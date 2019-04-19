Украинский суд присудил компенсацию российскому «МиГу»РБК 11:13

«Украинский суд полностью удовлетворил исковые требования российской компании и присудил взыскать с украинского предприятия более 5 млн руб. в пользу «МиГ», который является одним из основных предприятий российской военной промышленности», — говорится в сообщении.

Политика Порошенко и Зеленский не пожали друг другу руки в конце дебатов Кандидаты на пост президента Украины Петр Порошенко и Владимир Зеленский в конце дебатов не пожали друг другу руки, хотя сделали это в начале мероприятия.

Происшествия В Москве подожгли здание крупнейшего еврейского университета России Неизвестные подожгли здание иешивы «Торат хаим» в Москве. Данное учебное заведение является крупнейшим еврейским университетом России.

Происшествия Десятки домов сгорели в Забайкалье В пятницу, 19 апреля, десятки домов сгорели в нескольких населенных пунктах южных районов Забайкальского края из-за природных пожаров.

Шоу-бизнес Зрители пожаловались на юбилейный концерт Аллы Пугачевой Как сообщает издание teleprogramma, зрители, пришедшие полюбоваться и послушать исполнение Примадонны, пожаловались на плохой звук на концерте, передает LigaNews.

Политика Завершились дебаты между Порошенко и Зеленским Дебаты между кандидатами в президенты Владимиром Зеленским и Петром Порошенко, которые проходили 19 апреля, в пятницу вечером, официально завершились Первый тур президентских выборов на Украине состоялся 31 марта.

Общество В астраханскую ИК-6 ввели спецназ В исправительную колонию номер 6 в Астраханской области ввели спецназ УФСИН "Скорпион".

Кино Российская короткометражка попала в программу Каннского фестиваля Короткометражный фильм «Сложноподчинённое» Олеси Яковлевой попал в программу Cinéfondation Каннского кинофестиваля.

Шоу-бизнес Появилось видео выступления Медведевой в откровенном наряде Видео с выступлением опубликовано в Twitter ее друга - певца Кристиана Костова.

Шоу-бизнес Скончалась актриса Ирина Цывина Заслуженная артистка России Ирина Цывина скончалась на 56-ом году жизни, - сообщает ТАСС.

Политика На стадионе в Киеве завершились дебаты Зеленского и Порошенко На стадионе «Олимпийский» в Киеве закончились дебаты кандидатов в президенты Украины Владимира Зеленского и Петра Порошенко.

Теннис Медведев назвал победу над Джоковичем лучшим результатом в карьере Россиянин Даниил Медведев прокомментировал свою победу над сербом Новаком Джоковичем в четвертьфинале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) серии Masters 1000 в Монте-Карло.

Шоу-бизнес Дочь миллиардера впервые высказалась об уходе мужа к Лопыревой Говорят, ради Виктории Лопыревой бизнесмен Игорь Булатов бросил Тату Карапетян. Женщина дала интервью, в котором прокомментировала ситуацию.

Политика США призвали все страны не пропускать российские самолеты в Венесуэлу США призывают все страны следовать примеру Мальты, которая не пропустила российские самолеты в Венесуэлу, сообщила официальный представитель госдепартамента Морган Ортагус в Twitter.

Происшествия Вылет из Мурманска в Пулково задержали из-за дебошира Вечерний рейс авиакомпании «Россия», который должен был отправиться в аэропорт Пулково сегодня в 18.05, задержали на час.

Политика Зеленский заявил, что никогда не говорил с Путиным Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил, что никогда не говорил с президентом РФ Владимиром Путиным.

Хоккей «Авангард» объявил состав на матч с ЦСКА "Авангард" объявил состав на третий матч финальной серии Кубка Гагарина против ЦСКА.

Происшествия В России задержан совладелец банка «Югра» Следственный комитет заявил о задержании мажоритарного акционера банка "Югра" Алексея Хотина.

Наука Обнаружены недостатки зубной щетки и пасты Американские ученые исследовали недостатки и преимущества зубной пасты и щетки.

Происшествия В Пскове принудительно посадили самолет, нарушивший границу РФ Российские военные принудительно посадили в Псковской области небольшой самолет, предположительно, залетевший в воздушное пространство РФ со стороны Прибалтики, сообщил в пятницу "Интерфаксу" информированный источник.

Игры Новый Xbox окажется прогрессивнее PlayStation 5 Журналист Эйнсли Боуден сообщил, что новая консоль Microsoft — Xbox Anaconda — будет прогрессивнее PlayStation 5.

Общество Миллиардеры из Вологды рассказали о причинах отъезда из России Попавшие в список долларовых миллиардеров Bloomberg основатели игровой компании Playrix Игорь и Дмитрий Бухмановы из Вологды рассказали, почему переехали в Ирландию.

Экономика Пенсионный возраст в России могут повысить еще раз В России после 2028 года могут еще раз повысить пенсионный возраст. Данная мера станет вынужденной, считают эксперты.

Здоровье Лекарство на основе амиодарона вернулось в российские аптеки Лекарственный препарат от аритмии на основе действующего вещества амиодарон, исчезнувший некоторое время назад, - вернулся в российские аптеки, о чем уведомил Росздравнадзор.

Здоровье Наличие собаки в доме помогает продлить жизнь Британские ученые провели исследование, в ходе которого они наблюдали за повседневной жизнью владельцев собак, и пришли к выводу, что благодаря этим домашним животным люди ведут более активный образ жизни, что уменьшает риск возникновения заболеваний сердца и сосудов.