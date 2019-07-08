Глава комитета Верховной рады по вопросам свободы слова и информационной политики Виктория Сюмар заявила, что телеканал NewsOne могут лишить лицензии из-за телемоста с Россией, передает РИА Новости.

Украинский телеканал пригрозили лишить лицензии за телемост с Россией

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