Политика
Канал Коломойского обвинил Порошенко в убийстве братаГазета.Ru 08:50
На телеканале "1+1" обвинили украинского президента Петра Порошенко в убийстве собственного брата.
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с чего всё началось
Журналисты канала "1+1" в программе "Украинские сенсации-2019" рассказали о многочисленных коррупционных схемах действующего президента Петра Порошенко, а также о его возможной причастности к заказным убийствам, в том числе и своего родного брата Об этом говорилось со ссылкой на оппозиционного молдавского политика Ренато Усатого.Украина.ру07:30
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