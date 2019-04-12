Украинский телеканал подаст в суд на Порошенко за срыв эфираИзвестия 04:57

Телеканал подаст в суд на президента Петра Порошенко за обвинения в адрес канала, после того, как он позорно ворвался в эфир частной кампании, пользуясь статусом главы государства.

Украинский телеканал «1+1» намерен подать в суд на президента страны Петра Порошенко за то, что он без предупреждения появился в студии во время съемок передачи «Право на власть». Об этом в своем Facebook в пятницу, 12 апреля, сообщил гендиректор медиагруппы Александр Ткаченко.

Украинский телеканал подаст в суд на Порошенко за срыв эфира

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