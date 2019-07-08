с чего всё началось

Украинский телеканал NewsOne сообщил, что решил прекратить подготовку телемоста с «Россией-1» из-за прямых «угроз физической расправы в отношении журналистов и их близких».

Происшествия Развернувшийся из-за неисправности Boeing благополучно сел во Внукове «Самолёт Boeing 737 (рейс UT705), развернувшийся в небе Литвы из-за неполадок в системе кондиционирования, благополучно приземлился», — сообщили во Внукове.

Политика Захарова двумя словами ответила на оскорбление Путина на «Рустави 2» Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала прозвучавшие на грузинском телеканале "Рустави 2" оскорбления в адрес президента России Владимира Путина, передает ТАСС.

Политика В Госдуме поднимут вопрос о запрете вина из Грузии Депутаты Госдумы от «Единой России» в понедельник, 8 июля, поднимут на Совете палаты вопрос о введении в отношении Грузии ряда ограничений, заявил на заседании фракции единороссов ее глава Сергей Неверов.

Политика Нидерланды выводят из Украины уголовное производство по крушению MH17 Нидерланды забирают из Украины уголовное производство в рамках двустороннего соглашение по расследованию авиакатастрофы в небе над Донбассом, которая произошла летом 2014 года.

Авто УАЗ Патриот с автоматом получит обновленный мотор До 15 июля обещано поставить на УАЗ еще 12 усовершенсивованных двигателей, предназначенных специально для "Патриотов" с автоматом.

Политика Басилашвили призвал грузинского журналиста извиниться перед Россией Российский актер театра и кино, народный артист СССР Олег Басилашвили заявил, что ведущему грузинского телеканала «Рустави-2» Георгий Габуния, допустивший нецензурное оскорбление родителей президента РФ Владимира Путина, следует извиниться за свою выходку.

Политика Порошенко встретили в Хмельницком криками «позор» Жители украинского города Хмельницкий встретили экс-президента, лидера партии «Европейская солидарность» Петра Порошенко криками «Ганьба!» («позор») и «иди отсюда!», сообщает «Страна.ua».

Происшествия Угрожавшего взорвать приставов москвича задержали полицейские В Москве задержали мужчину, который закрылся в квартире от судебных приставов и угрожал взорвать гранату.

Путешествия Из Турции экстренно эвакуировали двух заболевших российских туристок Две россиянки, туристки из Москвы и Нижневартовска, заболевшие во время отдыха в Турции, были экстренно эвакуированы спецбортом в медицинские учреждения на родине.

Игры Глава Larian: стриминговые сервисы интереснее следующего поколения консолей Глава Larian Studios (Divinity: Original Sin 2, Baldur's Gate 3) Свен Винке дал интервью изданию Wccftech, в котором заявил, что стриминговые сервисы, такие как Google Stadia, для него гораздо интереснее, чем следующее поколение консолей.

ЖКХ Жители Екатеринбурга опять останутся без горячей воды Среднеуральская ГРЭС начинает масштабный ремонт, в связи с чем с 12 по 25 июля Среднеуральск и Верхняя Пышма останутся без горячей воды.

Происшествия Главу отдела полиции уволили после серии отравлений в Москве Начальник отдела МВД по Басманном району Москвы Сергей Васильев уволен после служебной проверки, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Москве.

Общество Всероссийскую диспансеризацию населения распорядился провести Медведев Диспансеризация пройдет в 2019-2020 годах. Под программу попадает все взрослое население страны.

Экономика Сейчас хорошая точка для входа в акции «НОВАТЭКа» Бумага показала неплохой рост на прошлой неделе, но весь он уже нивелирован. Сейчас хорошая точка для входа.

Экономика Россиян захотели оградить от вкладов в валюте Валютные вклады вместе с некоторыми другими видами сбережения могут быть признаны инвестиционными инструментами, разрешенными только для квалифицированных инвесторов.

Общество Омский учитель получила выговор после показа детям фильма ужасов Учительница частной школы в Омске получила выговор после показа детям 8-14 лет фильма ужасов "Кукла", на что пожаловались некоторые родители.

Общество Зарплаты грузчиков в Шереметьево подняли в пять раз Московский аэропорт Шереметьево повысил зарплату сотрудникам практически в пять раз. Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на источники.

Шоу-бизнес Сергей Безруков трогательно поздравил Анну Матисон с днем рождения Супруг Анны Сергей Безруков трогательно поздравил супругу, опубликовав в соцсети совместные фото.

Армия и оружие Эрдоган сообщил о начале погрузки С-400 для отправки в Турцию Ранее телеканал Haberturk со ссылкой на источники сообщил, что погрузка российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 для отправки в Турцию может начаться 7 июля.

Происшествия СК проверит службу опеки по делу об избиении девочки в Ингушетии Правоохранители проверят органы опеки и участкового педиатра по уголовному делу об избиении семилетней девочки в Ингушетии.

Авто Японцы спят и работают в каршеринговых авто Японская компания NTT Docomo опросила 400 клиентов каршеринговых сервисов и обнаружила, что каждый восьмой японец использует транспорт не по назначению.

Происшествия Суд отправил в СИЗО владельца Optima Development Худояна Мосгорсуд отменил домашний арест владельца компании Optima Development Альберта Худояна и отправил бизнесмена в СИЗО до 14 августа по делу о мошенничестве, передаёт корреспондент РИА Новости из зала суда.

Гаджеты ОС HongMeng от Huawei работает быстрее, чем Android и macOS По словам директора и основателя компании Ren Zhengfei, новая операционная система HongMeng работает значительно быстрее Android и macOS.