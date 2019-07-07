с чего всё началось

Военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донбассе открыл огонь по боевикам из неонацистского полка «Азов» из-за идеологических разногласий, сообщается на сайте Луганского информационного центра со ссылкой на офицера пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Ивана Филипоненко.

Украинский военный открыл огонь по бойцам «Азова» в Донбассе

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Политика Соловьев оценил видео со странным поведением Зеленского на совещании Телеведущий Владимир Соловьев в инстаграме прокомментировал видео, на котором президент Украины Владимир Зеленский ведет себя необычным образом.

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