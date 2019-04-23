Политика

Украинский судья подал иск к ПорошенкоLife.ru 04:52

Судья Окружного административного суда Киева подал иск к действующему президенту Украины Петру Порошенко. Об этом сообщила пресс-служба суда. Истец обвинил главу государства в бездействии, обосновав свою позицию тем, что Порошенко не издал указ о назначении его на должность судьи.
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Судья в Киеве подал иск против Порошенко

РИА Новости06:21

Судья окружного суда Киева подал иск против Порошенко

Российская газета05:22

Судья Окружного административного суда Киева подал в суд на Порошенко

REGNUM04:41

Судьи Окружного административного суда Киева подали иск против Порошенко, главы Нацбанка и министра юстиции

Эхо Москвы04:30

Судья подал иск против Порошенко

Газета.Ru04:00

На Украине судья подал иск против Порошенко

RT на русском03:52

Украинский судья подал иск к Порошенко

Life.ru04:52
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Музыка

Сергей Лазарев пообещал удивить зрителя на «Евровидении»

Обновлено в 10:05
Политика

На Украине захотели отобрать у Порошенко кондитерскую фабрику

В Киеве лидер социалистической партии Украины Илья Кива обратился в суд с исковым заявлением, в котором требует признать приватизацию принадлежащей нынешнему главе государства кондитерской фабрики им. Карла Маркса незаконной.
Обновлено в 09:46
Политика

ФБР опубликовало досье о бегстве Гитлера в Аргентину

Обновлено в 08:50
Политика

Гройсман оценил запрет на поставки нефти из России

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман прокомментировал запрет на поставки нефти из России.
Обновлено в 08:37
Шоу-бизнес

Поклонники требуют освободить Бритни Спирс из психбольницы

Внешний вид певицы огорчил ее преданных фанатов В начале апреля зарубежные СМИ сообщили тревожное известие — звезда поп-сцены нулевых Бритни Спирс отменила свое долгожданное турне и в середине января обратилась в клинику для душевнобольных в Беверли-Хиллз.
Обновлено в 04:55
Спорт

Двух российских легкоатлетов дисквалифицировали за допинг

Двух российских спортсменов в лице Елены Машинистовой и Руслана Халикова обвинили в приёме допинга и подвергли дисквалификациям - в крови легкоатлетов обнаружили запрещённый препарат под названием гидрохлортиазид.
Обновлено в 08:13
Происшествия

В липецкой квартире нашли двух брошенных матерью детей

Обновлено в 08:34
Происшествия

В суде показали справку о состоянии аффекта Кокорина во время драки

Обновлено в 09:07
Спорт

Фигурист Ковтун объявил о завершении профессиональной карьеры

Четырёхкратный чемпион России в одиночном фигурном катании Максим Ковтун объявил о завершении профессиональных выступлений в возрасте 23 лет.
Обновлено в 07:14
Политика

Завтра во Владивосток прибудет бронепоезд лидера КНДР Ким Чен Ына

После встречи с лидером КНДР Владимир Путин улетит в Китай, где посетит форум по международному инфраструктурному проекту Пекина «Пояс и путь».
Обновлено в 03:30
Недвижимость

В России выросло число желающих продать собственную дачу

Обновлено в 05:15
Происшествия

Суд арестовал имущество Арашукова

Суд арестовал имущество и счета отстраненного сенатора Рауфа Арашукова и его отца Рауля.
Обновлено в 07:41
Армия и оружие

Носитель «Посейдона» спущен на воду

Атомная подводная лодка специального назначения проекта 09852 «Белгород» спущена на воду в «Севмаше» (Северодвинск), сообщает ТАСС.
Обновлено в 07:54
Армия и оружие

Путин принял участие в церемонии закладки двух фрегатов в Петербурге

Президент России Владимир Путин во вторник на судостроительном заводе "Северная верфь" в Санкт-Петербурге принял участие церемонии закладки военных кораблей.
Обновлено в 07:50
Происшествия

Телеканал «Россия 24» поглумился над избиением геев в Москве

В программе «Дежурная часть» на канале «Россия 24» показали сюжет «Шабаш закончился трешем: избиты организаторы вечеринки для любителей нетрадиционной любви» об избиении организатора гей-вечеринки в Москве.
Обновлено в 08:22
Политика

Сыроид выключила микрофон депутату, который заговорил по-русски

Заместитель спикера Верховной рады Украины (ВРУ) Оксана Сыроид выключила микрофон депутату от фракции «Оппозиционный блок» Василию Нимченко, который по-русски комментировал поправку к законопроекту о функционировании украинского языка как государственного.
Обновлено в 08:20
Авто

АвтоВАЗ начал продажи автомобилей Lada в Монголии

По данным аналитического агентства «АвтоСТАТ», в 2018 году объем экспорта «АвтоВАЗа» составил 38052 автомобиля — на 57% больше, чем годом ранее.
Обновлено в 08:46
Наука

Регулярный отказ от завтрака на 87% повышает риск болезней сердца

Ученые из Университета Айовы пришли к выводу, что отказ от завтрака в течение долгого периода времени значительно увеличивает риск возникновения болезней сердца.
Обновлено в 06:48
Происшествия

На Шри-Ланке в результате терактов погибли трое детей совладельца ASOS

В результате терактов на Шри-Ланке погибли трое детей самого богатого человека Дании и крупнейшего акционера интернет-магазина ASOS, Андерса Холча Повлсена, сообщает Metro со ссылкой на представителя бизнесмена.
Обновлено вчера в 06:34
Энергетика

Forbes представил рейтинг крупнейших покупателей российской нефти

Тройку лидеров, как и год назад, завершает подразделение «Роснефти» Rosneft Trading (25,1 млн тонн на $12,5 млрд).
Обновлено в 09:04
Происшествия

В Омске пенсионер бросил двухлетнего внука в печь

По версии следствия, сильно пьяный 53-летний мужчина, применяя физическую силу, отобрал находившегося на руках у супруги внука, женщину выгнал из дома, а ребёнка затолкал в горящую печь.
Обновлено в 06:19
Шоу-бизнес

Джиджи Хадид устроила джинсовую вечеринку в честь своего 24-летия

В честь своего дня рождения знаменитость устроила вечеринку с бургерами в ресторане L'Avenue в Нью-Йорке и попросила всех гостей одеться только в джинсы.
Обновлено в 09:57
Армия и оружие

На Украине построили разведывательный корабль специального назначения

Обновлено в 10:00
Наука

Древние скульпторы знали о магнетизме

Обновлено в 09:40
Транспорт

В ГИБДД предложили снизить допустимую скорость для водителей с детьми

В ГИБДД предлагают снизить на 20 км/ч допустимую скорость для всех водителей, которые перевозят в автомобиле детей.
Обновлено в 08:07
Армия и оружие

Российскую авиабазу в Армении перевооружат на Су-30СМ

На российскую 3624-ю авиационную базу на аэродроме Эребуни в Армении поставят многоцелевые истребители поколения 4++ Су-30СМ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российском военном ведомстве.
Обновлено вчера в 19:13
Армия и оружие

Американские сержанты оказались неспособными к ведению боя

Сержанты сухопутных войск США не имеют качеств для ведения ближнего боя и даже не смогли пройти базовый курс по ориентированию с использованием карты и компаса, пишет портал Military.com со ссылкой на источник в Пентагоне.
Обновлено в 10:12
Общество

Александр Кержаков развелся с женой через суд

Согласно сегодняшнему решению Петроградского районного суда, как только старший сын Кержакова отметит совершеннолетие, а произойдет это 1 мая 2031 года, футболист должен будет отчислять на содержание младшего сына уже четверть от всех своих доходов.
Обновлено в 09:54
Шоу-бизнес

Кейт Миддлтон поделилась снимками принца Луи с дня рождения

Кейт Миддлтон в честь первого дня рождения принца Луи поделилась с поклонниками фотографиями подросшего сына.
Обновлено в 08:07
Политика

В Кремле рассказали, когда возможен первый контакт Путина с Зеленским

Ранее пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что в Кремле считают преждевременным направлять поздравления с победой на выборах президента Украины Владимиру Зеленскому, пишет НСН.
Обновлено в 09:35
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