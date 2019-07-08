Политика
Украинский телеканал отменил телемост с «Россией 1»Газета.Ru 10:05
Украинский телеканал NewsOne сообщил об отмене телемоста под названием "Надо поговорить" с российским телеканалом "Россия 1", который должен был пройти 12 июля. Причиной отмены СМИ назвало прямые угрозы физической расправы в адрес украинских журналистов и их родственников.
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с чего всё началось
«Телеканал NEWSONE сообщает, что в связи с информационной кампанией против своих журналистов, угрозой нападения на канал и использованием его имени в предвыборной кампании ряда украинских партий, мы вынуждены прекратить подготовку телемарафона», — говорится в сообщении.RT на русском06:22
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