Политика
Украинский телеканал подаст в суд на Порошенко за срыв эфираРИА Новости 02:48
Канал 1+1 подаст в суд на президента Украины Петра Порошенко, без предупреждения появившегося в студии. Об этом сообщил гендиректор медиагруппы Александр Ткаченко в Fасевоок.
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Телеканал подаст в суд на президента Петра Порошенко за обвинения в адрес канала, после того, как он позорно ворвался в эфир частной кампании, пользуясь статусом главы государства.
— Александр Ткаченко, украинский продюсерКрасная весна 04:06
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Происшествия
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Армия и оружие
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Официальный представитель Народной милиции самопровозглашённой Луганской народной республики Андрей Марочко рассказал, сколько бойцов ВСУ погибло за четыре года военного конфликта в Донбассе.
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