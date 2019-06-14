Политика
Украинский суд признал действия Порошенко неконституционнымиРБК 08:06
Конституционный суд Украины (КСУ) признал не соответствующим Конституции страны принятое в 2014 году решение президента Петра Порошенко создать Национальную комиссию, осуществляющую государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).
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Интернет
В Москве произошёл масштабный сбой геолокации
В июне 2016 года происходила аналогичная ситуация.
Обновлено в 07:08
Политика
Водная блокада Крыма ударила по самой Украине
Обновлено в 00:38
Происшествия
МАК опубликовал отчет о катастрофе SSJ-100 в Шереметьево
Обновлено в 07:53
Кино
Режиссер Педро Альмодовар получит почетного «Золотого льва»
Обновлено в 08:22
Политика
Путин предложил Китаю и Монголии стабильные поставки электричества
О готовности обеспечить бесперебойные поставки электричества в энергодефицитные регионы Китая и Монголии заявил президент России Владимир Путин.
Обновлено в 07:34
Политика
Парубий передал в КС Украины документ о существовании коалиции в Раде
Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий заявил, что передал в Конституционный суд документ о составе двух фракций, входящих в коалицию.
Обновлено в 09:27
Политика
Ростовская область начинает выдачу паспортов РФ жителям Донбасса
Жить под обстрелами невозможно: жители ЛНР стремятся получить паспорт РФ Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что правительство Ростовской области поможет с трудоустройством на Дону жителям Донбасса после того, как они получат гражданство РФ.
Обновлено в 05:37
Футбол
Миодраг Божович останется главным тренером «Крыльев Советов»
Напомним, Божович в октябре 2018 г. сменил на посту главного тренера "КС" Андрея Тихонова.
Обновлено в 08:21
Политика
Следователи представят новые данные в рамках дела о катастрофе MH17
Объединенная следственная группа была сформирована в 2014 году Австралией, Бельгией, Малайзией, Нидерландами и Украиной для совместного проведения расследования.
Обновлено в 08:24
Происшествия
В Петербурге из горящего приюта спасли 300 кошек и семь собак
Пожарные эвакуировали из здания 300 кошек и семь собак, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по городу.
Обновлено в 06:28
Авто
Новая Mazda3 появится на российском рынке в июле
Новая Mazda 3 в кузове хэтчбек появится в России в июле текущего года.
Обновлено в 07:54
Общество
СМИ сообщили о бизнесе семьи полковника ФСБ из расследования Голунова
О подполковнике ФСБ Марате Медоеве в связи с делом журналиста «Медузы» Ивана Голунова ранее писал «Проект».
Обновлено вчера в 16:41
Общество
Малышева ответила на критику передачи о детях-кретинах
Телеведущая Елена Малышева ответила на критику выпуска передачи "Жить здорово" о заболеваниях, вызывающих слабоумие у детей.
Обновлено в 08:58
Гаджеты
Красные Galaxy S10 и Galaxy S10+ появились в России
Samsung объявила о старте продаж своих флагманов Galaxy S10 и Galaxy S10+ в красном цвете.
Обновлено в 03:45
Экономика
Правительство раздало отстающим регионам министров-кураторов
Регионы со слабой экономикой получили кураторов из числа федеральных министров.
Обновлено вчера в 17:13
Здоровье
Три любимых летних блюда, которые могут навредить
Заодно поинтересовалась и про другие летние лакомства.
Обновлено вчера в 17:25
Космос
Солнечная активность не помешает полетам на Луну и Марс, заявили в НАСА
Последние прогнозы астрономов НАСА показывают, что уровень солнечной активности достигнет максимума в последующие десять лет, однако частота вспышек будет необычайно низкой.
Обновлено в 04:38
Финансы
Центробанк России снизил ключевую ставку впервые с марта 2018 года
В пятницу, 14 июня, Центробанк снизил ключевую ставку до 7,5% годовых и изменил прогноз по итоговой инфляции 2019 года с 4,7—5,2% до 4,2—4,7%. Решение российского регулятора отчасти связано с замедлением темпов роста потребительских цен.
Обновлено в 07:23
Общество
Уволен глава комитета по развитию предпринимательства Качаев
Главу комитета по развитию предпринимательства и потребительского рынка Эльгиза Качаева освободили от занимаемой должности.
Обновлено в 08:25
Футбол
«Реал» подписал японского «Месси»
Мадридский "Реал" на своем официальном сайте объявил о подписании японского таланта.
Обновлено в 06:35
Авто
АвтоВАЗ собрал миллионный автомобиль на платформе B0
Пресс-служба АвтоВАЗа сообщила о миллионном автомобиле на линии платформы B0. Этим автомобилем оказался хэтчбек LADA Xray.
Обновлено в 07:42
Транспорт
В Росавтодоре заявили, что скоростной лимит пока не будет увеличен
Разрабатываемый ГОСТ по возможности увеличения скоростного режима на ряде отрезков магистральных трасс в России до 130 километров в час носит рекомендательный характер и пока вводиться не будет, сообщил РИА Новости представитель Федерального дорожного агентства (Росавтодор).
Обновлено в 07:34
Экономика
ЦБ понизил свой прогноз роста ВВП в 2019 году до 1-1,5%
"С учетом опубликованной Росстатом статистики по динамике ВВП в 2018 году - I квартале 2019 года Банк России снизил прогноз темпа прироста ВВП в 2019 году с 1,2-1,7% до 1,0-1,5%. В последующие годы возможно повышение темпов экономического роста по мере реализации национальных проектов", - отмечают в ЦБ.
Обновлено в 07:22
Общество
Летнее тепло вернется в Москву на следующей неделе
Летнее тепло вернется в столицу на следующей неделе. Воздух в городе прогреется до плюс 23–28 градусов, сообщает Гидрометцентр России.
Обновлено в 07:11
Политика
Генпрокурор Украины сообщил о задержании экс-главы ЦИК ДНР
Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в пятницу сообщил о задержании бывшего председателя Центральной избирательной комиссии Донецкой народной республики Романа Лягина.
Обновлено в 08:15
Общество
В МГСУ отрицают данные о выселении из общежития семьи с младенцем
В Московском государственном строительном университете (МГСУ) опровергли информацию СМИ о выселении из общежития студенческой семьи с новорожденным ребенком.
Обновлено в 07:59
Армия и оружие
Пентагон показал «доказательства» атаки Ирана на танкеры
Обновлено вчера в 23:16