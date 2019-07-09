Украинский Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания назначил внеплановую проверку телеканала NewsOne из-за намерения того провести телемост с российской студией.

На Украине назначили проверку NewsOne из-за телемоста с Россией

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