Мы в Кремле приветствуем решение об освобождении Вышинского и пока в оценках мы ограничимся. Мы приветствуем это решение украинского суда.

Вышинского освободили под личное поручительство 28 августа Киевский апелляционный суд принял решение освободить бывшего главного редактора "РИА Новости — Украина" в зале суда. Трансляцию заседания вел телеканал RT на своей странице в YouTube.

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Происшествия Третьего погибшего извлекли из-под завалов здания в Новосибирске Тело третьего погибшего извлечено из-под завалов обрушившейся насосной станции в Новосибирске, подтвердили РБК в пресс-службе областного главка МЧС.

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