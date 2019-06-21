Политика

Суд разрешил Саакашвили баллотироваться в РадуPravda.Ru 05:24

Киевский суд признал, что Михаил Саакашвили непрерывно проживал в Украине с 2014 года, и разрешил ему участвовать в выборах в Верховную Раду. Об этом экс-губернатор Одесской области написал в Facebook.
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Суд разрешил Саакашвили принимать участие в выборах в Раду

Газета.Ru06:56

Суд разрешил Саакашвили принимать участие в выборах в Раду

RT на русском04:13

Суд разрешил Саакашвили принимать участие в выборах в Раду

РБК05:02

Суд в Киеве позволил Саакашвили участвовать в выборах в Раду

РИА Новости04:46

Суд разрешил Саакашвили участвовать в выборах в Верховную раду

ФАН05:23

Суд разрешил Саакашвили участвовать в выборах в раду

Известия03:59

Суд разрешил Саакашвили принимать участие в выборах в Раду

ТАСС03:57
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Армия и оружие

Иран не стал сбивать самолет-разведчик США, летевший за беспилотником

Обновлено в 08:59
Происшествия

Следствие по делу сестер Хачатурян завершено

Расследование в отношении сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца, завершено.
Обновлено в 09:26
Политика

Спикер парламента Грузии подал в отставку

Спикер парламента Грузии Ираклий Кобахидзе подал в отставку, сообщил местный телеканал «Рустави-2».
Обновлено в 07:36
Общество

21 июня наступит самая короткая ночь в году

В пятницу, 21 июня, наступит самая короткая ночь в году.
Обновлено в 04:35
Футбол

Эсекиэль Понсе: «Готов делать все возможное, чтобы как можно чаще забивать голы за „Спартак“»

Нападающий Эсекиэль Понсе поделился эмоциями от перехода в "Спартак" . С 22-летним аргентинцем подписан долгосрочный контракт.
Обновлено в 10:05
Политика

Путин назвал президентство Зеленского трагедией

Обновлено вчера в 09:58
Гаджеты

Смартфоны Huawei Nova 5 и Nova 5 Pro представлены официально

Компания Huawei представила смартфоны Nova 5 и Nova 5 Pro, которые отличаются платформами и объемами встроенной памяти.
Обновлено в 07:55
Политика

В МИД рекомендовали россиянам в Грузии избегать мест скопления людей

Находящимся в Грузии россиянам следует проявлять бдительность и избегать мест массового скопления людей на фоне акций протеста в Тбилиси.
Обновлено в 09:30
Происшествия

Директора Саратовского филиала «Почты России» уволят

Директор Саратовского филиала "Почты России" Булат Ахметзянов ушел в отпуск, по выходу из которого он будет уволен.
Обновлено в 05:55
Футбол

«Спартак» ведёт активные переговоры по трансферу Мирзова

Как стало известно «Чемпионату», московский «Спартак» ведёт активные переговоры о переходе полузащитника «Ростова» Резиуана Мирзова.
Обновлено в 08:26
Происшествия

МВД нашло нарушения в работе задержавших Голунова полицейских

13 июня в связи с делом Голунова были уволены два генерала МВД – начальник УВД по ЗАО Москвы Андрей Пучков и начальник управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД по Москве Юрий Девяткин.
Обновлено в 08:26
Общество

Жителям Таилада запретят курить дома

Издание приводит статистику, согласно которой 33% курильщиков в Таиланде курят дома.
Обновлено в 10:16
Авто

Porsche отзывает в России более 300 спорткаров Boxster и Cayman

ООО «Порше Руссланд» отзывает 319 спортивных автомобилей моделей Boxster и Cayman в РФ, которые были реализованы в период с июля 2016 года по январь 2019 года.
Обновлено в 09:09
Экономика

Сын Давида Якобашвили будет разливать «Ессентуки» вместе с Евтушенковым

«Холдинг аква» вместе с еще одним крупным недропользователем – «Холод розлива» – стал выпускать бутилированную воду: «Ессентуки» № 4 и № 17, «Нарзан», «Славяновскую» и «Нагутскую».
Обновлено в 09:14
Экономика

Ford продаст заводы в России на торгах

Обновлено в 07:20
Музыка

Андрей Макаревич: «Мои внуки не знают русского языка»

Музыкант подчеркнул, что внуки любят его творчество, хотя и не понимают смысл текстов из-за незнания русского языка.
Обновлено в 05:00
Происшествия

Пилот погиб при жесткой посадке вертолета Ми-2 на Кубани

Вертолет Ми-2 совершил жесткую посадку в Краснодарском крае, пилот погиб, сообщили ТАСС в пресс-службе Южного следственного управления на транспорте СК РФ в пятницу.
Обновлено в 02:40
Экономика

ЦБ обнаружил нарушения кибербезопасности во всех проверенных банках

Российские банки и другие финансовые организации пока еще не научились управлять киберрисками: у всех проверенных ЦБ в этом году на соответствие требованиям кибербезопасности 75 банков были обнаружены нарушения.
Обновлено в 08:17
Шоу-бизнес

Агата Муцениеце застала Павла Прилучного в объятиях Катерины Шпицы

Жена российского актера Павла Прилучного запечатлела супруга в объятиях Катерины Шпицы.
Обновлено в 09:28
Транспорт

Красную ветку московского метро продлят до Потапова к 2023 году

Обновлено в 09:33
Автоспорт

Хэмилтон выиграл первую практику на Гран-при Франции

В Ле-Кастелле состоялась первая свободная практика Гран-при Франции в классе машин "Формула-1".
Обновлено в 06:47
Происшествия

В Петербурге госпитализировали двух братьев, которых избила мать

В Петербурге два маленьких мальчика оказались в больнице после того, как их избила и искусала собственная мать.
Обновлено в 08:51
Шоу-бизнес

Дмитрий Певцов попросил у Путина театр

Обновлено в 08:55
Политика

Россия разрешила ввозить запрещенные товары с Украины

Россия временно разрешила ввозить с Украины некоторые товары, которые попали под запрет в качестве ответа на санкции со стороны Киева.
Обновлено в 09:44
Наука

Бесплатная еда стала предлогом для свидания у трети женщин

Обновлено в 09:10
Происшествия

Нашелся настоящий владелец миллиардов Захарченко

Обновлено в 08:09
Футбол

ЦСКА договорился о переходе хорватского защитника Шарлии

Центральный защитник Звонимир Шарлия близок к переходу из хорватского клуба «Славен Белупо» в московский ЦСКА, сообщает Epodravina.hr.
Обновлено в 10:16
Транспорт

«Аэрофлот» отменил 13 рейсов 22 июня из-за непогоды

Российская авиакомпания "Аэрофлот" отменяет 13 рейсов, запланированных на субботу, 22 июня, в связи с прогнозом неблагоприятных метеоусловий.
Обновлено в 09:58
Происшествия

Сторонники «Православной церкви Украины» избили верующих женщин

В результате нападения у одной женщины сломан нос, другая получила сотрясение мозга, еще одну госпитализировали с тяжелыми травмами.
Обновлено в 09:13
Политика

В администрации Зеленского ответили на обвинения в давлении на судей

Администрация президента (АП) Украины Владимира Зеленского собирается подать в суд на главу украинского Совета судей Олега Ткачука из-за того, что он обвинил АП в давлении на судебную власть.
Обновлено в 10:26
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Михаил Саакашвили
Грузинский политик
Грузинский и украинский государственный и политический деятель. Занимал пост президента Грузии два срока подряд в 2004-2013 годах.
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