Политика
Украинский судья подал иск к ПорошенкоLife.ru 04:52
Судья Окружного административного суда Киева подал иск к действующему президенту Украины Петру Порошенко. Об этом сообщила пресс-служба суда. Истец обвинил главу государства в бездействии, обосновав свою позицию тем, что Порошенко не издал указ о назначении его на должность судьи.
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Сергей Лазарев пообещал удивить зрителя на «Евровидении»
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Политика
На Украине захотели отобрать у Порошенко кондитерскую фабрику
В Киеве лидер социалистической партии Украины Илья Кива обратился в суд с исковым заявлением, в котором требует признать приватизацию принадлежащей нынешнему главе государства кондитерской фабрики им. Карла Маркса незаконной.
Обновлено в 09:46
Политика
ФБР опубликовало досье о бегстве Гитлера в Аргентину
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Гройсман оценил запрет на поставки нефти из России
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман прокомментировал запрет на поставки нефти из России.
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Шоу-бизнес
Поклонники требуют освободить Бритни Спирс из психбольницы
Внешний вид певицы огорчил ее преданных фанатов В начале апреля зарубежные СМИ сообщили тревожное известие — звезда поп-сцены нулевых Бритни Спирс отменила свое долгожданное турне и в середине января обратилась в клинику для душевнобольных в Беверли-Хиллз.
Обновлено в 04:55
Спорт
Двух российских легкоатлетов дисквалифицировали за допинг
Двух российских спортсменов в лице Елены Машинистовой и Руслана Халикова обвинили в приёме допинга и подвергли дисквалификациям - в крови легкоатлетов обнаружили запрещённый препарат под названием гидрохлортиазид.
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Происшествия
В липецкой квартире нашли двух брошенных матерью детей
Обновлено в 08:34
Спорт
Фигурист Ковтун объявил о завершении профессиональной карьеры
Четырёхкратный чемпион России в одиночном фигурном катании Максим Ковтун объявил о завершении профессиональных выступлений в возрасте 23 лет.
Обновлено в 07:14
Политика
Завтра во Владивосток прибудет бронепоезд лидера КНДР Ким Чен Ына
После встречи с лидером КНДР Владимир Путин улетит в Китай, где посетит форум по международному инфраструктурному проекту Пекина «Пояс и путь».
Обновлено в 03:30
Недвижимость
В России выросло число желающих продать собственную дачу
Обновлено в 05:15
Происшествия
Суд арестовал имущество Арашукова
Суд арестовал имущество и счета отстраненного сенатора Рауфа Арашукова и его отца Рауля.
Обновлено в 07:41
Армия и оружие
Носитель «Посейдона» спущен на воду
Атомная подводная лодка специального назначения проекта 09852 «Белгород» спущена на воду в «Севмаше» (Северодвинск), сообщает ТАСС.
Обновлено в 07:54
Армия и оружие
Путин принял участие в церемонии закладки двух фрегатов в Петербурге
Президент России Владимир Путин во вторник на судостроительном заводе "Северная верфь" в Санкт-Петербурге принял участие церемонии закладки военных кораблей.
Обновлено в 07:50
Происшествия
Телеканал «Россия 24» поглумился над избиением геев в Москве
В программе «Дежурная часть» на канале «Россия 24» показали сюжет «Шабаш закончился трешем: избиты организаторы вечеринки для любителей нетрадиционной любви» об избиении организатора гей-вечеринки в Москве.
Обновлено в 08:22
Политика
Сыроид выключила микрофон депутату, который заговорил по-русски
Заместитель спикера Верховной рады Украины (ВРУ) Оксана Сыроид выключила микрофон депутату от фракции «Оппозиционный блок» Василию Нимченко, который по-русски комментировал поправку к законопроекту о функционировании украинского языка как государственного.
Обновлено в 08:20
Авто
АвтоВАЗ начал продажи автомобилей Lada в Монголии
По данным аналитического агентства «АвтоСТАТ», в 2018 году объем экспорта «АвтоВАЗа» составил 38052 автомобиля — на 57% больше, чем годом ранее.
Обновлено в 08:46
Наука
Регулярный отказ от завтрака на 87% повышает риск болезней сердца
Ученые из Университета Айовы пришли к выводу, что отказ от завтрака в течение долгого периода времени значительно увеличивает риск возникновения болезней сердца.
Обновлено в 06:48
Происшествия
На Шри-Ланке в результате терактов погибли трое детей совладельца ASOS
В результате терактов на Шри-Ланке погибли трое детей самого богатого человека Дании и крупнейшего акционера интернет-магазина ASOS, Андерса Холча Повлсена, сообщает Metro со ссылкой на представителя бизнесмена.
Обновлено вчера в 06:34
Энергетика
Forbes представил рейтинг крупнейших покупателей российской нефти
Тройку лидеров, как и год назад, завершает подразделение «Роснефти» Rosneft Trading (25,1 млн тонн на $12,5 млрд).
Обновлено в 09:04
Происшествия
В Омске пенсионер бросил двухлетнего внука в печь
По версии следствия, сильно пьяный 53-летний мужчина, применяя физическую силу, отобрал находившегося на руках у супруги внука, женщину выгнал из дома, а ребёнка затолкал в горящую печь.
Обновлено в 06:19
Шоу-бизнес
Джиджи Хадид устроила джинсовую вечеринку в честь своего 24-летия
В честь своего дня рождения знаменитость устроила вечеринку с бургерами в ресторане L'Avenue в Нью-Йорке и попросила всех гостей одеться только в джинсы.
Обновлено в 09:57
Армия и оружие
На Украине построили разведывательный корабль специального назначения
Обновлено в 10:00
Наука
Древние скульпторы знали о магнетизме
Обновлено в 09:40
Транспорт
В ГИБДД предложили снизить допустимую скорость для водителей с детьми
В ГИБДД предлагают снизить на 20 км/ч допустимую скорость для всех водителей, которые перевозят в автомобиле детей.
Обновлено в 08:07
Армия и оружие
Российскую авиабазу в Армении перевооружат на Су-30СМ
На российскую 3624-ю авиационную базу на аэродроме Эребуни в Армении поставят многоцелевые истребители поколения 4++ Су-30СМ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российском военном ведомстве.
Обновлено вчера в 19:13
Армия и оружие
Американские сержанты оказались неспособными к ведению боя
Сержанты сухопутных войск США не имеют качеств для ведения ближнего боя и даже не смогли пройти базовый курс по ориентированию с использованием карты и компаса, пишет портал Military.com со ссылкой на источник в Пентагоне.
Обновлено в 10:12
Общество
Александр Кержаков развелся с женой через суд
Согласно сегодняшнему решению Петроградского районного суда, как только старший сын Кержакова отметит совершеннолетие, а произойдет это 1 мая 2031 года, футболист должен будет отчислять на содержание младшего сына уже четверть от всех своих доходов.
Обновлено в 09:54
Шоу-бизнес
Кейт Миддлтон поделилась снимками принца Луи с дня рождения
Кейт Миддлтон в честь первого дня рождения принца Луи поделилась с поклонниками фотографиями подросшего сына.
Обновлено в 08:07
Политика
В Кремле рассказали, когда возможен первый контакт Путина с Зеленским
Ранее пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что в Кремле считают преждевременным направлять поздравления с победой на выборах президента Украины Владимиру Зеленскому, пишет НСН.
Обновлено в 09:35