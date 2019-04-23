Украинский судья подал иск против ПорошенкоNewInform 04:51

Украинский лидер, по мнению киевского судьи, не издал указ о его назначении на должность. Судья Окружного административного суда Киева подал иск, составленный против президента Украины Петра Порошенко 23 апреля.

Политика Белоруссия оценит ущерб из-за поставок загрязнённой нефти из России Белоруссия проведёт анализ ущерба от поступления из России нефти с повышенным содержанием хлорорганических соединений.

Политика Глава администрации Ростова-на-Дону ушел в отставку Депутаты городской думы Ростова-на-Дону во вторник приняли отставку главы администрации Виталия Кушнарева, он покинул занимаемую должность по собственному желанию, сообщили ТАСС в пресс-службе думы.

Политика Израильский журналист обвинил русскую водку в поражении Порошенко Израильский журналист Аншель Пфеффер в своей статье для издания Haaretz заявил, что действующий президент Украины Петр Порошенко потерпел неудачу на выборах отчасти из-за того, что на Украину был запрещен ввоз российской водки.

Шоу-бизнес Певица МакSим пострадала в ДТП по дороге в аэропорт Певица Марина Абросимова, известная под псевдонимом МакSим, попала в ДТП. Об этом сообщила менеджер артистки Маргарита Соколова.

Происшествия Уральца приговорили к пожизненному сроку за тройное убийство и поджог Суд приговорил его к пожизненному сроку в исправительной колонии особого режима.

Политика Волкер поддержал диалог Зеленского с Путиным Спецпредставитель США на Украине Курт Волкер в интервью PBS заявил, что он поддерживает намерение победившего во втором туре выборов Владимира Зеленского вести диалог с президентом России Владимиром Путиным.

Армия и оружие Российскую авиабазу в Армении перевооружат на Су-30СМ На российскую 3624-ю авиационную базу на аэродроме Эребуни в Армении поставят многоцелевые истребители поколения 4++ Су-30СМ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российском военном ведомстве.

Происшествия Сибирячка избила полицейского копченой рыбой По данным следствия, дама торговала копченой рыбой на перроне железнодорожной станции Барабинск в Новосибирской области.

Политика Гройсман назвал условие для сотрудничества с Зеленским Премьер-министр Украины Владимир Гройсман рассказал, при каком условии готов сотрудничать с Владимиром Зеленским после того, как он вступит в должность президента.

Общество Кузнецова заявила о росте числа детских суицидов в России Число детских суицидов в России за год выросло почти на 14%: в 2017 году было зафиксировано 692 детских суицида, в 2018 году - 788, что говорит том, что дети предоставлены сами себе и их проблемы не волнуют взрослых, сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.

Политика Новый фронт против Порошенко: судьи требуют его импичмента Судьи окружного суда Киева во вторник, 23 апреля, обвинили уходящего президента страны Петра Порошенко в незаконном давлении на них по делу о «Приватбанке» и предложили рассмотреть в парламенте вопрос об инициировании процедуры импичмента Порошенко.

Происшествия В Москве задержали полицейского по подозрению в крупном мошенничестве В Москве задержали сотрудника УВД по Юго-Восточному административному округу по подозрению в мошенничестве в крупном размере, сообщила РБК официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Энергетика Белоруссия захотела помочь Украине преодолеть российские санкции 18 апреля Россия ввела меры в ответ на действия Украины, запретив с 1 июня экспорт нефти, этана, бутана, битума, этилена в эту страну.

Происшествия ФСБ задержала бывшего главу СК в Карачаево-Черкесии по делу Арашуковых Во вторник, 23 апреля, оперативники ФСБ задержали начальника центра по противодействию экстремизму Министерства внутренних дел по КЧР Тимура Бетуганова.

Шоу-бизнес Вышедшая из психушки Бритни Спирс ужаснула фанатов Увиденное ужаснуло фанатов: Бритни выглядела отекшей, непричесанной и отстраненной от происходящего.

Политика Третий губернатор на Украине после выборов решил уйти в отставку За первые сутки после президентских выборов, завершившихся победой Владимира Зеленского, в отставку ушли два украинских губернатора.

Общество Фото: Forbes назвал россиян с самой дорогой лондонской недвижимостью Forbes составил рейтинг самых дорогих квартир и особняков в Лондоне, принадлежащих российским бизнесменам.

Хоккей Овечкина удалили за аплодисменты судьям в НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» уступил «Каролине Харрикейнз» в шестом матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Общество Великий герцог Люксембурга Жан умер Великий герцог Люксембурга Жан скончался в возрасте 98 лет. Об этом сообщает Lessentiel со ссылкой на великого герцога Люксембурга Анри.

Шоу-бизнес Андрей Григорьев-Апполонов заявил о расставании с женой Поводом для слухов, напомним, стала новость о том, что жена певца завязала роман с 23-летним баскетболистом Андреем Зубковым.

Происшествия Студент требует от Apple $1 миллиард за ложные обвинения в кражах Житель Нью-Йорка, 18-летний Усман Бах, подал иск против Apple, заявив, что якобы технология для распознавания лиц в «яблочных» магазинах ошибочно обвиняет его в краже.