Политика

Канал Коломойского обвинил Порошенко в убийстве братаГазета.Ru 08:50

На телеканале "1+1" обвинили украинского президента Петра Порошенко в убийстве собственного брата.
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Украинский телеканал обвинил Порошенко в убийстве родного брата

Журналисты канала "1+1" в программе "Украинские сенсации-2019" рассказали о многочисленных коррупционных схемах действующего президента Петра Порошенко, а также о его возможной причастности к заказным убийствам, в том числе и своего родного брата Об этом говорилось со ссылкой на оппозиционного молдавского политика Ренато Усатого.
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Порошенко обвинили в убийстве собственного брата

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СМИ обвинили Порошенко в убийстве родного брата

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Песков рассказал, как Путин готовится к публичным мероприятиям

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Армия и оружие

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В отношении Голанских высот позиция США не является «политикой двойных стандартов» в сравнении с отношением к воссоединению Крыма с Россией, заявлял Помпео.
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«При заходе на посадку на удалении 35 км от аэропорта Сочи в самолёт авиакомпании «Победа» попала молния», — указано в тексте.
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Ренато Усатый
Молдавский политик
Молдавский политик, бизнесмен, общественный деятель. Председатель партии Наша Партия, с 2015 по февраль 2018 года - примар второго по значимости города Бельцы. Имеет также российское гражданство. После того, как на него завели уголовное дело, проживает в Москве.
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