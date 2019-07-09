Политика
На Украине назначили проверку NewsOne из-за телемоста с РоссиейМосковский Комсомолец 05:20
Украинский Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания назначил внеплановую проверку телеканала NewsOne из-за намерения того провести телемост с российской студией.
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Политика
Кадыров назвал оскорбившего Путина грузинского журналиста мразью
Обновлено вчера в 17:29
Происшествия
Гандболистка сборной России погибла в Польше
Член сборной РФ по пляжному гандболу Екатерина Королева утонула в Польше после окончания чемпионата Европы.
Обновлено вчера в 09:50
Происшествия
Фигурантов дела о разбое сотрудников ФСБ стало в два раза больше
В деле сотрудников ФСБ России, подозреваемых в хищении более 100 миллионов рублей, появились восемь новых фигурантов.
Обновлено в 08:56
Общество
Госдума вводит запрет на передачу коллекторам долгов по ЖКХ
Госдума на заседании во вторник приняла во втором чтении законопроект, запрещающий передавать коллекторам долги граждан за предоставление услуг ЖКХ.
Обновлено в 08:53
Политика
Габунию и гендиректора «Рустави 2» назвали «сексуальными партнерами»
Телеведущий Георгий Габуния, который позволил себе ругань в адрес российского руководства в прямом эфире «Рустави 2», – гей, его половой партнер – гендиректор канала Ника Гварамия, заявил главред грузинского информагентства «Грузинформ» Арно Хидирбегишвили со ссылкой на свой источник.
Обновлено в 07:47
Происшествия
В Крыму установили личность утопленного с гирей мужчины
Обновлено в 09:19
Политика
Украинцы пытаются попасть в Крым по недействительным паспортам
Российские пограничники отмечают увеличение количества украинцев, пытающихся въехать в Крым по недействительным паспортам.
Обновлено в 06:30
Происшествия
СК проверит сообщение СМИ о лишении инвалидности девушки в Подмосковье
Следователи проверят информацию СМИ о лишении в Подмосковье статуса инвалидности девушки с неизлечимой хронической болезнью после её совершеннолетия, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.
Обновлено в 09:37
Происшествия
Землетрясение в Калифорнии привело к разлому, который видно из космоса
Землетрясение магнитудой 7,1, произошедшее 6 июля в 16 километрах от города Риджкрест в штате Калифорния, образовало огромный разлом, который заметен даже из космоса.
Обновлено в 07:26
Экономика
Рынок труда США развернул американские индексы вниз
Индекс крупнейших компаний США S & P 500 в понедельник, 8 июля, снизился на 0,5%.
Обновлено в 02:05
Политика
Госдума приняла заявление об экономических санкциях против Грузии
Государственная дума РФ порекомендовала правительству страны рассмотреть возможность применения экономических санкций в отношении Грузии, а соответствующие предложения позже представить главе государства.
Обновлено в 06:41
Общество
Глушаков подал заявление на бывшую жену
Экс-капитан московского "Спартака", а ныне полузащитник грозненского "Ахмата" Денис Глушаков написал заявление на бывшую жену Дарью Глушакову, сообщает Super.
Обновлено в 05:50
Экономика
Назван основной способ кражи денег с банковских карт россиян
Низкая киберграмотность и беспечность россиян - главные причины, по которым наши соотечественники ежегодно теряют деньги со своих банковских счетов, констатируют в Центробанке.
Обновлено в 07:37
Политика
Путин указал Грузии на пробелы в знании истории
Президент России Владимир Путин уверен, что сегодняшним властям Грузии пристало хорошо знать собственную историю, а именно, "историю отношений с народами Абхазии и Южной Осетии".
Обновлено в 08:29
Шоу-бизнес
Литвинова оценила сервировку стола Рудковской в рубрике «Мои завтраки»
После небольшого перерыва Яна Рудковская возобновила любимую многими своими поклонниками рубрику «Мои завтраки», в которой продюсер демонстрирует шикарную сервировку стола, как и чем она питается по утрам.
Обновлено в 08:52
Спорт
Адвокат рассказал о прибытии Кокорина и Мамаева в колонию
Как сообщало ИА REGNUM, братья Александр и Кирилл Кокорины были приговорены к 1 году и 6 месяцам колонии общего режима.
Обновлено в 08:31
Экономика
Forbes назвал самых богатых депутатов и чиновников в России
Журнал Forbes составил рейтинг российских чиновников и депутатов с самыми высокими доходами.
Обновлено в 03:37
Экономика
Синоптики предупредили о снижении урожая гречки
«Вероятность очень большая, что урожай гречихи будет меньше, чем в прошлом году», — сказал Вильфанд и добавил, что точный прогноз можно будет делать через месяц.
Обновлено в 09:15
Происшествия
Муж сотрудницы банка из Башкирии проиграл украденные 20 млн рублей
Обновлено вчера в 20:41
Общество
Госдума упростила получение соцподдержки инвалидами
Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон об упрощении для людей с ограниченными возможностями здоровья получения мер социальной поддержки и госуслуг.
Обновлено в 08:08
Происшествия
В офисе «Красного и белого» проходят обыски
В челябинском офисе компании «Красное и белое» проходят обыски.
Обновлено в 08:14
Кино
Опубликован рейтинг суперзлодеев из вселенной «Мстителей»
Обновлено в 05:53
Финансы
Отток капитала из РФ в I полугодии вырос в 2,5 раза
Чистый отток капитала из РФ в первом полугодии 2019 года, по оценке ЦБ, увеличился в 2,5 раза, до $27,3 млрд, по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, когда он составил $11,1 млрд, свидетельствуют материалы Банка России.
Обновлено в 09:13
Шоу-бизнес
Лайма Вайкуле рассказала о борьбе с раком
Советская и латвийская эстрадная певица Лайма Вайкуле рассказала о борьбе с онкологией. болезнью.
Обновлено в 03:57
Технологии
Хакеры заразили сайт МКЖД похищающим деньги трояном
Используя банковский троян Panda, атакующие получают полный контроль над зараженным компьютером и могут вывести деньги жертвы множеством разных способов, объясняет руководитель отдела исследования и детектирования сложных угроз «Лаборатории Касперского» Антон Иванов.
Обновлено в 08:35
Политика
Умер бывший президент Аргентины Фернандо де ла Руа
Бывший президент Аргентины Фернандо де ла Руа скончался в возрасте 81 года, сообщает новостной портал Todo Noticias.
Обновлено в 07:49
Происшествия
Краболовы Владивостока рассекретили сотрудника ФСБ
Суд установил, что они в нарушение закона, рассекретили деятельность агента ФСБ. Заседание проходило в закрытом режиме.
Обновлено в 07:37
Происшествия
Норвегия обнаружила утечку радиации в затонувшей АПЛ «Комсомолец»
По данным специалистов, утечка радиации была выявлена впервые в 2007 году.
Обновлено в 09:27