Политика

Украинский телеканал подаст в суд на Порошенко за срыв эфираРИА Новости 02:48

Канал 1+1 подаст в суд на президента Украины Петра Порошенко, без предупреждения появившегося в студии. Об этом сообщил гендиректор медиагруппы Александр Ткаченко в Fасевоок.
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Александр Ткаченко
После того, как вы позорно ворвались к нам сегодня в эфир, без приглашения, и не собирались уходить, даже несмотря на вежливые намеки ведущей занять кресло в студии, и опять много говорили - и все мимо реальных фактов... Не иначе как на иск в суд от нас вы не заработали.
— Александр Ткаченко, украинский продюсерГазета.Ru 08:52

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Украинский общественный и политический деятель, шоумен, комедийный актёр, режиссёр, продюсер, сценарист. Основатель, художественный руководитель и лидер студии «Квартал-95». Кандидат на пост президента Украины на проходящих выборах 2019 года, победитель первого тура, прошедшего 31 марта, и участник второго тура 21 апреля 2019 года.
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