Политика
Украинский вице-премьер предупредил об угрозе нового майданаРИА Новости 13:40
Вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко допустил массовые протесты в случае отмены закона о языке. Так политик прокомментировал решение оппозиционных депутатов Рады оспорить закон в Конституционном суде.
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Случилось ожидаемое событие: "пятая колонна" внесла представление в Конституционный cСуд с целью отменить закон об украинском языке. Надежда на КС слабая. Новая власть во главе с Зеленским молчит. Реально защитить украинский язык могут только люди: значит не за горами новый языковой майдан.
— Вячеслав Кириленко, украинский политикRambler News Service 15:48
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