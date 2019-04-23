Политика
Украинский судья подал иск к ПорошенкоLife.ru 04:52
Судья Окружного административного суда Киева подал иск к действующему президенту Украины Петру Порошенко. Об этом сообщила пресс-служба суда. Истец обвинил главу государства в бездействии, обосновав свою позицию тем, что Порошенко не издал указ о назначении его на должность судьи.
Читать в источнике
Оценить14
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7315 источников, обновлено в 05:49, Ашберн
Происшествия
В Новгородской области врачи скорой помощи объявили забастовку
Врачи требуют увеличить оклады водителям, фельдшерам и диспетчерам скорой на 100%.
Обновлено вчера в 12:47
Общество
Великий герцог Люксембурга Жан умер
Великий герцог Люксембурга Жан скончался в возрасте 98 лет. Об этом сообщает Lessentiel со ссылкой на великого герцога Люксембурга Анри.
Обновлено в 02:48
Экономика
Счетная палата обнаружила бюджетные нарушения почти на 800 млрд рублей
Объем иных нарушений составил 44,2 млрд руб. После проведенных проверок удалось вернуть почти 7,6 млрд руб.
Обновлено в 01:28
Происшествия
СК допросит Ахмеда Закаева по убийству Анны Политковской
Обновлено в 03:35
Экономика
Количество выданных автокредитов в России выросло на 14%
В 1 квартале 2019 года россияне приобрели в кредит 191,6 тыс. автомобилей.
Обновлено в 04:06
Происшествия
У скрипачки из ансамбля ФСБ похитили скрипку за 1,3 миллиона рублей
В Москве у артистки Центрального пограничного ансамбля Федеральной службы безопасности (ФСБ) украли скрипку стоимостью в 1,31 миллиона рублей.
Обновлено в 05:00
Авто
В Петербурге выросли квартальные объёмы производства автомобилей
Как уточнили в агентстве, рекорд по объёму производства автомобилей в Петербурге зафиксировали в 2013 году, когда четыре городских автозавода собрали 392,9 тысячи машин.
Обновлено в 04:59
Политика
Бронированный лимузин Ким Чен Ына привезли во Владивосток
Из Пхеньяна во Владивосток грузовым бортом был доставлен личный лимузин северокорейского лидера Ким Чен Ына, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник.
Обновлено в 02:29
Политика
Савченко вернулась в Верховную раду
Обновлено в 03:22
Происшествия
Суд арестовал имущество Арашукова и его отца
Суд наложил обеспечительный арест на имущество и денежные средства Рауфа Арашукова и его отца Рауля Арашукова.
Обновлено в 05:37
Экономика
Российские трейдеры создают новый союз экспортеров зерна
Крупнейшие российские трейдеры создают новый союз экспортеров зерна. Об этом говорится в совместном пресс-релизе четырех экспортеров.
Обновлено в 02:45
Интернет
Названы самые ненадежные пароли для интернет-аккаунтов
Специалисты из Национального центра кибербезопасности Великобритании составили рейтинг самых небезопасных паролей, которые используют пользователи для защиты собственных аккаунтов.
Обновлено вчера в 23:29
Происшествия
Названа причина возгорания креста на могиле певца Евгения Осина
В пресс-службе ГБУ «Ритуал» назвали возможную причину возгорания на могиле певца Евгения Осина.
Обновлено в 03:18
Политика
Белоруссия оценит ущерб из-за поставок загрязнённой нефти из России
Белоруссия проведёт анализ ущерба от поступления из России нефти с повышенным содержанием хлорорганических соединений.
Обновлено в 05:09
Политика
В Госдуме предложили обменять украинских моряков на Порошенко
Береговая охрана задержала корабли, на борту которых находились 22 украинских моряка и два сотрудника СБУ.
Обновлено в 00:36
Хоккей
Овечкина удалили за аплодисменты судьям в НХЛ
Обновлено в 03:46
Энергетика
Белоруссия приостановила экспорт нефти
Белоруссия приостановила экспорт светлых нефтепродуктов на Украину, в Польшу и страны Балтии.
Обновлено в 03:30
Общество
Forbes назвал самые дорогие особняки российских миллиардеров в Британии
Журнал Forbes отобрал самые дорогие объекты недвижимости российских бизнесменов в Великобритании. Список опубликован на сайте Forbes.
Обновлено в 05:34
Гаджеты
Huawei распродает Honor 10 со значительной скидкой
Компания Huawei проводит распродажу модели Honor 10 со значительной скидкой. Китайский производитель сообщил о проведении акции с 23 апреля.
Обновлено в 05:30
Происшествия
В Тюмени загорелся жилой дом на площади 500 кв. метров
Обновлено в 04:49
Происшествия
В Новосибирской области женщина избила полицейского пакетом с рыбой
Жительница Новосибирской области избила сотрудника полиции пакетом с копченой рыбой после его попытки пресечь незаконную торговлю, сообщает СК РФ.
Обновлено в 05:11
Политика
Темнокожий борец выразил желание стать президентом Украины
Обновлено в 05:19
Недвижимость
В России выросло число желающих продать собственную дачу
В первом квартале нынешнего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года почти на 22 процента увеличилось количество предложений о продаже дач.
Обновлено в 05:15
Политика
В антикоррупционное бюро Украины пришли с обысками
Государственное бюро расследований (ГБР) проводит обыски в здании Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).
Обновлено в 05:44
Общество
Законопроект о медвытрезвителях внесен в Госдуму
В Государственную Думу внесен законопроект об организации в России медицинских вытрезвителей.
Обновлено в 04:16
Экономика
Сбербанк зарегистрировал товарный знак «Сбер»
Сбербанк зарегистрировал 8 апреля 2019 года новый товарный знак - "Сбер", следует из базы данных "СПАРКа".
Обновлено в 02:19
Авто
Новые правила уплаты транспортного налога вступили в силу
Речь идет о подписании Президентом России Федерального закона (607168-7 ФЗ), освобождающего владельцев угнанных автомобилей от уплаты транспортного налога.
Обновлено в 03:24