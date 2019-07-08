Политика

Украинский телеканал отменил телемост с Россией из-за угрозКоммерсантъ 06:34

Украинский телеканал NewsOne сообщил, что решил прекратить подготовку телемоста с «Россией-1» из-за прямых «угроз физической расправы в отношении журналистов и их близких».
Читать в источнике
Обсудить
с чего всё началось
Телеканал NewsOne объявил
 об отмене телемоста «Надо поговорить», который он планировал провести вместе с российским телеканалом «Россия 1». Причиной отмены названы поступающие журналистам канала и их родным угрозы.
РБК06:15

Подробнее о событии

Украинский телеканал отменил телемост с Россией из-за угроз

Коммерсантъ06:34

Украинский телеканал объявил об отмене телемоста из-за угроз журналистам

РБК06:38

Украинский телеканал отменил телемост с Москвой из-за угроз

РИА Новости06:38

Телеканал NewsOne отменил телемост с Россией из-за угроз жизни журналистов

ТАСС06:34

«Надо поговорить? Сначала, дорогие украинцы, с вами». Как сорвался российско-украинский телемост

Дождь08:51

Украинский телеканал NEWSONE отменил телемост с Россией из-за угроз

RT на русском06:22

Украинский телеканал NewsOne отменил телемост с Москвой

Эхо Москвы08:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7309 источников, обновлено в 10:49, Вашингтон
Политика

Кремль жестко отреагировал на оскорбление Путина

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал оскорбления в адрес Владимира Путина на грузинском телевидении «большим позором для грузин».
Обновлено в 06:47
Происшествия

В Таджикистане от отравления хлебом скончались 14 заключенных

Обновлено в 03:23
Политика

Комитет Госдумы поддержал предложение о запрете вина и воды из Грузии

Ранее во фракции «Единая Россия» заявили, что поднимут на совете палаты вопрос о прекращении поставок из Грузии вина и воды, а также запрете на денежные переводы.
Обновлено в 08:53
Политика

ПА ОБСЕ приняла итоговую декларацию с критикой России

Парламентская ассамблея Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ) приняла итоговую декларацию, в которой содержатся тезисы о непризнании Крыма частью РФ, критика проектов «Северный поток-2» и «Турецкий поток», а также призыв к Москве отказаться от признания независимости Абхазии и Южной Осетии.
Обновлено в 07:20
Происшествия

Избитой ингушской девочке придется ампутировать правую кисть

Избитой в Ингушетии 7-летней Аише Ажиговой, возможно, придется ампутировать правую кисть – прежние благоприятные прогнозы не подтверждаются.
Обновлено в 09:31
Гаджеты

Xiaomi начинает российские продажи смартфона Redmi 7A. Цены

Обновлено в 08:31
Политика

Зеленский сделал важное заявление о судьбе Донбасса

Киев искренне заинтересован в достижении мира в Донбассе, заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Обновлено в 10:46
Общество

Собянин открыл переход с траволаторами для посетителей «Острова мечты»

Мэр Москвы Сергей Собянин открыл движение по надземному переходу через проспект Андропова, который соединил бизнес-инкубатор, станцию метро "Технопарк" и строящийся парк развлечений "Остров Мечты".
Обновлено в 08:22
Политика

Депутат РФ из космоса смотрела на гибель людей в Донбассе

Депутат Госдумы России и космонавт Елена Серова сообщила, что она с борта Международной космической станции наблюдала за бомбежками на востоке Украины.
Обновлено в 08:36
Экономика

Медведев одобрил проект частной автотрассы из России в Китай

Глава правительства Дмитрий Медведев одобрил проект первой полностью частной автомагистрали «Меридиан», которая должна пройти от границы с Белоруссией до Казахстана и через него соединить Западную Европу и Китай.
Обновлено в 02:33
Происшествия

Сын владельца колбасных заводов разбился на мотоцикле в ДТП в Москве

Обновлено в 06:21
Спорт

Российский хоккеист дисквалифицирован за допинг на четыре года

Бывший игрок новокузнецкого "Металлурга" Александра Титова дисквалифицирован на четыре года за нарушение антидопинговых правил, сообщает официальный сайт РУСАДА.
Обновлено в 10:15
Кино

Умер актер Владимир Златоустовский

Обновлено в 09:42
Культура

В сети появилась мрачная российская версия «Симпсонов»

Обновлено в 05:46
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева показала любимую забаву 11-месячной дочери Маши

Впервые отец – хоккеист Игорь Макаров показал дочь на дне рождения Леры. Теперь и сама телеведущая перестала скрывать лицо малышки.
Обновлено в 03:36
Политика

Габуния может стать новым Скрипалём, опасается Гаспарян

Историк и публицист Армен Гаспарян в Твиттере опасается, что "ущербный Габуния" может внезапно "сыграть в ящик, скажем, от острой сердечной недостаточности".
Обновлено в 01:13
Политика

Басилашвили оценил поведение телеведущего «Рустави 2»

Народный артист СССР Олег Басилашвили в беседе с телеканалом «360» оценил поведение ведущего Георгия Габунии на грузинском оппозиционном канале «Рустави 2».
Обновлено в 08:33
Происшествия

Семья из Курска получит два миллиона рублей за потерянный клад

Ленинский районный суд Курска вынес решение по иску семьи Снегиревых к Минфину РФ.
Обновлено в 09:44
Экономика

Вице-премьер Борисов раскритиковал банки за высокие ставки по кредитам

Вице-премьер Юрий Борисов раскритиковал банки за высокие ставки по кредитам: по его словам, это приводит к тому, что оборонные предприятия тратят свои прибыли на уплату процентов по кредитам, а погасить тело кредита в принципе не представляется возможным.
Обновлено в 04:36
Авто

В Минпромторге назвали стоимость седана Aurus Senat

Стоимость «гражданской» версии седана Aurus Senat составит около 18 млн рублей.
Обновлено в 05:17
Происшествия

Гандболистка сборной России погибла в Польше

Игрок сборной России по пляжному гандболу Екатерина Королева погибла в Польше в возрасте 20 лет, сообщается на официальном сайте Федерации гандбола России (ФГР).
Обновлено в 07:37
Авто

ЗМЗ доработает свой мотор для УАЗ «Патриот» с автоматом

Заволжский моторный завод, входящий в состав концерна Sollers, изготовил пробную партию моторов ZMZ Pro в новой модификации, адаптированную под установку автоматической коробки передач Punch 6L50.
Обновлено вчера в 23:30
Политика

Путин объявил о проведении Года памяти и славы в 2020 году

«В целях сохранения исторической памяти и в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов постановляю: провести в 2020 году в Российской Федерации Год памяти и славы», — говорится в указе президента, опубликованном на официальном интернет-портале правовых актов.
Обновлено в 10:39
Общество

Найдены останки, принадлежащие соратнику Наполеона

В Смоленске археологи во время раскопок на Королевском бастионе нашли останки, которые могут принадлежать ближайшему соратнику Наполеона - генералу Гюдену.
Обновлено в 09:56
Общество

Зарплаты грузчиков в Шереметьево подняли в пять раз

Московский аэропорт Шереметьево повысил зарплату сотрудникам практически в пять раз. Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на источники.
Обновлено в 04:16
Экономика

Росстат объяснил публикацию данных об инфляции и признал ошибку

Статистическое ведомство признало, что данные об уровне инфляции были опубликованы раньше времени.
Обновлено в 10:27
Происшествия

Рейс «Москва — Берлин» совершил экстренную посадку во Внуково

«Самолет Boeing 737 (рейс UT705), развернувшийся в небе Литвы из-за неполадок в системе кондиционирования, благополучно приземлился», — заявили в пресс-службе аэропорта.
Обновлено в 07:30
Политика

Габуния может стать новым Скрипалём, опасается Гаспарян

Историк и публицист Армен Гаспарян в Твиттере опасается, что "ущербный Габуния" может внезапно "сыграть в ящик, скажем, от острой сердечной недостаточности".
Обновлено в 01:13
Кино

Паулина Андреева сыграет в новом фильме жену Виктора Цоя

Супругу Виктора Цоя сыграет известная актриса Паулина Андреева.
Обновлено в 08:04
Авто

Объявлены российские цены на новый пикап JAC T6

В топовом оснащении Full Extra с кожаным салоном и мультимедийным комплексом с сенсорным экранном, расширенными системами безопасности, полезными ассистентами водителя и ДХО, бензиновый JAC T6 обойдётся российскому покупателю в 1 млн 399 тысяч рублей, дизельный будет стоить от 1 млн 499 тысяч рублей.
Обновлено в 03:45
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное