с чего всё началось

Украинский телеканал NewsOne сообщил об отмене телемоста под названием "Надо поговорить" с российским телеканалом "Россия 1", который должен был пройти 12 июля. Причиной отмены СМИ назвало прямые угрозы физической расправы в адрес украинских журналистов и их родственников.

Происшествия Суд продлил домашний арест Майкла Калви «Суд постановил: продлить срок содержания под домашним арестом в отношении обвиняемого Калви до 13 октября 2019 года», — приводит Интерфакс слова судьи.

Происшествия Избитой ингушской девочке придется ампутировать правую кисть Избитой в Ингушетии 7-летней Аише Ажиговой, возможно, придется ампутировать правую кисть – прежние благоприятные прогнозы не подтверждаются.

Космос Фото дня: космическая «вишня» в цвету Отмечается, что для наблюдателя с Земли названное образование несколько напоминает вишню в цвету.

Политика Канделаки обвинила в скандале на «Рустави 2» Саакашвили Телеведущая Тина Канделаки в эфире Радио «КП» прокомментировала скандал, который произошел накануне в Грузии.

Происшествия 20-летняя российская гандболистка погибла в Польше Игрок сборной России по пляжному гандболу Екатерина Королева погибла в Польше.

Политика Украинского вице-премьера не пустили на саммит с ЕС в Киеве Украинский вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе в эфире канала «Прямой» рассказала, что её не пропустили на саммит Украина — ЕС.

Экономика Росстат объяснил публикацию данных об инфляции и признал ошибку Статистическое ведомство признало, что данные об уровне инфляции были опубликованы раньше времени.

Политика Медведев пошутил по поводу отсутствия вице-премьеров на совещании Премьер-министр России Дмитрий Медведев пошутил по поводу отсутствия у него на совещании нескольких вице-премьеров.

Шоу-бизнес Лера Кудрявцева впервые показала лицо 10-месячной дочери В Сети поразились сходству малышки со своим отцом. Известная телеведущая Лера Кудрявцева в августе 2018 года стала мамой во второй раз .

Политика Иран превысил уровень обогащения урана Иран превысил предусмотренный ядерной сделкой уровень обогащения урана.

Футбол Маркиньос посоветовал Месси научиться проигрывать Ранее высказывание Месси прокомментировал главный тренер сборной Перу.

Экономика Курс лиры снизился после увольнения председателя центробанка Турции Турецкая лира ослабла по отношению к доллару после того, как президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в выходные уволил председателя центробанка Мурата Четинкая.

Путешествия Из Грузии вернулись все организованные российские туристы В пресс-службе Ростуризма сообщили, что все российские организованные туристы с датой обратного вылета из Грузии до 8 июля вернулись на территорию России.

Политика Порошенко пообещал дать по морде недовольным украинцам Бывший президент Украины Петр Порошенко возмутился тем, что на его встречах с избирателями в рамках предвыборной кампании партии "Европейская солидарность" некоторые люди кричат "Ганьба !" ("Позор !"), и пригрозил недовольным физической расправой.

Политика Зеленский приказал возить жителей Донбасса к мосту в Станице Луганской Как сообщало ИА REGNUM, 5 июля Зеленский заявил, что Киев начнет восстанавливать мост в Станице Луганской и водоснабжение населенных пунктов Донбасса.

Общество Ребенка заставили есть еду с пола в детском саду Свердловской области В городе Карпинске Свердловской области воспитательница детского сада заставила ребенка есть еду, которая упала на пол, сообщает "Ридус".

Общество В Смоленске обнаружили возможные останки соратника Наполеона Во время раскопок на Королевском бастионе в Смоленске ученые обнаружили захоронение с останками, которые могут принадлежать французскому генералу Гюдену, который был ближайшим соратником императора Наполеона Бонапарта.

Происшествия Число погибших при наводнении в Иркутской области увеличилось Число жертв наводнения в Иркутской области увеличилось до 23, сообщает ТАСС.

Экономика Медведев одобрил проект частной автотрассы из России в Китай Глава правительства Дмитрий Медведев одобрил проект первой полностью частной автомагистрали «Меридиан», которая должна пройти от границы с Белоруссией до Казахстана и через него соединить Западную Европу и Китай.

Армия и оружие Президент Венесуэлы сменил командующего сухопутными войсками Президент Венесуэлы Николас Мадуро отстранил от должности командующего сухопутными войсками Хесуса Суареса Чоурио, которого подозревали в возможной поддержке мятежа в конце апреля.

Спорт Рассказавшая о «правильном допинге» фигуристка будет выступать за Украину Шаботова стала известна после того, как во время общения с подписчиками в инстаграме заявила, что для успешного выступления необходимо пить "правильный допинг".

Общество Зарплаты грузчиков в Шереметьево подняли в пять раз Московский аэропорт Шереметьево повысил зарплату сотрудникам практически в пять раз. Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на источники.

Политика Путин объявил 2020-й Годом памяти и славы Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении в России Года памяти и славы.