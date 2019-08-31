Происшествия

Lenta.ruLenta.ruУкраинский военный погиб от взрыва на границе с Россией

Украинский пограничник погиб в Харьковской области от взрыва неизвестного предмета. Об этом 31 августа сообщает УНИАН со ссылкой на пресс-службу Государственной погранслужбы. Пограничный наряд выполнял задание недалеко от границы с Россией.
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В результате взрыва на Украине погиб пограничник

RT на русском00:24

Украинский военный погиб на границе с Россией в результате взрыва

Взгляд.рувчера в 20:31

Украинский пограничник погиб из-за взрыва в Харьковской области

Газета.Ruвчера в 19:20

Украинский пограничник погиб от взрыва в Харьковской области

РБКвчера в 21:53

В Харьковской области от взрыва погиб украинский пограничник

РИА Новостивчера в 22:56

В Харьковской области погиб украинский пограничник

Известиявчера в 18:57

Пограничник в Харьковской области погиб из-за взрыва неизвестного предмета

ТК Звездавчера в 18:54
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Происшествия

В Индии прогремел взрыв на химическом заводе

По меньшей мере 6 человек погибли и 43 пострадали в результате взрыва на химическом заводе в Индии, сообщает агентство ANI.
РИА Новости 02:50
Политика

Глава ФАС предложил «уничтожить российские госкорпорации»

В заключение глава ФАС заявил, что положение госкорпораций в оборонной сфере еще можно оправдать, но, например, инициатива банка ВТБ о создании зернового мегахолдинга выходит за рамки рыночной экономики.
Infox.ru 29 августа в 11:33
Космос

Российский космонавт с трудом включил робота Федора на МКС

Российский космонавт Алексей Овчинин столкнулся с трудностями при попытке включить его, сообщает РИА Новости со ссылкой на трансляцию переговоров космонавтов со специалистами Центра управления полетами (ЦУП), которую ведет НАСА.
Дождь вчера в 13:54
Общество

Кабмин утвердил план развития системы «Национальная электронная библиотека»

Правительство РФ утвердило план развития государственной информационной системы "Национальная электронная библиотека".
Будущее России. Национальные проекты 03:02
Происшествия

Мать найденного мертвым в Башкирии ребенка призналась в его убийстве

Тело ребенка нашли в указанном Хабировой месте на глубине более полуметра.
Известия 02:53
Политика

ЦИК заявил о некорректности материала AP по интервью Памфиловой

Центризбирком назвал некорректной публикацию агентства Associated Press с цитатами главы комиссии Эллы Памфиловой.
РБК вчера в 05:52
Транспорт

В аэропортах Москвы задержано или отменено более 100 рейсов

Более 100 рейсов задержано и отменено в трех столичных аэропортах, сообщает сервис «Яндекс.Расписания».
Коммерсантъ 00:29
Политика

На Украине попросили переименовать модификацию советского Ан-124

Украинское государственное предприятие "Антонов" потребовало от конструкторского бюро "Ильюшин" убрать из названия разрабатываемой модификации советского самолета Ан-124 "Руслан" обозначение "Ан".
Российская газета вчера в 12:49
Политика

Обмен заключенными между Украиной и Россией сегодня не состоится – СБУ

Обмен заключенными между Украиной и Россией сегодня не состоится. Об этом сообщил телеканал RT со ссылкой на пресс-службу СБУ.
ИА Крыминформ вчера в 05:33
Политика

Болтон рассказал об итогах переговоров с Лукашенко

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что на прошедшей в четверг в Минске встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко не было принято никаких конкретных решений по проблемным вопросам в отношениях между странами.
РИА Новости 29 августа в 10:41
Общество

Что изменится в российских законах в сентябре 2019 года

1 сентября завершится беззаявительный перерасчет пенсий для тех, кто живет в селах.
РБК 02:04
Политика

Россия пригласила генсека ООН на празднование 75-летия Победы

Россия направила генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу приглашение на празднование 75-летия Победы в Москве.
ТАСС вчера в 13:24
Теннис

Даниил Медведев повздорил со зрителями на матче US Open

РИА Новости 02:31
Общество

Около двух миллионов человек могут депортировать из Индии в Бангладеш

Свыше 1,9 миллиона человек, проживающие в северо-восточном индийском штате Ассам, могут быть депортированы в Бангладеш, поскольку, как оказалось, их имена исчезли из национального реестра граждан, который подготовили местные власти.
РИА Новости 02:02
Политика

Дональд Трамп отменил поездку в Польшу

Коммерсантъ 29 августа в 17:24
Армия и оружие

Ракета «Рокот» с военным спутником запущена с космодрома Плесецк

Космические войска ВКС России запустили с космодрома Плесецк ракету-носитель «Рокот» со спутником военного назначения.
RT на русском вчера в 10:14
Культура

Умерла американская актриса Валери Харпер

РЕН ТВ вчера в 19:09
Культура

Фестиваль греческой культуры «Акрополис» состоится в столице в субботу

РИАМО 00:00
Музыка

Директор «Новой волны» прокомментировал скандал с Киркоровым

Генеральный директор "Новой волны" Александр Румянцев прокомментировал скандал с участием певца Филиппа Киркорова во время репетиции в Сочи, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 29 августа в 06:33
Политика

Украина намерена добиться долгосрочного контракта на транзит газа

Новое правительство Украины намерено добиться долгосрочного контракта на транзит российского газа в Европу, сообщил премьер-министр страны Алексей Гончарук.
RT на русском вчера в 06:54
Общество

Вильфанд пообещал жителям европейской части России бабье лето

"Уверенно говорим, что бабье лето будет", — сказал на пресс-конференции научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
РИА Новости вчера в 07:59
Происшествия

Подростки напали на продавцов за отказ продать алкоголь в Петербурге

Группа несовершеннолетних избила продавцов за то, что те отказались продать им спиртное.
News.ru вчера в 20:32
Политика

Вице-премьер Чехии прокомментировал осквернение советского памятника

Первый вице-премьер и глава МВД Чехии Ян Гамачек написал на своей странице в сети микроблогов Twitter, что история принадлежит историкам, а не политикам и ситуация с памятником маршалу Советского Союза Ивану Коневу это только подтверждает.
Народные новости вчера в 21:18
Футбол

Агент Лукаса Сантоса высказался о возможном трансфере игрока в ЦСКА

Газета.Ru вчера в 18:19
Происшествия

Три самолета экстренно сели в аэропорту Волгограда

Три самолета совершили экстренные посадки в аэропорту Волгограда за последние сутки.
Известия 02:02
Политика

Пушков прокомментировал обещание нового главы МИД Украины о Донбассе

30 августа во время выступления в Верховной раде Пристайко рассказал, что президент страны Владимир Зеленский в качестве приоритетных задач поставил перед внешнеполитическим ведомством решение конфликта в Донбассе и «возвращение» Крыма.
Известия 01:00
Политика

Трамп подозвал жену «к ноге» жестом для собак

Писатель Джеймс Фелтон опубликовал в Twitter видео, на котором президент США Дональд Трамп подозвал свою супругу Меланию жестом «к ноге», который обычно используют при дрессировке собак.
Известия вчера в 07:56
Теннис

Джокович поругался со зрителем во время тренировки

Действующий чемпион US Open Новак Джокович во время тренировки перед матчем с Денисом Кудлой вступил в словесную перепалку со зрителем.
Чемпионат вчера в 21:51
Происшествия

Пожар в ангаре в Ленинградской области локализовали

Сообщение о пожаре поступило в 07:25 мск. По прибытии было установлено, что горит кровля ангара, огонь перекинулся на соседнее здание.
ТАСС 02:55
Общество

На Востряковском кладбище открыт памятник Иосифу Кобзону

Церемония открытия памятника народному артисту СССР, певцу, депутату Госдумы России второго-седьмого созывов Иосифу Кобзону состоялась в пятницу, 30 августа, на Востряковском центральном кладбище.
Известия вчера в 07:41
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