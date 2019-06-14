Политика

Украинский суд признал действия Порошенко неконституционнымиРБК 08:06

Конституционный суд Украины (КСУ) признал не соответствующим Конституции страны принятое в 2014 году решение президента Петра Порошенко создать Национальную комиссию, осуществляющую государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).
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Конституционный суд Украины уличил Порошенко в превышении полномочий

Lenta.ru06:45

Суд признал действия Порошенко неконституционными

Газета.Ru10:09

Украинский суд признал действия Порошенко неконституционными

РБК08:06

Суд на Украине признал незаконными полномочия президента по регулятору в энергетике

ТАСС09:13

КС Украины признал, что Порошенко нарушил конституцию, пишут СМИ

РИА Новости06:02

Суд: Порошенко превысил полномочия и нарушил конституцию

Вести.Ru05:49

КС Украины признал, что Порошенко нарушил конституцию

РЕН ТВ05:29
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Политика

Жители ДНР и ЛНР получили первые российские паспорта

В селе Покровское Неклиновского района паспорта РФ могут получить жители ДНР, а в Новошахтинске - жители ЛНР.
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ЦБ допустил новое снижение ключевой ставки

Банк России допускает еще одно или два снижения ключевой ставки до конца 2019 года.
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В Подмосковье легкомоторный самолет совершил жесткую посадку

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Младший сын хоккеиста Максима Соколова подозревается в убийстве матери

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Российского сноубордиста застрелили в США

В Лос-Анджелесе застрелили чемпиона России по сноуборду Дмитрия Кольцова, пишет Los Angeles Times.
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На Москву надвигается гроза с градом

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Haval объявила спецпредложение на покупку нового Haval F7

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Заболевшая вирусом Эбола медсестра из Британии родила близнецов

В Шотландии у медсестры Паулин Каффеки, которая три года назад заболела Эболой, родились близнецы.
Обновлено в 15:30
Культура

В Роскомнадзор поступило обращение о блокировке сериала «Чернобыль»

Ведомство обещало рассмотреть поступившее обращение Роскомнадзор рассматривает поступившее обращение об ограничении доступа к сериалу "Чернобыль", передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Обновлено в 14:34
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Принц Гарри и Меган Маркл потребовали от няни соблюдения секретности

Принц Гарри и Меган Маркл требуют от няни своего сына Арчи соблюдения секретности.
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Нашелся пропавший кот Бари Алибасова

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Размещенное в день рождения фото Трампа в твиттере высмеяли в Сети

Обновлено в 14:51
Транспорт

На Крымском мосту построен первый железнодорожный путь

Строители соединили рельсы первого из железнодорожных путей, проходящих по Крымскому мосту, сообщает 14 июня инфоцентр «Крымский мост».
Обновлено в 00:52
Транспорт

Строительство второго моста в Костроме утверждено Правительством РФ

Обновлено в 07:19
Политика

Имена ответственных за крушение МН17 раскроют в Нидерландах

Ранее сообщалось, что в Нидерландах будут судить виновных в крушении Boeing 777 компании "Малазийские авиалинии", который выполнял рейс МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур и разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины.
Обновлено в 12:20
Происшествия

МВД Чечни начало проверку из-за видео со стрелявшей девушкой

МВД по Чеченской Республике организовало проверку в связи с появлением в соцсетях видео, на котором девушка в полицейской форме стреляет из огнестрельного оружия в воздух.
Обновлено в 14:54
Игры

18-минутная демонстрация Trine 4: три уровня, три персонажа, масса способностей

Разработчики из студии Frozenbyte вместе с издательством Modus Games в рамках игровой выставки E3 2019 представили 18-минутный ролик с демонстрацией Trine 4: The Nightmare Prince.
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Политика

Новая украинская церковь пригрозила Филарету отлучением от церкви

Бывший глава раскольнического Киевского патриархата, а ныне почетный патриарх неканонической Православной церкви Украины (ПЦУ) Филарет может быть вновь отлучен от церкви.
Обновлено в 11:31
Происшествия

Приговор Кокорина и Мамаева отменен

Приговор, вынесенный футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, по решению Мосгорсуда был отменен.
Обновлено вчера в 11:47
Шоу-бизнес

Имя нового избранника Ани Лорак узнали СМИ

Певица Ани Лорак встречается с саунд-продюсером Black Star Егором Глебом. Об этом сообщает ФАН со ссылкой на телеграм канал.
Обновлено в 01:11
Происшествия

Пожар на полигоне в Воронежской области потушен

Обновлено в 14:17
Происшествия

Фонд реставрации Нотр-Дама раскритиковал обещавших миллионы инвесторов

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Футбол

Россия поднялась на 43 место в рейтинге ФИФА

Сборная России поднялась в рейтинге ФИФА с 46 на 43 место. Свежий рейтинг опубликован на официальном сайте организации.
Обновлено в 04:32
Происшествия

В Москве ОМОН массово задерживает людей на Хохловской площади

Сообщается, что перед бойцами ОМОНа к площади пришли активисты движения «Лев против», которые выступают против распития спиртных напитков в общественных местах и известны своими порой агрессивными действиями.
Обновлено в 15:30
Шоу-бизнес

Жена экс-короля Малайзии Оксана Воеводина впервые показала сына

В 2018 году «Мисс Москва-2015» Оксана Воеводина вышла замуж за бывшего правителя Малайзии.
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Религия

Православные 15 июня отметят Вселенскую Троицкую родительскую субботу

Обновлено вчера в 03:34
Политика

Володин поддержал идею изъятия у чиновников незаконных доходов

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что поддерживает идею Минюста изымать у государственных служащих денежные средства, если они не могут подтвердить законность их получения.
Обновлено в 04:26
Происшествия

Задержан бывший табачный дистрибьютор Альберт Худоян

Московская полиция задержала бывшего владельца табачной дистрибьюторской компании "Оптима" Альберта Худояна по обвинению в хищении трех земельных участков у одной из компаний.
Обновлено в 14:55
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