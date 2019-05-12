Политика

Украинский вице-спикер откроет приёмную в палаткеNews.ru 10:38

Политик согласилась на такой шаг. Она отметила, что считает такой вариант честью для себя. Ко мне обратились харьковские волонтёры и активисты с предложением обустроить в палатке, в которой все эти пять лет собирали гуманитарку на фронт, мою депутатскую общественную приемную.
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Протеже Порошенко откроет общественную приемную в палатке по сбору помощи ВСУ

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Украинский вице-спикер откроет приёмную в палатке

News.ru10:38
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Ирина Владимировна Геращенко
Украинский политик
Украинский государственный и политический деятель, журналист. Первый заместитель председателя Верховной рады Украины с 14 апреля 2016 года. Народный депутат Украины VI, VII и VIII созывов с 2007 года.
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