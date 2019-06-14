Политика

Украинский суд признал действия Порошенко неконституционнымиРБК 08:06

Конституционный Суд Украины (КСУ) признал не соответствующим конституции страны принятое в 2014 году решение президента Петра Порошенко создать Национальную комиссию, осуществляющую государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).
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КС Украины признал, что Порошенко нарушил конституцию

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Конституционный суд Украины уличил Порошенко в превышении полномочий

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В «Нафтогазе» призвали изменить закон о комиссии по энергетике

РИА Новости06:00
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 08:11, Ашберн
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Спикер Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что поддерживает идею Минюста изымать у государственных служащих денежные средства, если они не могут подтвердить законность их получения.
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Голунов отметил, что «ему надо прийти в себя, понять, как жить дальше».
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ЕС заявил о попытке вмешательства РФ в выборы

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Центробанк России снизил ключевую ставку впервые с марта 2018 года

В пятницу, 14 июня, Центробанк снизил ключевую ставку до 7,5% годовых и изменил прогноз по итоговой инфляции 2019 года с 4,7—5,2% до 4,2—4,7%. Решение российского регулятора отчасти связано с замедлением темпов роста потребительских цен.
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Младший сын хоккеиста Максима Соколова подозревается в убийстве матери

Напомним, ранее СМИ сообщали, что на причастность к убийству проверяется старший сын тренера, 18-летний Максим Соколов, голкипер команды «СКА-1946».
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В Минздраве ответили на слова Малышевой о детях-кретинах

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Мужчинам старше 50 лет оказалось сложнее трудоустроиться, чем женщинам

Из-за проблем на рынке труда сильнее всего падают шансы найти работу для мужчин старше 50 лет, сообщает РБК со ссылкой на исследования НИУ ВШЭ и РАНХиГС.
Обновлено в 05:38
Энергетика

МЭА повысило прогноз по спросу на российскую нефть в 2019 году

Международное энергетическое агентство (МЭА) повысило прогноз по мировому спросу на российскую нефть в 2019 году до 3,57 млн баррелей в сутки, следует из ежемесячного доклада агентства.
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Дзюба скучает по домашнему чемпионату мира

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Общество

РБК узнал о планах H&M вывести на российский рынок новый бренд

H&M Group планирует вывести на российский рынок свой бренд &Other Stories.
Обновлено в 05:08
Происшествия

В торговом центре в Санкт-Петербурге обрушились перекрытия

На парковке торгового центра «МЕГА Дыбенко» в Санкт-Петербурге обрушились перекрытия, сообщили РБК в пресс-службе группы компаний Ingka Centres (владелец ТЦ под брендом МЕГА).
Обновлено в 04:21
Происшествия

МАК опубликовал отчет о катастрофе SSJ 100 в Шереметьево

Обновлено в 07:34
Происшествия

ФСИН: переданный Кокорину инвентарь используется в спортзале «Бутырки»

"Спортивный инвентарь (гантели, теннисные ракетки и другой), который родственники футболиста Кокорина в декабре 2018 года передали в СИЗО-2, находится в спортивном зале СИЗО, и футболисты им пользуются во время занятий", - сказал РИА Новости руководитель пресс-службы управления Сергей Цыганков.
Обновлено в 07:14
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Российским полицейским разрешили отдыхать в Турции и Таиланде

Глава МВД Владимир Колокольцев распорядился расширить список стран, куда полицейским разрешено выезжать, и добавить туда Турцию и Таиланд, пишет «Коммерсантъ».
Обновлено в 03:34
Общество

Сегодня врачам Брянщины вручают ключи от новых квартир

Ключи от 18 квартир брянские врачи от губернатора области Александра Богомаза получают на торжественном совещании, которое проходит в канун Дня медицинского работника в концертном зале «Дружба».
Обновлено в 06:00
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Агапитова рассказала о разврате в детском лагере под Выборгом

Обновлено в 07:55
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Средний чек россиян за поход в магазин достиг минимума с начала года

В Центральном федеральном округе снижение среднего чека оказалось самым серьезным – на 3,6% до 614 руб. Показатель также снизился в Северо-Западном округе (на 0,5% до 611 руб.) и в Сибири (на 0,4% до 465 руб.).
Обновлено вчера в 20:53
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«Спартак» предложил 20 млн евро за полузащитника «Брайтона»

Обновлено вчера в 17:14
Общество

В Приморье нашли останки пилота пропавшего в 1950 году самолета

Экспедиция поискового объединения «АвиаПоиск» завершила работу на месте катастрофы самолета-разведчика авиации Тихоокеанского флота, разбившегося в 1950 году.
Обновлено в 01:59
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Сестрам Хачатурян предъявили окончательное обвинение в убийстве отца

Следствие предъявило сестрам Хачатурян обвинение в убийстве отца по предварительному сговору, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.
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«Воскресший» Цапок находился в розыске

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СБУ задержала экс-главу ЦИК ДНР Романа Лягина

Сотрудники Генеральной прокуратуры Украины и Службы безопасности Украины задержали экс-главу ЦИК ДНР Романа Лягина, который организовал в мае 2014 года референдум.
Обновлено в 06:55
Происшествия

В Бахрейне убили 22-летнюю россиянку

Обновлено в 05:16
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СМИ сообщили о бизнесе семьи полковника ФСБ из расследования Голунова

О подполковнике ФСБ Марате Медоеве в связи с делом журналиста «Медузы» Ивана Голунова ранее писал «Проект».
Обновлено вчера в 16:41
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