Политика

Украинский суд признал действия Порошенко неконституционнымиРБК 08:06

Конституционный суд Украины (КСУ) признал не соответствующим Конституции страны принятое в 2014 году решение президента Петра Порошенко создать Национальную комиссию, осуществляющую государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).
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В «Нафтогазе» призвали изменить закон о комиссии по энергетике

РИА Новости06:00

Суд признал действия Порошенко неконституционными

Газета.Ru10:09

Украинский суд признал действия Порошенко неконституционными

РБК08:06

Конституционный суд Украины уличил Порошенко в превышении полномочий

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Вести.Ru05:49

КС Украины признал, что Порошенко нарушил конституцию

РЕН ТВ05:29

Суд на Украине признал незаконными полномочия президента по регулятору в энергетике

ТАСС09:13
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В Банке России «Известиям» сообщили, что подготовили проект документа, который станет первым шагом для возможности частных фондов вкладывать в социально значимые проекты, в том числе в альтернативной энергетике.
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«Нафтогаз» отреагировал на предложение «Газпрома» о мировом соглашении

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Происшествия

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Обновлено в 13:57
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Зеленский с помощью соцсетей выбирает главу Львовской области

Президент Украины Владимир Зеленский с помощью соцсетей пытается выбрать одного из трех кандидатов на пост главы Львовской облгосадминистрации (ОГА).
Обновлено в 13:27
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Имена ответственных за крушение МН17 раскроют в Нидерландах

Ранее сообщалось, что в Нидерландах будут судить виновных в крушении Boeing 777 компании "Малазийские авиалинии", который выполнял рейс МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур и разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины.
Обновлено в 12:20
Экономика

Правительство раздало отстающим регионам министров-кураторов

Регионы со слабой экономикой получили кураторов из числа федеральных министров.
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В Ростовской области задержали подозреваемого в убийстве, совершенном 40 лет назад.
Обновлено в 12:06
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Сбербанк откажется от банкоматов

Все банкоматы в самое ближайшее время будут заменены на ресайклеры — устройства, которые не только выдают, но и принимают наличные средства, сообщает DEITA.
Обновлено вчера в 22:34
Политика

Путин уволил двух генералов полиции из-за дела против Ивана Голунова

Обновлено вчера в 08:00
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Вице-председатель Демократической партии Молдавии Владимир Чеботарь в ходе брифинга заявил, что уволенное президентом страны Игорем Додоном правительство Павла Филипа уходит в отставку.
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ESET обнаружила новый вид мошенничества в WhatsApp

Международная антивирусная компания ESET обнаружила новый вид мошенничества в мессенджере WhatsApp.
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Авто

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Армия и оружие

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Строители соединили рельсы первого из железнодорожных путей, проходящих по Крымскому мосту.
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Экс-тренер «Ливерпуля» и «Локомотива» вошёл в штаб «Зенита»

Испанский тренер по физической подготовке Феликс Ледесма вошёл в штаб петербургского «Зенита». Об этом сообщает официальный сайт команды.
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СП «Мазда Соллерс» начали отправлять моторы в Японию

Обновлено в 13:18
Происшествия

МАК опубликовал отчет о катастрофе SSJ 100 в Шереметьево

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Экономика

Рост производства в Китае упал до минимума за 17 лет

С января по май инвестиции в основной капитал в КНР выросли на 5,6%. В прошлом году за аналогичный период рост составлял 6,1%. Также снизились инвестиции в недвижимость, а продажи в секторе показали наибольшее падение с октября 2017 года.
Обновлено в 07:42
Армия и оружие

СБУ заявила о виновности России в крушении Ил-76 в Донбассе

Служба безопасности Украины (СБУ) заявила о наличии "неопровержимых доказательств" вины России в крушении Ил-76 в Донбассе.
Обновлено в 05:24
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