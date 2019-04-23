Политика
Украинский судья подал иск против ПорошенкоNewInform 04:51
Украинский лидер, по мнению киевского судьи, не издал указ о его назначении на должность. Судья Окружного административного суда Киева подал иск, составленный против президента Украины Петра Порошенко 23 апреля.
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Политика
Белоруссия оценит ущерб из-за поставок загрязнённой нефти из России
Белоруссия проведёт анализ ущерба от поступления из России нефти с повышенным содержанием хлорорганических соединений.
Обновлено в 05:09
Политика
Глава администрации Ростова-на-Дону ушел в отставку
Депутаты городской думы Ростова-на-Дону во вторник приняли отставку главы администрации Виталия Кушнарева, он покинул занимаемую должность по собственному желанию, сообщили ТАСС в пресс-службе думы.
Обновлено в 06:25
Политика
Израильский журналист обвинил русскую водку в поражении Порошенко
Израильский журналист Аншель Пфеффер в своей статье для издания Haaretz заявил, что действующий президент Украины Петр Порошенко потерпел неудачу на выборах отчасти из-за того, что на Украину был запрещен ввоз российской водки.
Обновлено в 01:09
Шоу-бизнес
Певица МакSим пострадала в ДТП по дороге в аэропорт
Певица Марина Абросимова, известная под псевдонимом МакSим, попала в ДТП. Об этом сообщила менеджер артистки Маргарита Соколова.
Обновлено в 05:14
Происшествия
Уральца приговорили к пожизненному сроку за тройное убийство и поджог
Суд приговорил его к пожизненному сроку в исправительной колонии особого режима.
Обновлено в 04:51
Политика
Волкер поддержал диалог Зеленского с Путиным
Спецпредставитель США на Украине Курт Волкер в интервью PBS заявил, что он поддерживает намерение победившего во втором туре выборов Владимира Зеленского вести диалог с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено в 05:19
Армия и оружие
Российскую авиабазу в Армении перевооружат на Су-30СМ
На российскую 3624-ю авиационную базу на аэродроме Эребуни в Армении поставят многоцелевые истребители поколения 4++ Су-30СМ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российском военном ведомстве.
Обновлено вчера в 19:13
Происшествия
Сибирячка избила полицейского копченой рыбой
По данным следствия, дама торговала копченой рыбой на перроне железнодорожной станции Барабинск в Новосибирской области.
Обновлено в 05:33
Политика
Гройсман назвал условие для сотрудничества с Зеленским
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман рассказал, при каком условии готов сотрудничать с Владимиром Зеленским после того, как он вступит в должность президента.
Обновлено в 07:04
Общество
Кузнецова заявила о росте числа детских суицидов в России
Число детских суицидов в России за год выросло почти на 14%: в 2017 году было зафиксировано 692 детских суицида, в 2018 году - 788, что говорит том, что дети предоставлены сами себе и их проблемы не волнуют взрослых, сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.
Обновлено в 06:14
Политика
Савченко вернулась в Верховную раду
Обновлено в 03:22
Политика
Новый фронт против Порошенко: судьи требуют его импичмента
Судьи окружного суда Киева во вторник, 23 апреля, обвинили уходящего президента страны Петра Порошенко в незаконном давлении на них по делу о «Приватбанке» и предложили рассмотреть в парламенте вопрос об инициировании процедуры импичмента Порошенко.
Обновлено в 06:56
Происшествия
В Тюмени загорелся жилой дом на площади 500 кв. метров
Обновлено в 04:49
Происшествия
В Москве задержали полицейского по подозрению в крупном мошенничестве
В Москве задержали сотрудника УВД по Юго-Восточному административному округу по подозрению в мошенничестве в крупном размере, сообщила РБК официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Обновлено в 06:18
Энергетика
Белоруссия захотела помочь Украине преодолеть российские санкции
18 апреля Россия ввела меры в ответ на действия Украины, запретив с 1 июня экспорт нефти, этана, бутана, битума, этилена в эту страну.
Обновлено в 06:52
Происшествия
ФСБ задержала бывшего главу СК в Карачаево-Черкесии по делу Арашуковых
Во вторник, 23 апреля, оперативники ФСБ задержали начальника центра по противодействию экстремизму Министерства внутренних дел по КЧР Тимура Бетуганова.
Обновлено в 05:56
Происшествия
Пожилой мужчина покончил с собой в туалете иркутской поликлиники
Уточняется, что мужчина покончил с собой в туалете медицинского учреждения.
Обновлено в 06:42
Шоу-бизнес
Вышедшая из психушки Бритни Спирс ужаснула фанатов
Увиденное ужаснуло фанатов: Бритни выглядела отекшей, непричесанной и отстраненной от происходящего.
Обновлено в 04:07
Политика
ФБР рассекретило показания о бегстве Гитлера в Аргентину
Обновлено в 02:17
Политика
Третий губернатор на Украине после выборов решил уйти в отставку
За первые сутки после президентских выборов, завершившихся победой Владимира Зеленского, в отставку ушли два украинских губернатора.
Обновлено в 05:15
Общество
Фото: Forbes назвал россиян с самой дорогой лондонской недвижимостью
Forbes составил рейтинг самых дорогих квартир и особняков в Лондоне, принадлежащих российским бизнесменам.
Обновлено в 07:05
Политика
Патриарх Кирилл поздравил Зеленского с победой на выборах
Обновлено в 05:45
Игры
Фрост стала последним бойцом основного ростера Mortal Kombat 11
Обновлено вчера в 16:29
Общество
В РЖД представили новый купейный вагон
Обновлено в 06:55
Хоккей
Овечкина удалили за аплодисменты судьям в НХЛ
«Вашингтон Кэпиталз» уступил «Каролине Харрикейнз» в шестом матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Обновлено вчера в 23:53
Общество
Великий герцог Люксембурга Жан умер
Великий герцог Люксембурга Жан скончался в возрасте 98 лет. Об этом сообщает Lessentiel со ссылкой на великого герцога Люксембурга Анри.
Обновлено в 02:48
Шоу-бизнес
Андрей Григорьев-Апполонов заявил о расставании с женой
Поводом для слухов, напомним, стала новость о том, что жена певца завязала роман с 23-летним баскетболистом Андреем Зубковым.
Обновлено вчера в 16:58
Происшествия
В терактах на Шри-Ланке погибли трое детей совладельца Asos
Обновлено вчера в 05:11
Происшествия
Студент требует от Apple $1 миллиард за ложные обвинения в кражах
Житель Нью-Йорка, 18-летний Усман Бах, подал иск против Apple, заявив, что якобы технология для распознавания лиц в «яблочных» магазинах ошибочно обвиняет его в краже.
Обновлено в 04:57
Политика
США запретят странам покупать нефть у Ирана
Госдеп США запретит покупку иранской нефти. Со 2 мая страны должны будут прекратить покупку иранского «черного золота».
Обновлено вчера в 16:36