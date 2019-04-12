Украинский телеканал подаст в суд на Порошенко за срыв эфираРИА Новости 02:48

После того, как вы позорно ворвались к нам сегодня в эфир, без приглашения, и не собирались уходить, даже несмотря на вежливые намеки ведущей занять кресло в студии, и опять много говорили - и все мимо реальных фактов... Не иначе как на иск в суд от нас вы не заработали.

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Украинский телеканал подаст в суд на Порошенко за срыв эфира

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