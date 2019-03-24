Канал Коломойского обвинил Порошенко в убийстве братаГазета.Ru 08:50

Журналисты канала "1+1" в программе "Украинские сенсации-2019" рассказали о многочисленных коррупционных схемах действующего президента Петра Порошенко, а также о его возможной причастности к заказным убийствам, в том числе и своего родного брата Об этом говорилось со ссылкой на оппозиционного молдавского политика Ренато Усатого.

с чего всё началось

На телеканале "1+1" обвинили украинского президента Петра Порошенко в убийстве собственного брата.

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