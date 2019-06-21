Политика
Суд разрешил Саакашвили баллотироваться в РадуPravda.Ru 05:24
Киевский суд признал, что Михаил Саакашвили непрерывно проживал в Украине с 2014 года, и разрешил ему участвовать в выборах в Верховную Раду. Об этом экс-губернатор Одесской области написал в Facebook.
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Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено в 10:45, Ашберн
Армия и оружие
Иран не стал сбивать самолет-разведчик США, летевший за беспилотником
Обновлено в 08:59
Происшествия
Следствие по делу сестер Хачатурян завершено
Расследование в отношении сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца, завершено.
Обновлено в 09:26
Политика
Спикер парламента Грузии подал в отставку
Спикер парламента Грузии Ираклий Кобахидзе подал в отставку, сообщил местный телеканал «Рустави-2».
Обновлено в 07:36
Общество
21 июня наступит самая короткая ночь в году
В пятницу, 21 июня, наступит самая короткая ночь в году.
Обновлено в 04:35
Футбол
Эсекиэль Понсе: «Готов делать все возможное, чтобы как можно чаще забивать голы за „Спартак“»
Нападающий Эсекиэль Понсе поделился эмоциями от перехода в "Спартак" . С 22-летним аргентинцем подписан долгосрочный контракт.
Обновлено в 10:05
Политика
Путин назвал президентство Зеленского трагедией
Обновлено вчера в 09:58
Гаджеты
Смартфоны Huawei Nova 5 и Nova 5 Pro представлены официально
Компания Huawei представила смартфоны Nova 5 и Nova 5 Pro, которые отличаются платформами и объемами встроенной памяти.
Обновлено в 07:55
Политика
В МИД рекомендовали россиянам в Грузии избегать мест скопления людей
Находящимся в Грузии россиянам следует проявлять бдительность и избегать мест массового скопления людей на фоне акций протеста в Тбилиси.
Обновлено в 09:30
Происшествия
Директора Саратовского филиала «Почты России» уволят
Директор Саратовского филиала "Почты России" Булат Ахметзянов ушел в отпуск, по выходу из которого он будет уволен.
Обновлено в 05:55
Футбол
«Спартак» ведёт активные переговоры по трансферу Мирзова
Как стало известно «Чемпионату», московский «Спартак» ведёт активные переговоры о переходе полузащитника «Ростова» Резиуана Мирзова.
Обновлено в 08:26
Происшествия
МВД нашло нарушения в работе задержавших Голунова полицейских
13 июня в связи с делом Голунова были уволены два генерала МВД – начальник УВД по ЗАО Москвы Андрей Пучков и начальник управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД по Москве Юрий Девяткин.
Обновлено в 08:26
Общество
Жителям Таилада запретят курить дома
Издание приводит статистику, согласно которой 33% курильщиков в Таиланде курят дома.
Обновлено в 10:16
Авто
Porsche отзывает в России более 300 спорткаров Boxster и Cayman
ООО «Порше Руссланд» отзывает 319 спортивных автомобилей моделей Boxster и Cayman в РФ, которые были реализованы в период с июля 2016 года по январь 2019 года.
Обновлено в 09:09
Экономика
Сын Давида Якобашвили будет разливать «Ессентуки» вместе с Евтушенковым
«Холдинг аква» вместе с еще одним крупным недропользователем – «Холод розлива» – стал выпускать бутилированную воду: «Ессентуки» № 4 и № 17, «Нарзан», «Славяновскую» и «Нагутскую».
Обновлено в 09:14
Экономика
Ford продаст заводы в России на торгах
Обновлено в 07:20
Музыка
Андрей Макаревич: «Мои внуки не знают русского языка»
Музыкант подчеркнул, что внуки любят его творчество, хотя и не понимают смысл текстов из-за незнания русского языка.
Обновлено в 05:00
Происшествия
Пилот погиб при жесткой посадке вертолета Ми-2 на Кубани
Вертолет Ми-2 совершил жесткую посадку в Краснодарском крае, пилот погиб, сообщили ТАСС в пресс-службе Южного следственного управления на транспорте СК РФ в пятницу.
Обновлено в 02:40
Экономика
ЦБ обнаружил нарушения кибербезопасности во всех проверенных банках
Российские банки и другие финансовые организации пока еще не научились управлять киберрисками: у всех проверенных ЦБ в этом году на соответствие требованиям кибербезопасности 75 банков были обнаружены нарушения.
Обновлено в 08:17
Шоу-бизнес
Агата Муцениеце застала Павла Прилучного в объятиях Катерины Шпицы
Жена российского актера Павла Прилучного запечатлела супруга в объятиях Катерины Шпицы.
Обновлено в 09:28
Автоспорт
Хэмилтон выиграл первую практику на Гран-при Франции
В Ле-Кастелле состоялась первая свободная практика Гран-при Франции в классе машин "Формула-1".
Обновлено в 06:47
Происшествия
В Петербурге госпитализировали двух братьев, которых избила мать
В Петербурге два маленьких мальчика оказались в больнице после того, как их избила и искусала собственная мать.
Обновлено в 08:51
Шоу-бизнес
Дмитрий Певцов попросил у Путина театр
Обновлено в 08:55
Политика
Россия разрешила ввозить запрещенные товары с Украины
Россия временно разрешила ввозить с Украины некоторые товары, которые попали под запрет в качестве ответа на санкции со стороны Киева.
Обновлено в 09:44
Наука
Бесплатная еда стала предлогом для свидания у трети женщин
Обновлено в 09:10
Происшествия
Нашелся настоящий владелец миллиардов Захарченко
Обновлено в 08:09
Футбол
ЦСКА договорился о переходе хорватского защитника Шарлии
Центральный защитник Звонимир Шарлия близок к переходу из хорватского клуба «Славен Белупо» в московский ЦСКА, сообщает Epodravina.hr.
Обновлено в 10:16
Транспорт
«Аэрофлот» отменил 13 рейсов 22 июня из-за непогоды
Российская авиакомпания "Аэрофлот" отменяет 13 рейсов, запланированных на субботу, 22 июня, в связи с прогнозом неблагоприятных метеоусловий.
Обновлено в 09:58
Происшествия
Сторонники «Православной церкви Украины» избили верующих женщин
В результате нападения у одной женщины сломан нос, другая получила сотрясение мозга, еще одну госпитализировали с тяжелыми травмами.
Обновлено в 09:13
Политика
В администрации Зеленского ответили на обвинения в давлении на судей
Администрация президента (АП) Украины Владимира Зеленского собирается подать в суд на главу украинского Совета судей Олега Ткачука из-за того, что он обвинил АП в давлении на судебную власть.
Обновлено в 10:26