с чего всё началось

Военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донбассе открыл огонь по боевикам из неонацистского полка «Азов» из-за идеологических разногласий, сообщается на сайте Луганского информационного центра со ссылкой на офицера пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Ивана Филипоненко.

Украинский военный открыл огонь по бойцам «Азова» в Донбассе

Происшествия Четыре человека погибли в ДТП в Оренбуржье Четыре человека погибли и ещё двое получили травмы в результате аварии в Оренбургской области. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на МВД.

Происшествия Миллиардер Эпштейн задержан в США по обвинению в торговле людьми Американского финансиста Джеффри Эпштейна, которого ранее обвиняли в склонении несовершеннолетних к проституции, вновь задержали по обвинению в торговле людьми, сообщает The New York Times.

Происшествия В Москве прошли пикеты в поддержку врача Элины Сушкевич Акции в поддержку Сушкевич сегодня проходят в 20 российских городах.

Единоборства Аманда Нуньес нокаутировала Холли Холм Чемпионка Ultimate Fighting Championship в двух весовых категориях бразильянка Аманда Нуньес (18-4) нокаутировала в первом раунде американку Холли Холм (12-5) и отстояла свой титул в легчайшем весе.

Происшествия При взрыве в торговом центре во Флориде пострадали 23 человека Власти Флориды установили, что при взрыве в торговом центре в городе Плантейшн пострадали 23 человека.

Общество Дерматолог дал советы по предотвращению и лечению солнечных ожогов Дерматолог из канадского Университета Альберты Роберт Гниадецки (Robert Gniadecki) напомнил порядок действий по лечению солнечных ожогов.

Экономика Росстат назвал наиболее подорожавшие продукты по итогам 2018 года Росстат представил данные по годовой динамике потребительских цен на 1 тыс. товаров и услуг в 2018 году.

Авто Российская и зарубежная сборка иномарки: есть ли разница Чаще всего, на авто нашей сборки вы увидите российскую резину, уплотнитель, пластик, отделку, оптику, шумоизоляцию и многое другое.

Музыка Алексей Воробьев предстал в образе женщины в новом клипе Воробьеву пришлось даже переодеться в женщину. В клипе он примерил ярко-красное платье в горошек и парик.

Происшествия В Крыму спасли 17 туристов на каяках "В акватории Черного моря, в районе мыса Монастырский горы Аю-Даг, группа на каяках из-за внезапно поднявшегося сильного ветра не смогла самостоятельно пристать к берегу", - сказал журналистам Шахов.

Политика Зеленский озадачил пользователей сети странным поведением Президент Украины Владимир Зеленский озадачил пользователей сети странным поведением на совещании Закарпатской таможни в Ужгороде в субботу, 6 июля.

Политика ОБСЕ поддержала антироссийскую резолюцию по Крыму Комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи (ПА) ОБСЕ одобрил резолюцию о непризнании Крыма частью России, сообщил член украинской делегации Рефат Чубаров на своей странице в Facebook.

Происшествия Стали известны детали преступлений арестованных сотрудников ФСБ Арестованные сотрудники спецподразделения «Альфа» и «Вымпел» при обысках прятали в бронежилеты похищенные деньги, сообщает «Росбалт».

Происшествия Генерал ФСБ назвал ведомство «инкубатором для блатных» По словам силовика, ситуация будет ухудшаться, пока в системе МВД и ФСБ не перестанут создавать «инкубатор для блатных».

Футбол Месси обвинили в неуважении из-за слов о коррупции Футболист заявил, что его команда не смогла попасть в финал Кубка Америки из-за коррупции, поэтому Месси не принял участие в церемонии вручения бронзовых медалей.

Гаджеты Microsoft объяснила повторный анонс Windows 1985 года Несколько дней назад компания Microsoft спровоцировала множество обсуждений в интернете, разместив в микроблоге Twitter анонс Windows 1.0, выпущенной в 1985 году.

Здоровье В Минздраве назвали оптимальную дозу употребления молочных продуктов Суточная норма потребления молочных продуктов для взрослых людей составляет в среднем 200 граммов.

Армия и оружие Украинские СМИ прокололись с фейк-признанием, превратив матерное слово в «Бук» «Признание» Цемаха было выужено из его давнего интервью. В нем он говорит о том, как стал свидетелем падения сбитого малазийского «Боинга».

Происшествия Помощника полпреда президента обвиняют в госизмене Позднее выяснилось, что речь идет о помощнике полномочного представителя президента в Уральском федеральном округе Николая Цуканова.