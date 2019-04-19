Политика
Украинский суд присудил компенсацию российскому «МиГу»РБК 11:13
«Украинский суд полностью удовлетворил исковые требования российской компании и присудил взыскать с украинского предприятия более 5 млн руб. в пользу «МиГ», который является одним из основных предприятий российской военной промышленности», — говорится в сообщении.
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Суд на Украине обязал взыскать с завода «Укроборонпрома» 5 млн рублей в пользу РСК «МиГ»
Rambler News Service09:51
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