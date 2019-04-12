Украинский телеканал подаст в суд на Порошенко за срыв эфираРИА Новости 02:48

Телеканал подаст в суд на президента Петра Порошенко за обвинения в адрес канала, после того, как он позорно ворвался в эфир частной кампании, пользуясь статусом главы государства.

Канал 1+1 подаст в суд на президента Украины Петра Порошенко, без предупреждения появившегося в студии. Об этом сообщил гендиректор медиагруппы Александр Ткаченко в Fасевоок.

Украинский телеканал подаст в суд на Порошенко за срыв эфира

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