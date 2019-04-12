Политика
Украинский телеканал подаст в суд на Порошенко за срыв эфираРИА Новости 02:48
Канал 1+1 подаст в суд на президента Украины Петра Порошенко, без предупреждения появившегося в студии. Об этом сообщил гендиректор медиагруппы Александр Ткаченко в Fасевоок.
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После того, как вы позорно ворвались к нам сегодня в эфир, без приглашения, и не собирались уходить, даже несмотря на вежливые намеки ведущей занять кресло в студии, и опять много говорили - и все мимо реальных фактов... Не иначе как на иск в суд от нас вы не заработали.
— Александр Ткаченко, украинский продюсерГазета.Ru 08:52
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Политика
Порошенко не считает «чем-то особенным» выход Зеленского во второй тур
Действующий президент Украины Петр Порошенко заявил, что «несистемные» политики, такие как его оппонент по выборам Владимир Зеленский, сегодня встречаются и в некоторых странах Европейского союза.
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Экономика
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Общество
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Годовая инфляция в России в марте составила 5,3%
"В марте 2019 года годовая инфляция составила 5,3%. Наблюдаемый уровень годовой инфляции отражает влияние повышения НДС, а также произошедших в 2018 году ослабления рубля и удорожания нефтепродуктов", - говорится в материалах регулятора.
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Происшествия
В Смоленске около здания областной администрации провалился асфальт
Все оперативные службы Смоленска устраняют глубокий провал асфальта, образовавшийся недалеко от здания администрации Смоленской области, сообщил РИА Новости представитель мэрии города.
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Политика
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«В суд поступило ходатайство о заочном аресте Гриценко Анатолия Степановича, он объявлен в международный розыск», — заявила пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царёва.
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Политика
Меркель подчеркнула важность политического урегулирования в Донбассе
Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что урегулирования ситуации в Донбассе возможно достичь исключительно политическими методами при соблюдении Минских соглашений.
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Для развития туризма и обеспечения транспортного сообщения Крыма на российских судостроительных предприятиях могут начать производство судов для республики.
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Шоу-бизнес
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Елизавета II готовит Кейт Миддлтон к принятию короны Супруга принца Уильяма в скором времени может стать королевой.
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Обновлено в 08:01
Авто
KIA показала новый Cerato с более ярким дизайном
Пресс-служба KIA опубликовала официальные фотографии седана KIA K3 нового поколения с другим более ярким дизайном.
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Происшествия
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В Москве сгорел автомобиль Opel тренера футбольной академии «Локомотива» Алексея Поладько, сообщает телеграм-канал «Мутко против».
Обновлено в 09:14
Экономика
В Сеть попали данные о клиентах банков из черного списка ЦБ
В открытом доступе на специализированных сайтах оказались данные о 120 тысячах клиентов, сообщила газета "Коммерсантъ".
Обновлено в 04:05
Футбол
В «Спартаке» прокомментировали инцидент Гулиева с пешеходом
Московский «Спартак» примет дисциплинарные санкции по отношению к футболисту Эязу Гулиеву, который стал участником дорожного конфликта в Москве.
Обновлено в 02:35
Шоу-бизнес
Перед смертью Юлия Началова отправила родным последние SMS
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Умер режиссер-документалист Сергей Страхов
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Авто
Volkswagen отзывает в России кроссоверы Teramont
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Обновлено в 09:01
Политика
На Украине объявили в розыск капитана судна «Норд»
В январе адвокат капитана сообщил, что его подзащитный несколько дней не выходил на связь, позднее полиция Украины объявила его в розыск.
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Политика
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Обновлено в 00:08
Футбол
Митинг в поддержку Кокорина и Мамаева в «Сокольниках» отменен
Обновлено в 09:52
Политика
Армия Судана не выдаст Омара аль-Башира Международному уголовному суду
Армия Судана не выдаст отстраненного от власти президента Омара аль-Башира Международному уголовному суду (МУС).
Обновлено в 06:20
Политика
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Президент России Владимир Путин не планирует участвовать в мероприятиях во Франции, которые посвящены 75-летию высадки союзников в Нормандии.
Обновлено в 07:23
Космос
Снаружи американского сегмента МКС произошла утечка метана
Обновлено в 08:55
Политика
В Кремле опровергли роль Путина в смягчении меры пресечения Калви
В Кремле опровергли влияние Владимира Путина на решение суда об освобождении основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви из-под стражи и переводе его под домашний арест.
Обновлено в 05:29
Общество
Facebook оштрафовали на три тысячи рублей
Мировой суд в Москве оштрафовал Facebook на три тысячи рублей за непредоставление сведений о переносе в Россию серверов с персональными данными российских пользователей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 08:48
Спорт
Кокорин и Мамаев хотели поставить водителя Соловчука на колени
Прокурор по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева в ходе заседания суда предоставила расшифровку диалога между подсудимыми и потерпевшим водителем Виталием Соловчуком.
Обновлено в 08:59