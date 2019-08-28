Политика
Lenta.ruУкраинский суд освободил Кирилла Вышинского
Вышинского освободили под личное поручительство 28 августа Киевский апелляционный суд принял решение освободить бывшего главного редактора "РИА Новости — Украина" в зале суда. Трансляцию заседания вел телеканал RT на своей странице в YouTube.
Читать в источнике
Оценить199
Мы в Кремле приветствуем решение об освобождении Вышинского и пока в оценках мы ограничимся. Мы приветствуем это решение украинского суда.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельРИА Новости 06:17
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7296 источников, обновлено в 09:40, Вашингтон
Религия
Православные празднуют Успение Пресвятой Богородицы
REGNUM вчера в 17:36
Политика
Эрдоган оценил новейший российский истребитель Су-57
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на выставке МАКС-2019 вместе с президентом России Владимиром Путиным осмотрел новейший российский истребитель Су-57.
Газета.Ru вчера в 06:53
Политика
В Крыму оценили условия Волкера для возвращения России в G8
Депутат Госсовета Республики Крым Владислав Ганжара в беседе с RT оценил заявление специального представителя США по Украине Курта Волкера о том, что возобновление участия России в формате «Большой восьмёрки» стало бы возможным при условии её «ухода» из Крыма.
RT на русском 04:06
Общество
Фестиваль «НАШИ в городе» пройдет на проспекте Сахарова 7-8 сентября
Российская газета 05:52
Шоу-бизнес
Накануне свадьбы с Богомоловым у Собчак упали доходы
Накануне торжества в сети появились сообщения, что у Собчак резко упали доходы.
Комсомольская правда вчера в 18:01
Происшествия
В Ростовской области задержали предполагаемых рабовладельцев
В Ростовской области задержаны предполагаемые рабовладельцы.
REGNUM 05:20
Армия и оружие
Болтон обвинил Китай в краже технологий F-35 для своего истребителя
"Мы обеспокоены уходом военных технологий в Китай. Например, мы видим, китайский истребитель пятого поколения выглядит во многом как F-35.
РИА Новости 08:56
Политика
Президент Грузии назвала условия диалога с Россией
Напомнив, что Россия и Грузия не имеют дипломатических отношений уже 11 лет, Зурабишвили отметила, что возобновлению контактов должно предшествовать осознание произошедших изменений в позиции Москвы по отношению к Тбилиси.
Lenta.ru 04:42
Политика
МИД России прокомментировал новые санкции США по делу Скрипалей
Россия никогда не примет навязываемые ей «правила поведения» по чьим-либо лекалам, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова, комментируя вступление в силу 26 августа второго пакета санкций США по делу об отравлении в Солсбери.
RT на русском 09:04
Происшествия
Третьего погибшего извлекли из-под завалов здания в Новосибирске
Тело третьего погибшего извлечено из-под завалов обрушившейся насосной станции в Новосибирске, подтвердили РБК в пресс-службе областного главка МЧС.
РБК 05:53
Шоу-бизнес
Эммануил Виторган стал отцом в возрасте 79 лет
Клара стала четвертым ребенком 79-летнего Эммануила Виторгана.
РИА Новости 06:49
Кино
Сериалы с Пореченковым и Деревянко вошли в конкурс фестиваля «Пилот»
Второй российский фестиваль телесериалов "Пилот" пройдет в Иваново с 20 по 22 сентября.
ТАСС 05:35
Шоу-бизнес
18-летняя дочь Брежневой поделилась романтичными фото с возлюбленным
Певица воспитывает двух дочерей: 18-летнюю Соню и девятилетнюю Сару.
Телепрограмма 05:35
Политика
Джонсон попросил королеву приостановить работу парламента для Brexit
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обратится к королеве Елизавете II c запросом о приостановке текущей сессии парламента с середины сентября до 14 октября, сообщает Sky News.
РБК 06:02
Экономика
Россиян лишили индивидуального пенсионного капитала
Вопреки прежним заявлениям представителей Пенсионного фонда России (ПФР) и Минфина, из проекта закона о новой системе убрали понятие индивидуального пенсионного капитала.
Секрет фирмы 02:17
Технологии
Разработчик TeamViewer собирается провести IPO с оценкой до €5 млрд
Разработчик сервиса удаленного управления компьютерами TeamViewer в 2019 году собирается провести одно из крупнейших IPO для немецкого технологического сектора за последние годы, пишет Financial Times со ссылкой на заявление компании.
Forbes 06:53
Энергетика
ЛУКОЙЛ получил уведомления контрагентов о претензиях по ЧП на «Дружбе»
«Компания и ряд других компаний группы были уведомлены различными контрагентами о направлении им претензий на предмет поставки предположительно не соответствующих спецификации объемов нефти через нефтепровод «Дружба» (принадлежащий и эксплуатируемый государственной компанией «Транснефть») во втором квартале 2019 года», — говорится в отчете.
РБК 09:01
Армия и оружие
Армия США впервые применила «Чёрные шершни» в Афганистане
Впервые американская армия использовала на территории Афганистана «Black Hornet» («Чёрный шершень»).
Военное обозрение 09:14
Политика
Встреча Зеленского и Трампа пройдёт в Варшаве
Ранее News.ru сообщал, что президенты Польши, Соединённых Штатов и Германии выступят с речью 1 сентября на мероприятиях, посвящённых 80-й годовщине начала Второй мировой войны, в Варшаве.
News.ru 09:00
Происшествия
В Геленджике казаки избили мужчину на Дне города
В комментарии к ролику говорится, что инцидент произошел в Геленджике во время празднования Дня города в воскресенье.
BFM.ru 25 августа в 12:17
Общество
Минпросвещения разработало правила этики для учителей
Минпросвещения России совместно с Общероссийским профсоюзом образования разработало и направило в регионы положение о нормах профессиональной этики педагогических работников, в котором призывало педагогов воздержаться от публикации в интернете информации, причиняющей вред здоровью и развитию детей.
ТАСС вчера в 17:18
Общество
Во Владивостоке введен режим ЧС
Во Владивостоке объявлен режим чрезвычайной ситуации из-за продолжающихся ливней, передает ТАСС.
Вести.Ru 07:55
Политика
Коломойский призвал к частичному снятию санкций с России
Украинский бизнесмен Игорь Коломойский считает целесообразным снять с России часть санкций.
RT на русском 09:23
Происшествия
16 детей заболели синдромом оборотня в Испании
В Испании 16 детей заболели "синдром оборотня", из-за которого на их теле появилось аномальное количество волос.
Газета.Ru 05:13
Происшествия
Яшина задержали на выходе из спецприемника после четвертого ареста
Муниципальный депутат Илья Яшин был снова задержан на выходе из спецприемника, где отбывал четвертый административный арест, сообщает телеканал «Дождь».
Ведомости 07:32
Армия и оружие
Корабль ВМС Украины зашел в зону российских учений
Национальная служба новостей вчера в 00:45
Происшествия
На директора ФБК Жданова завели дело из-за фильма «Он вам не Димон»
В отношении руководителя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Ивана Жданова возбудили уголовное дело из-за того, что он якобы не удаляет из Интернета фильм «Он вам не Димон».
News.ru 05:47
Политика
Испытания самолёта МС-21 с российским двигателем начнутся в 2020 году
Первый полёт он совершил 28 мая 2017 года.
Говорит Москва 08:59
Здоровье
Актер Александр Семчев похудел на 100 кг
Sport24.ru 03:31