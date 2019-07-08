Политика

Украинский телеканал отменил телемост с «Россией 1»Ведомости 06:19

Украинский телеканал NewsOne заявил об отмене телемоста «Надо поговорить» с Россией, который должен был состояться 12 июля. Это произошло из-за «прямых угроз физической расправы в отношении журналистов и их близких», говорится в сообщении телеканала.
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Телеканал NewsOne объявил
 об отмене телемоста «Надо поговорить», который он планировал провести вместе с российским телеканалом «Россия 1». Причиной отмены названы поступающие журналистам канала и их родным угрозы.
РБК06:15

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«Надо поговорить? Сначала, дорогие украинцы, с вами». Как сорвался российско-украинский телемост

Дождь08:51

Украинский телеканал NEWSONE отменил телемост с Россией из-за угроз

RT на русском06:22

Украинский телеканал отменил телемост с Москвой из-за угроз

РИА Новости06:38

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ТАСС06:34

Украинский телеканал отменил телемост с Россией из-за угроз

Коммерсантъ06:34

Украинский телеканал объявил об отмене телемоста из-за угроз журналистам

РБК06:38

Украинский телеканал NewsOne отменил телемост с Москвой

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