Политика
Украинский телеканал подаст в суд на Порошенко за срыв эфираРИА Новости 02:48
Канал 1+1 подаст в суд на президента Украины Петра Порошенко, без предупреждения появившегося в студии. Об этом сообщил гендиректор медиагруппы Александр Ткаченко в Fасевоок.
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После того, как вы позорно ворвались к нам сегодня в эфир, без приглашения, и не собирались уходить, даже несмотря на вежливые намеки ведущей занять кресло в студии, и опять много говорили - и все мимо реальных фактов... Не иначе как на иск в суд от нас вы не заработали.
— Александр Ткаченко, украинский продюсерГазета.Ru 08:52
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