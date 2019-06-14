Политика
Украинский суд признал действия Порошенко неконституционнымиРБК 08:06
Конституционный суд Украины (КСУ) признал не соответствующим Конституции страны принятое в 2014 году решение президента Петра Порошенко создать Национальную комиссию, осуществляющую государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).
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Политика
Зеленский назначил Сергея Дейнеко главой Госпогранслужбы Украины
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначения Сергея Дейнеко главой Госпогранслужбы.
Обновлено в 11:07
Политика
ЕС заявил о попытке вмешательства РФ в выборы
Евросоюз заявил о попытках "российских источников" повлиять на выборы в Европарламент. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 07:51
Экономика
Нацбанк Украины выставил на аукцион более 600 бриллиантов
Национальный банк Украины выставил в системе государственных электронных аукционов "ProZorro Продажи" 637 бриллиантов.
Обновлено в 10:01
Интернет
В Москве произошел массовый сбой геолокации
В октябре 2016 года в сети начали жаловаться на искажение сигналов GPS-навигаторов в Москве около Кремля.
Обновлено в 08:13
Политика
США разрешили политический кризис в Молдавии
Посол США в Молдавии Дерек Хоган положил конец политическому кризису в стране, навестив членов Демократической партии и убедив их признать новое правительство.
Обновлено в 10:59
Происшествия
В Севастополе суд освободил капитана украинского судна «ЯМК-0041»
В Севастополе вынесли приговор капитану украинского рыболовецкого судна Виктору Новицкому, задержанному за незаконный промысел у побережья Крыма.
Обновлено в 10:46
Экономика
Мишустин: Перечисления ФНС в бюджет в январе-мае выросли на 15,7%
В федеральный бюджет за 5 месяцев удалось перечислить 5,1 триллиона рублей. Рост - 15,7% к аналогичному периоду годом ранее.
Обновлено в 03:01
Технологии
В конфликт «Билайна» и Mail.ru Group вмешалась ФАС
Заместитель руководителя ФАС Анатолий Голомолзин обратился к «Билайн» и Mail.ru Group за пояснением деталей их конфликта, пишут «Ведомости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Обновлено в 09:16
Армия и оружие
Пентагон показал «доказательства» атаки Ирана на танкеры
Обновлено вчера в 23:16
Происшествия
В Бахрейне убили 22-летнюю россиянку
В Бахрейне убили 22-летнюю уроженку Пермского края.
Обновлено в 05:16
Шоу-бизнес
Андрей Разин рассказал о текущем состоянии Бари Алибасова
Обновлено в 07:21
Авто
АвтоВАЗ выпустил миллионный автомобиль
14 июня 2019 года с конвейера линии В0 сошёл миллионный автомобиль, которым стал кроссовер Lada XRAY Cross.
Обновлено в 06:57
Политика
ПЦУ обвинила Филарета в организации нового раскола
Новообразованная Православная церковь Украины (ПЦУ) может разорвать юридические и церковные связи с почетным патриархом Филаретом, если он попытается устроить собор Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП).
Обновлено в 10:41
Происшествия
Журналист Голунов назвал имя избившего его полицейского
Корреспондент интернет-издания «Медуза» Иван Голунов назвал имя сотрудника полиции, который ударил его после задержания по ложному обвинению в покушении на сбыт наркотиков.
Обновлено в 09:41
Политика
Зеленский вводит формулу «Роттердам минус» для электроэнергии
На следующей неделе команда президента Владимира Зеленского внесет на рассмотрении Верховной Рады законопроект, который на год перенесет ввод рынка электроэнергии и позволит снизить стоимость электроэнергии.
Обновлено в 10:47
Авто
Фирма Aston Martin первой явилась в новый класс чемпионата WEC
Правила нового класса допускают два пути создания машины: как спортпрототипа с нуля, но с внешностью гиперкара, или как гоночной версии существующего дорожного гиперкара.
Обновлено в 08:50
Экономика
У чиновников изымут незадекларированные доходы
Минюст разрабатывает механизм конфискации у чиновников доходов, превышающих указанные в декларации, если нет подтверждения законности получения этих денежных средств.
Обновлено вчера в 11:49
Финансы
ЦБ понизил ключевую ставку до 7,5 процента
Если ситуация будет развиваться по базовому прогнозу, Банк России допускает возможность дальнейшего снижения ключевой ставки на одном из ближайших заседаний совета директоров и переход к нейтральной денежно-кредитной политике до середины 2020 года, говорится в релизе.
Обновлено в 06:41
Общество
Мэрия согласовала митинг в поддержку Голунова 23 июня
Власти Москвы согласовали с организаторами акции митинг 23 июня в поддержку журналиста Ивана Голунова.
Обновлено в 09:54
Происшествия
МАК опубликовал предварительный отчет по катастрофе в Шереметьево
Межгосударственный авиационный комитет опубликовал предварительный отчет по результатам расследования катастрофы самолета "Аэрофлота" Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево.
Обновлено в 07:38
Здоровье
Каждый пятый обладатель татуировки испытывает проблемы со здоровьем
Британские учёные обратили внимание на обладателей татуировок и пирсинга.
Обновлено в 10:51
Шоу-бизнес
Скончалась звезда сериала «Богатые тоже плачут» Эдит Гонсалес
В кино Эдит Гонсалес впервые снялась в пять лет. Российскому зрителю она известна по ролям в сериалах «Богатые тоже плачут» и «Дикая роза».
Обновлено в 02:17
Происшествия
Чемпион России по сноуборду Дмитрий Кольцов застрелен в Лос-Анджелесе
Российский сноубордист Дмитрий Кольцов застрелен 10 июня в Лос-Анджелесе.
Обновлено в 10:03
Происшествия
Самолет «Аэрофлота» сел в Варшаве из-за буйного пассажира
Самолет «Аэрофлота», летевший из Барселоны в Москву, совершил посадку в Варшаве, показывают данные сервиса Flightradar.
Обновлено в 09:58