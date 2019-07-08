с чего всё началось

Украинский телеканал NewsOne сообщил, что решил прекратить подготовку телемоста с «Россией-1» из-за прямых «угроз физической расправы в отношении журналистов и их близких».

Политика Кремль жестко отреагировал на оскорбление Путина Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал оскорбления в адрес Владимира Путина на грузинском телевидении «большим позором для грузин».

Политика Комитет Госдумы поддержал предложение о запрете вина и воды из Грузии Ранее во фракции «Единая Россия» заявили, что поднимут на совете палаты вопрос о прекращении поставок из Грузии вина и воды, а также запрете на денежные переводы.

Политика ПА ОБСЕ приняла итоговую декларацию с критикой России Парламентская ассамблея Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ) приняла итоговую декларацию, в которой содержатся тезисы о непризнании Крыма частью РФ, критика проектов «Северный поток-2» и «Турецкий поток», а также призыв к Москве отказаться от признания независимости Абхазии и Южной Осетии.

Происшествия Избитой ингушской девочке придется ампутировать правую кисть Избитой в Ингушетии 7-летней Аише Ажиговой, возможно, придется ампутировать правую кисть – прежние благоприятные прогнозы не подтверждаются.

Политика Зеленский сделал важное заявление о судьбе Донбасса Киев искренне заинтересован в достижении мира в Донбассе, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Общество Собянин открыл переход с траволаторами для посетителей «Острова мечты» Мэр Москвы Сергей Собянин открыл движение по надземному переходу через проспект Андропова, который соединил бизнес-инкубатор, станцию метро "Технопарк" и строящийся парк развлечений "Остров Мечты".

Политика Депутат РФ из космоса смотрела на гибель людей в Донбассе Депутат Госдумы России и космонавт Елена Серова сообщила, что она с борта Международной космической станции наблюдала за бомбежками на востоке Украины.

Экономика Медведев одобрил проект частной автотрассы из России в Китай Глава правительства Дмитрий Медведев одобрил проект первой полностью частной автомагистрали «Меридиан», которая должна пройти от границы с Белоруссией до Казахстана и через него соединить Западную Европу и Китай.

Спорт Российский хоккеист дисквалифицирован за допинг на четыре года Бывший игрок новокузнецкого "Металлурга" Александра Титова дисквалифицирован на четыре года за нарушение антидопинговых правил, сообщает официальный сайт РУСАДА.

Шоу-бизнес Лера Кудрявцева показала любимую забаву 11-месячной дочери Маши Впервые отец – хоккеист Игорь Макаров показал дочь на дне рождения Леры. Теперь и сама телеведущая перестала скрывать лицо малышки.

Политика Габуния может стать новым Скрипалём, опасается Гаспарян Историк и публицист Армен Гаспарян в Твиттере опасается, что "ущербный Габуния" может внезапно "сыграть в ящик, скажем, от острой сердечной недостаточности".

Политика Басилашвили оценил поведение телеведущего «Рустави 2» Народный артист СССР Олег Басилашвили в беседе с телеканалом «360» оценил поведение ведущего Георгия Габунии на грузинском оппозиционном канале «Рустави 2».

Происшествия Семья из Курска получит два миллиона рублей за потерянный клад Ленинский районный суд Курска вынес решение по иску семьи Снегиревых к Минфину РФ.

Экономика Вице-премьер Борисов раскритиковал банки за высокие ставки по кредитам Вице-премьер Юрий Борисов раскритиковал банки за высокие ставки по кредитам: по его словам, это приводит к тому, что оборонные предприятия тратят свои прибыли на уплату процентов по кредитам, а погасить тело кредита в принципе не представляется возможным.

Авто В Минпромторге назвали стоимость седана Aurus Senat Стоимость «гражданской» версии седана Aurus Senat составит около 18 млн рублей.

Происшествия Гандболистка сборной России погибла в Польше Игрок сборной России по пляжному гандболу Екатерина Королева погибла в Польше в возрасте 20 лет, сообщается на официальном сайте Федерации гандбола России (ФГР).

Авто ЗМЗ доработает свой мотор для УАЗ «Патриот» с автоматом Заволжский моторный завод, входящий в состав концерна Sollers, изготовил пробную партию моторов ZMZ Pro в новой модификации, адаптированную под установку автоматической коробки передач Punch 6L50.

Политика Путин объявил о проведении Года памяти и славы в 2020 году «В целях сохранения исторической памяти и в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов постановляю: провести в 2020 году в Российской Федерации Год памяти и славы», — говорится в указе президента, опубликованном на официальном интернет-портале правовых актов.

Общество Найдены останки, принадлежащие соратнику Наполеона В Смоленске археологи во время раскопок на Королевском бастионе нашли останки, которые могут принадлежать ближайшему соратнику Наполеона - генералу Гюдену.

Общество Зарплаты грузчиков в Шереметьево подняли в пять раз Московский аэропорт Шереметьево повысил зарплату сотрудникам практически в пять раз. Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на источники.

Экономика Росстат объяснил публикацию данных об инфляции и признал ошибку Статистическое ведомство признало, что данные об уровне инфляции были опубликованы раньше времени.

Происшествия Рейс «Москва — Берлин» совершил экстренную посадку во Внуково «Самолет Boeing 737 (рейс UT705), развернувшийся в небе Литвы из-за неполадок в системе кондиционирования, благополучно приземлился», — заявили в пресс-службе аэропорта.

Политика Габуния может стать новым Скрипалём, опасается Гаспарян Историк и публицист Армен Гаспарян в Твиттере опасается, что "ущербный Габуния" может внезапно "сыграть в ящик, скажем, от острой сердечной недостаточности".