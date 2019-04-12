Украинский телеканал подаст в суд на Порошенко за срыв эфираРИА Новости 02:48

После того, как вы позорно ворвались к нам сегодня в эфир, без приглашения, и не собирались уходить, даже несмотря на вежливые намеки ведущей занять кресло в студии, и опять много говорили - и все мимо реальных фактов... Не иначе как на иск в суд от нас вы не заработали.

Канал 1+1 подаст в суд на президента Украины Петра Порошенко, без предупреждения появившегося в студии. Об этом сообщил гендиректор медиагруппы Александр Ткаченко в Fасевоок.

Украинский телеканал подаст в суд на Порошенко за срыв эфира

Здоровье Медицинский центр имени Логинова в Москве планируют расширить В столице планируют расширить Московский клинический научный центр имени А.С. Логинова, общая площадь объектов может достигнуть 80 тысяч квадратных метров, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

Политика «Транснефть» рассказала о состоянии трубопровода «Дружба» в Белоруссии Состояние нефтепровода «Дружба» в Белоруссии является удовлетворительным и требует его остановки для ремонта, заявил RNS официальный представитель «Транснефти» Игорь Демин.

Армия и оружие Канадский депутат пригрозил перебросить подлодки НАТО в Черное море Депутат палаты общин Канады Джеймс Безан призвал участников НАТО увеличить присутствие в Черном море.

Экономика Силуанов подписал директиву о продаже доли РЖД в «Трансконтейнере» Первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов подписал директиву правительства о продаже доли государства в компании «Трансконтейнер».

Политика ФСБ попросили разобраться с белорусской контрабандой Россельхознадзор обратился в ФСБ и Министерство транспорта с просьбой о пресечении серых схем поставок животноводческой продукции из Белоруссии, сообщает ТАСС.

Общество Наказанный за фото жены уральский священник пожаловался на травлю Ранее Магнитогорская епархия в Челябинской области в качестве наказания направила Зотова служить в село Фершампенуаз за фотографии жены с конкурса красоты, сделанные во время Великого поста и выложенные в соцсетях.

Общество Связанный с Пригожиным поставщик питания в школы попал под ликвидацию По данным СПАРК, телефон «СП Конкорд» совпадает с номерами восьми других юридических лиц, а также ранее он совпадал с номерами поставщика питания в санатории и в московские школы.

Политика Зюганов заработал больше всех среди лидеров фракций Госдумы Среди всех глав партий в Госдуме за прошлый год самым богатым оказался лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

Здоровье Швейцария попросила помощи у России из-за беженцев За советом к медикам пенитенциарной системы РФ обратились специалисты Швейцарии, сообщил замдиректора ФСИН России Валерий Максименко.

Политика Самый богатый кремлевский чиновник заработал 657 млн рублей Больше других кремлевских чиновников в 2018 году заработал полпред в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров.

Политика Порошенко и Меркель признали разногласия по «Северному потоку-2» Украина намерена продолжать борьбу за остановку строительства газопровода «Северный поток-2», несмотря на разногласия по этому вопросу с Германией.

Общество Названы регионы с самым высоким уровнем смертности в России Самый высокий уровень смертности в 2018 году был зафиксирован в Ивановской, Тульской, Новгородской, Псковской, Тверской и Орловской областях России.

Политика Хакеры Anonymous пригрозили Великобритании ответить на арест Ассанжа Хакеры из международной группы Anonymous обратились к властям Великобритании и их сторонникам в связи с арестом основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.

Экономика Топилин заявил о рекордном с 2012 года росте зарплат россиян В прошлом году реальные зарплаты россиян выросли на 6,8 процента, заявил министр труда и социальной защиты Максим Топилин на расширенном заседании коллегии ведомства.

Авто Завтра стартуют продажи кроссовера Haval F7x Новый купеобразный кроссовер Haval F7x поступит в салоны дилеров марки уже завтра, 12 апреля.

Хоккей Борис Михайлов: «Авангард» своей игрой заслужил выход в финал Кубка Гагарина Омский хоккейный клуб "Авангард" заслужил выход в финал Кубка Гагарина своей игрой в течение сезона-2018/19.

Происшествия В Петербурге застрелили бизнесмена, сообщил источник Неизвестный застрелил из пистолета бизнесмена Владимира Кулебакина в Выборгском районе Петербурга, сообщил РИА источник в силовых структурах.

Авто Медведев утвердил правила автомобильного тюнинга Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил правила тюнинга автомобилей. Постановление опубликовано на сайте кабмина.

Общество Терешкова заложила аллею космонавтов в саратовском аэропорту «Гагарин» Герой Советского Союза, первая в мире женщина-космонавт Валентина Терешкова в пятницу в День космонавтики заложила в строящемся саратовском аэропорту "Гагарин" аллею космонавтов, посадив на ней дерево.