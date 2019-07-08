с чего всё началось

Украинский телеканал NewsOne заявил об отмене телемоста «Надо поговорить» с Россией, который должен был состояться 12 июля. Это произошло из-за «прямых угроз физической расправы в отношении журналистов и их близких», говорится в сообщении телеканала.

Политика ВГТРК не видит оснований для отмены телемоста с Украиной Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания (ВГТРК) не видит оснований для отмены телемоста между Россией и Украиной, говорится 8 июля в заявлении холдинга.

Политика Грузинский телеканал прервал вещание после оскорблений в адрес Путина Причиной стал митинг, который начался после оскорбительных высказываний ведущего телеканала в адрес президента России Владимира Путина.

Политика Минск высказался по поводу предложения Зеленского Путину Минск готов на высоком уровне обеспечить встречу президента Украины Владимира Зеленского и его российского коллеги Владимира Путина.

Общество Зарплаты грузчиков в Шереметьево подняли в пять раз Московский аэропорт Шереметьево повысил зарплату сотрудникам практически в пять раз. Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на источники.

Политика Басилашвили оценил поведение телеведущего «Рустави 2» Народный артист СССР Олег Басилашвили в беседе с телеканалом «360» оценил поведение ведущего Георгия Габунии на грузинском оппозиционном канале «Рустави 2».

Общество Собянин открыл переход с траволаторами для посетителей «Острова мечты» Мэр Москвы Сергей Собянин открыл движение по надземному переходу через проспект Андропова, который соединил бизнес-инкубатор, станцию метро "Технопарк" и строящийся парк развлечений "Остров Мечты".

Спорт Рассказавшая о «правильном допинге» фигуристка будет выступать за Украину Шаботова стала известна после того, как во время общения с подписчиками в инстаграме заявила, что для успешного выступления необходимо пить "правильный допинг".

Общество В Гидрометцентре рассказали, когда в Россию вернется лето По данным Гидрометцентра, на этой неделе на северо-западе России вновь ожидается дождливая погода.

Политика Комитет Госдумы поддержал предложение о запрете вина и воды из Грузии Ранее во фракции «Единая Россия» заявили, что поднимут на совете палаты вопрос о прекращении поставок из Грузии вина и воды, а также запрете на денежные переводы.

Происшествия Кузнецова сообщила о состоянии избитой в Ингушетии девочки Позитивных прогнозов после диагностики избитой девочки из Ингушетии нет, заявила уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова.

Общество МЧС предупредило жителей Подмосковья о ветре и грозе с градом В ГУ МЧС РФ по Московской области предупредили жителей Подмосковья о порывистом ветре до 15-ти метров в секунду и грозе с градом, которые ожидаются в ближайшие часы и продолжаться до вечера понедельника, 8 июля.

Происшествия Главу отдела полиции уволили после серии отравлений в Москве Начальник отдела МВД по Басманном району Москвы Сергей Васильев уволен после служебной проверки, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Москве.

Армия и оружие «Рособоронэкспорт» презентует иностранцам «Каракуртов» и «Мангустов» Будут проведены презентации фрегата «Гепард-3.9» и малого сторожевого корабля проекта 20382 «Тигр», скоростного патрульного катера проекта 12150 «Мангуст».

Политика Медведев пошутил про отсутствующих на совещании вице-премьеров На мероприятии присутствовали семь вице-премьеров из десяти: первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов и заместители председателя правительства Максим Акимов, Татьяна Голикова, Ольга Голодец, Алексей Гордеев, Виталий Мутко и Юрий Трутнев.

Политика Симоньян напомнила грузинам слова, превращающие человека в «существо» Грузинский телеведущий Георгий Габуния перестал быть не только мужчиной, но и человеком, когда позволил себе оскорбить покойных родителей президента РФ.

Политика ПА ОБСЕ приняла резолюцию против «Северного потока-2» Комитет ПА ОБСЕ принял резолюцию против "Северного потока-2" и "Турецкого потока". Об этом сообщает РИА "Новости".

Происшествия Число погибших при наводнении в Иркутской области увеличилось Число жертв наводнения в Иркутской области увеличилось до 23, сообщает ТАСС.

Энергетика Росстат: бензин в России за июнь подорожал на 0,7% Цены на бензин в России в июне 2019 года в среднем выросли на 0,7% по сравнению с маем, сообщается в материалах Росстата.

Общество На реконструкцию собора Парижской Богоматери пожертвовали 38 млн евро Фонды, отвечающие за пожертвования на реконструкцию собора Парижской Богоматери, собрали 38 млн евро, сообщил архиепископ Парижа Мишель Опети.

Здоровье В ОНФ призвали давать отсрочку в получении прав для любителей выпить "Для людей, которые безответственно относятся к употреблению алкоголя, надо устанавливать отсрочку в получении водительских прав", - говорится в сообщении пресс-службы со ссылкой на эксперта ОНФ, президента Московского научно-практического центра наркологии Евгения Брюна.

Политика Украинского вице-премьера не пустили на саммит Украина-ЕС Вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе заявила, что ее не пустили на саммит Украина-ЕС, который проходит в Киеве.

Происшествия Полиция в Москве задержала угрожавшего взорвать гранату мужчину Полиция задержала мужчину, который отказывался впускать судебных приставов и угрожал взорвать в квартире гранату.

Гаджеты Xiaomi начинает российские продажи смартфона Redmi 7A. Цены Xiaomi объявила о запуске в России новейшего устройства бренда Redmi — Redmi 7A.

Политика Путин назначил Евкурова замминистра обороны Бывший глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров назначен заместителем министра обороны.