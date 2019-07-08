Политика

Украинский телеканал пригрозили лишить лицензии за телемост с РоссиейLenta.ru 04:44

Глава комитета Верховной рады по вопросам свободы слова и информационной политики Виктория Сюмар заявила, что телеканал NewsOne могут лишить лицензии из-за телемоста с Россией, передает РИА Новости.
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Украинскому каналу грозит потеря лицензии за телемост с Россией

Газета.Ru04:25

Спикер Рады призвал лишить лицензии украинский телеканал за попытку провести телемост с РФ

ТАСС04:50

Украинский телеканал пригрозили лишить лицензии за телемост с Россией

Lenta.ru04:44

Канал NewsOne может потерять лицензию из‐за телемоста с Россией

Телеканал 360°04:42

Спикер Верховной рады Украины призвал лишить канал Newsone лицензии за попытку провести телемост с Москвой

Эхо Москвы05:00

В Раде пригрозили лишить лицензии канал News One из-за телемоста Украина-Россия

Московский Комсомолец04:21

Канал NewsOne может лишиться лицензии за телемост с Россией

Говорит Москва04:16
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Политика

Зеленский назвал украинско-российский телемост опасным пиар-ходом

Президент Украины Владимир Зеленский назвал анонсированный украинско-российский телемост опасным пиар-ходом перед выборами в парламент, которые запланированы на 21 июля.
Обновлено в 05:48
Происшествия

В Москве ребенок случайно поджег себя, играя с жидкостью для розжига

Ребенок случайно поджег себя, играя с жидкостью для розжига огня с друзьями на востоке Москвы.
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Вдова Иосифа Кобзона резко помолодела на 30 лет

Нелли Михайловна дала новое интервью о своей жизни с легендарным Иосифом Кобзоном. Вдова поделилась воспоминаниями о браке с певцом.
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Сотрудники «Рустави 2» увольняются после скандала с ведущим

Двое журналистов ушли с телеканала «Рустави 2» после крупного скандала, вызванного нецензурной бранью ведущего Георгия Габуния, а также личностными оскорблениями в адрес президента РФ Владимира Путина.
Обновлено в 04:24
Авто

АКП для УАЗ «Патриот» обошлась в 100 миллионов рублей

Обновлено в 05:17
Политика

РБК: губернатор Архангельской области может уйти в отставку

Губернатор Архангельской области Игорь Орлов может уйти в отставку, пишет РБК со ссылкой на три источника, близких к администрации президента.
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Финансы

Сбербанк снизил ставки по вкладам

Максимальная ставка по валютным вкладам составляет на сегодняшний день 1,35% годовых при условии вложения 20 тысяч долларов на срок от одного до двух лет.
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Происшествия

Суд закрыл кафе в Петербурге, где шаурмой отравились более 50 человек

Обновлено в 04:29
Общество

Две трети россиян верят в эффективность «прямой линии» президента

Около 63% россиян верят, что проблемы, о которых рассказывают в ходе «прямой линии» президенту Владимиру Путину, можно решить, говорится в результатах опроса «Левада-центра».
Обновлено в 04:05
Политика

МИД России назвал беспрецедентной выходкой ругань грузинского ведущего

Министерство иностранных дел России осуждает неприемлемые выпады в адрес российского руководства на грузинском телеканале «Рустави 2», говорится в заявлении на сайте ведомства.
Обновлено в 05:10
Происшествия

Российский самолет экстренно развернули в Москву

Самолет авиакомпании Utair подал сигнал об аварийной ситуации и в настоящее время возвращается в Москву.
Обновлено в 06:11
Происшествия

«Ъ» стало известно, почему Михаилу Музраеву инкриминируют теракт

Евгений Ремезов был объявлен в розыск и задержан в мае этого года. А месяц назад по делу о теракте — Михаил Музраев и Владимир Зубков.
Обновлено вчера в 17:59
Шоу-бизнес

18-летняя дочь Веры Брежневой рассекретила своего бойфренда

Дочь Веры Брежневой, Соня Киперман, живет и учится в США.
Обновлено вчера в 14:03
Футбол

Футбольный клуб «Тамбов» представил новый логотип

Обновлено в 06:00
Наука

Поведение млекопитающего можно менять, активируя всего пару нейронов

Нейробиологи из Колумбийского университета в Нью Йорке впервые показали, что поведение млекопитающего можно контролировать, активируя всего несколько клеток в коре головного мозга.
Обновлено вчера в 11:01
Происшествия

В Москве после ДТП погиб сын известного бизнесмена, сообщил источник

Обновлено в 05:02
Общество

Власти Екатеринбурга продолжают искать площадку под Универсиаду

Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский на «Иннопроме» заявил, что сейчас власти выбирают между двумя площадками, где построить деревню «Универсиады».
Обновлено в 04:09
Общество

Законопроект о принудительной комплексной застройке ожил в Госдуме

Законопроект о принудительной комплексной застройке ожил в Госдуме После полугодового перерыва работа над законопроектом о комплексном развитии территорий возобновилась — правительство направило в Госдуму поправки ко второму чтению, хотя срок их подготовки истек более полугода назад.
Обновлено вчера в 17:59
Общество

Солнечные батареи поставят на ГЭС-2 в Москве осенью 2019 года

Уточняется, что установку стеклянной крыши и солнечных батарей планируется завершить осенью 2019 года, после чего строители приступят к внутренней отделке помещений.
Обновлено в 06:01
Политика

Минтранс назвал условия для полетов грузинских компаний в Россию

Запрет на полеты грузинских авиакомпаний в Россию продлится до того, как будет погашена задолженность по аэронавигационному обслуживанию.
Обновлено в 05:34
Происшествия

СК проверит службу опеки по делу об избиении девочки в Ингушетии

Правоохранители проверят органы опеки и участкового педиатра по уголовному делу об избиении семилетней девочки в Ингушетии.
Обновлено в 04:20
Происшествия

В Магнитогорском санатории умерла четырехлетняя девочка

Обновлено в 03:26
Политика

Песков ответил на предложение Зеленского о встрече с Путиным

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что инициатива президента Украины Владимира Зеленского о личной встрече с российским лидером Владимиром Путиным будет рассмотрена, передает РИА "Новости".
Обновлено в 05:48
Авто

В Минпромторге назвали розничную цену Aurus Senat Sedan

Розничная цена автомобиля Aurus Senat Sedan составит около 18 млн рублей. Об этом сообщили в Министерстве промышленности и торговли России.
Обновлено в 05:15
Экономика

Названы самые подорожавшие по итогам 2018 года продукты

Издание РБК, ссылаясь на сведения Росстата, распространило информацию, согласно которой по итогам прошлого года наиболее подорожавшими продуктами стали пшено и капуста.
Обновлено вчера в 07:55
Авто

Renault готовит новое поколение главной альтернативы Lada Largus

Издание motor1.com опубликовало первые фото тестовых прототипов нового поколения Renault Dokker, который в Европе продаётся под бюджетным брендом Dacia.
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Происшествия

Самолет «Батуми-Череповец» совершил аварийную посадку в Воронеже

Неисправность двигателя стала причиной аварийной посадки в Воронеже рейса из Батуми в Череповец авиапредприятия "Северсталь", сообщил РИА Новости представитель воронежского аэропорта.
Обновлено в 05:25
Происшествия

В Москве уволен начальник ОВД по Басманному району

"По результатам служебной проверки принято решение об увольнении из органов внутренних дел начальника ОВД по Басманном району", - сказал собеседник агентства.
Обновлено в 05:35
Общество

Опубликован рейтинг самых богатых и самых бедных регионов России

Именно ЯНАО можно смело называть регионом с высокими доходами населения. На втором месте Ненецкий автономный округ.
Обновлено вчера в 21:33
Кино

В сети появился трейлер фильма «Мулан»

В сети опубликовали первый трейлер фильма «Мулан».
Обновлено в 05:52
Как работают Яндекс.Новости?
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