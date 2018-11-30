Политика

Украинский танцовщик Полунин получил российский паспорт
РБК
03:36

Украинский артист балета Сергей Полунин получил российское гражданство. Об этом Полунин сообщил в Instagram. Танцовщик опубликовал фотографию российского паспорта, выданного ему 29 октября.
РБК03:36
Сергей Полунин
Россия для меня всегда была и есть добром, я очень счастлив стать гражданином России и принять позицию против злых и бессовестных людей, которые создают революции и войны в Украине, Грузии и других странах… Вместе мы объединим этот мир, который будет жить в любви.
— Сергей Полунин, украинский артист балетаEG.RU 02:27

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Украинский танцовщик Полунин получил российский паспорт

РБК03:36

Украинский танцовщик Полунин стал россиянином

News.ru03:06

Украинский артист балета Сергей Полунин стал гражданином России

RT на русском02:32

Украинский артист балета Сергей Полунин получил гражданство РФ

Телеканал 360°02:32

Украинский артист балета Сергей Полунин получил российский паспорт

РИА Новости02:00

Звезда балета Сергей Полунин стал россиянином

Известия01:58

Украинский танцовщик Сергей Полунин получил российское гражданство

ТАСС00:54
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Автоматически обработано 7120 источников, обновлено в 04:53, Ашберн
Политика

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Сергей Полунин
Украинский артист балета
Артист балета. С 2007 по январь 2012 года - премьер Королевского балета в Лондоне, с 2012 года по 2015 год - премьер Московского музыкального театра им. Станиславского и Немировича-Данченко и приглашённый солист Новосибирского театра оперы и балета, с 2016 года - приглашённый солист Баварского государственного балета.
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