Политика
Украинский суд признал действия Порошенко неконституционнымиРБК 08:06
Конституционный Суд Украины (КСУ) признал не соответствующим конституции страны принятое в 2014 году решение президента Петра Порошенко создать Национальную комиссию, осуществляющую государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).
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Политика
Володин поддержал идею изъятия у чиновников незаконных доходов
Спикер Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что поддерживает идею Минюста изымать у государственных служащих денежные средства, если они не могут подтвердить законность их получения.
Обновлено в 04:26
Происшествия
Голунов пожаловался на панические атаки после уголовного дела
Голунов отметил, что «ему надо прийти в себя, понять, как жить дальше».
Обновлено в 07:24
Политика
Саакашвили встал на воинский учет на Украине
Обновлено в 04:28
Политика
ЕС заявил о попытке вмешательства РФ в выборы
Евросоюз заявил о попытках "российских источников" повлиять на выборы в Европарламент. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 07:51
Финансы
Центробанк России снизил ключевую ставку впервые с марта 2018 года
В пятницу, 14 июня, Центробанк снизил ключевую ставку до 7,5% годовых и изменил прогноз по итоговой инфляции 2019 года с 4,7—5,2% до 4,2—4,7%. Решение российского регулятора отчасти связано с замедлением темпов роста потребительских цен.
Обновлено в 07:23
Происшествия
Младший сын хоккеиста Максима Соколова подозревается в убийстве матери
Напомним, ранее СМИ сообщали, что на причастность к убийству проверяется старший сын тренера, 18-летний Максим Соколов, голкипер команды «СКА-1946».
Обновлено в 04:08
Политика
Водная блокада Крыма ударила по самой Украине
Обновлено в 00:38
Общество
В Минздраве ответили на слова Малышевой о детях-кретинах
Обновлено в 07:30
Общество
Мужчинам старше 50 лет оказалось сложнее трудоустроиться, чем женщинам
Из-за проблем на рынке труда сильнее всего падают шансы найти работу для мужчин старше 50 лет, сообщает РБК со ссылкой на исследования НИУ ВШЭ и РАНХиГС.
Обновлено в 05:38
Энергетика
МЭА повысило прогноз по спросу на российскую нефть в 2019 году
Международное энергетическое агентство (МЭА) повысило прогноз по мировому спросу на российскую нефть в 2019 году до 3,57 млн баррелей в сутки, следует из ежемесячного доклада агентства.
Обновлено в 05:00
Футбол
Дзюба скучает по домашнему чемпионату мира
Обновлено в 06:39
Общество
РБК узнал о планах H&M вывести на российский рынок новый бренд
H&M Group планирует вывести на российский рынок свой бренд &Other Stories.
Обновлено в 05:08
Происшествия
В торговом центре в Санкт-Петербурге обрушились перекрытия
На парковке торгового центра «МЕГА Дыбенко» в Санкт-Петербурге обрушились перекрытия, сообщили РБК в пресс-службе группы компаний Ingka Centres (владелец ТЦ под брендом МЕГА).
Обновлено в 04:21
Происшествия
МАК опубликовал отчет о катастрофе SSJ 100 в Шереметьево
Обновлено в 07:34
Происшествия
ФСИН: переданный Кокорину инвентарь используется в спортзале «Бутырки»
"Спортивный инвентарь (гантели, теннисные ракетки и другой), который родственники футболиста Кокорина в декабре 2018 года передали в СИЗО-2, находится в спортивном зале СИЗО, и футболисты им пользуются во время занятий", - сказал РИА Новости руководитель пресс-службы управления Сергей Цыганков.
Обновлено в 07:14
Политика
Российским полицейским разрешили отдыхать в Турции и Таиланде
Глава МВД Владимир Колокольцев распорядился расширить список стран, куда полицейским разрешено выезжать, и добавить туда Турцию и Таиланд, пишет «Коммерсантъ».
Обновлено в 03:34
Общество
Сегодня врачам Брянщины вручают ключи от новых квартир
Ключи от 18 квартир брянские врачи от губернатора области Александра Богомаза получают на торжественном совещании, которое проходит в канун Дня медицинского работника в концертном зале «Дружба».
Обновлено в 06:00
Экономика
Средний чек россиян за поход в магазин достиг минимума с начала года
В Центральном федеральном округе снижение среднего чека оказалось самым серьезным – на 3,6% до 614 руб. Показатель также снизился в Северо-Западном округе (на 0,5% до 611 руб.) и в Сибири (на 0,4% до 465 руб.).
Обновлено вчера в 20:53
Футбол
«Спартак» предложил 20 млн евро за полузащитника «Брайтона»
Обновлено вчера в 17:14
Общество
В Приморье нашли останки пилота пропавшего в 1950 году самолета
Экспедиция поискового объединения «АвиаПоиск» завершила работу на месте катастрофы самолета-разведчика авиации Тихоокеанского флота, разбившегося в 1950 году.
Обновлено в 01:59
Происшествия
Сестрам Хачатурян предъявили окончательное обвинение в убийстве отца
Следствие предъявило сестрам Хачатурян обвинение в убийстве отца по предварительному сговору, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.
Обновлено в 07:27
Гаджеты
Samsung представила семиметровый телевизор
Обновлено в 02:53
Происшествия
«Воскресший» Цапок находился в розыске
Обновлено в 07:11
Политика
СБУ задержала экс-главу ЦИК ДНР Романа Лягина
Сотрудники Генеральной прокуратуры Украины и Службы безопасности Украины задержали экс-главу ЦИК ДНР Романа Лягина, который организовал в мае 2014 года референдум.
Обновлено в 06:55
Происшествия
В Бахрейне убили 22-летнюю россиянку
Обновлено в 05:16
Общество
СМИ сообщили о бизнесе семьи полковника ФСБ из расследования Голунова
О подполковнике ФСБ Марате Медоеве в связи с делом журналиста «Медузы» Ивана Голунова ранее писал «Проект».
Обновлено вчера в 16:41
Футбол
Луценко покинул московское «Динамо»
Обновлено в 07:50
Здоровье
Тигрица Луна вернулась в Казань после лечения
Обновлено в 07:34