со зрителями на матче US Open
РИА Новости 02:31
Общество
Около двух миллионов человек могут депортировать из Индии в Бангладеш
Свыше 1,9 миллиона человек, проживающие в северо-восточном индийском штате Ассам, могут быть депортированы в Бангладеш, поскольку, как оказалось, их имена исчезли из национального реестра граждан, который подготовили местные власти.
РИА Новости 02:02
Политика
Дональд Трамп отменил поездку в Польшу
Коммерсантъ 29 августа в 17:24
Армия и оружие
Ракета «Рокот» с военным спутником запущена с космодрома Плесецк
Космические войска ВКС России запустили с космодрома Плесецк ракету-носитель «Рокот» со спутником военного назначения.
RT на русском вчера в 10:14
Культура
Умерла американская актриса Валери Харпер
РЕН ТВ вчера в 19:09
Музыка
Директор «Новой волны» прокомментировал скандал с Киркоровым
Генеральный директор "Новой волны" Александр Румянцев прокомментировал скандал с участием певца Филиппа Киркорова во время репетиции в Сочи, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 29 августа в 06:33
Политика
Украина намерена добиться долгосрочного контракта на транзит газа
Новое правительство Украины намерено добиться долгосрочного контракта на транзит российского газа в Европу, сообщил премьер-министр страны Алексей Гончарук.
RT на русском вчера в 06:54
Общество
Вильфанд пообещал жителям европейской части России бабье лето
"Уверенно говорим, что бабье лето будет", — сказал на пресс-конференции научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
РИА Новости вчера в 07:59
Происшествия
Подростки напали на продавцов за отказ продать алкоголь в Петербурге
Группа несовершеннолетних избила продавцов за то, что те отказались продать им спиртное.
News.ru вчера в 20:32
Политика
Вице-премьер Чехии прокомментировал осквернение советского памятника
Первый вице-премьер и глава МВД Чехии Ян Гамачек написал на своей странице в сети микроблогов Twitter, что история принадлежит историкам, а не политикам и ситуация с памятником маршалу Советского Союза Ивану Коневу это только подтверждает.
Народные новости вчера в 21:18
Футбол
Агент Лукаса Сантоса высказался о возможном трансфере игрока в ЦСКА
Газета.Ru вчера в 18:19
Происшествия
Три самолета экстренно сели в аэропорту Волгограда
Три самолета совершили экстренные посадки в аэропорту Волгограда за последние сутки.
Известия 02:02
Политика
Пушков прокомментировал обещание нового главы МИД Украины о Донбассе
30 августа во время выступления в Верховной раде Пристайко рассказал, что президент страны Владимир Зеленский в качестве приоритетных задач поставил перед внешнеполитическим ведомством решение конфликта в Донбассе и «возвращение» Крыма.
Известия 01:00
Политика
Трамп подозвал жену «к ноге» жестом для собак
Писатель Джеймс Фелтон опубликовал в Twitter видео, на котором президент США Дональд Трамп подозвал свою супругу Меланию жестом «к ноге», который обычно используют при дрессировке собак.
Известия вчера в 07:56
Теннис
Джокович поругался со зрителем во время тренировки
Действующий чемпион US Open Новак Джокович во время тренировки перед матчем с Денисом Кудлой вступил в словесную перепалку со зрителем.
Чемпионат вчера в 21:51
Происшествия
Пожар в ангаре в Ленинградской области локализовали
Сообщение о пожаре поступило в 07:25 мск. По прибытии было установлено, что горит кровля ангара, огонь перекинулся на соседнее здание.
ТАСС 02:55
Общество
На Востряковском кладбище открыт памятник Иосифу Кобзону
Церемония открытия памятника народному артисту СССР, певцу, депутату Госдумы России второго-седьмого созывов Иосифу Кобзону состоялась в пятницу, 30 августа, на Востряковском центральном кладбище.
Известия вчера в 07:41