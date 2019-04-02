Украинский суд не признал вины РФ в крушении Ил-76 в ДонбассеФАН 13:30

Фотокопию решения Мелитопольского городского районного суда Запорожской области опубликовал сайт «Громадське ТВ». Чимиркова является вдовой украинского военного Александра Белого, который погиб в результате крушения самолета Ил-76 в районе луганского аэропорта пять лет назад.

Украинский суд не признал вины РФ в крушении Ил-76 в Донбассе

Политика Россия запретила экспорт нефти на Украину Премьер заявил, что в России устанавливается запрет на экспорт на Украину российской нефти и нефтепродуктов, а также определяется перечень тех товаров, которые с 1 июня текущего года можно будет вывозить только на основании отдельных разрешений.

Футбол Кутепов успешно перенес операцию Защитник «Спартака» Илья Кутепов успешно перенес операцию в связи с правосторонней паховой грыжей.

Политика Путин проведёт переговоры с президентом Эстонии Сегодня, 18 апреля, президент РФ Владимир Путин проведёт переговоры с президентом Эстонской Республики Керсти Кальюлайд, сообщается на сайте Кремля.

Здоровье Роспотребнадзор предупредил об опасности развесных продуктов Сотрудники Роспотребнадзора заявили об опасности развесных продуктов.

Политика На Ялтинский экономический форум приехали представители Украины Представители Украины принимают участие в пятом Ялтинском международном экономическом форуме.

Происшествия Отдел полиции на юге Москвы эвакуировали из-за пожара Пожар произошел в отделе полиции по району Орехово-Борисово Южное, из учреждения эвакуированы девять человек.

Происшествия Глава управления Росавиации арестован по делу о хищении 1 млрд рублей Как сообщила ТАСС представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СК России Елена Марковская, сотрудник Росавиации обвиняется в хищении 1 млрд рублей при заключении контрактов с адвокатами.

Общество Самолет с Быковым вылетел из Уфы в Москву Самолет, который доставит писателя и публициста Дмитрия Быкова на лечение в клинику Москвы, вылетел из аэропорта Уфы, сообщил ТАСС в четверг источник в медицинских кругах Башкирии.

Политика Порошенко созвал совещание СНБО из-за ситуации с «ПриватБанком» Президент Украины Пётр Порошенко созвал совещание Совета национальной безопасности и обороны в связи с рисками и угрозами вокруг ситуации с «ПриватБанком».

Происшествия Опубликованы кадры наезда BMW на пешеходов в Петербурге Телеканал "Звезда" опубликовал кадры с места ДТП у Аничкова моста в Санкт-Петербурге.

Шоу-бизнес На вдову Марьянова подали в суд На Ксению Бик подал в суд загадочный однофамилец. Вдова Дмитрия Марьянова выступит ответчиком в деле о наследстве актера.

Армия и оружие Боевые корабли НАТО вошли в Балтийское море «В целях оперативного реагирования на возможные нештатные ситуации в акватории Балтийского моря силами и средствами Балтийского флота выполняется комплекс мероприятий по контролю за действиями кораблей НАТО», — говорится в сообщении Минобороны РФ.

Политика Зеленский представил свою команду в эфире телеканала Коломойского Как отмечается, он сделал это в эфире политического шоу на канале олигарха Игоря Коломойского "1+1".

Политика Генпрокурор США: сговора Трампа с Россией не было Генеральный прокурор США Уильям Барр подтвердил, что сговора американского президента США Дональда Трампа или других граждан Соединенных Штатов с российскими властями на выборах в 2016 году не было.

Общество Россиянин решил убраться и сжег полтора миллиона рублей В результате от полутора миллиона осталось лишь 117 тысяч 500 рублей, то есть менее 10 процентов накопленной суммы.

Шоу-бизнес Волочкова станцевала на сцене вместе с Аллой Пугачевой Во время выступления Примадонны на сцену выбежала Волочкова и начала танцевать вместе с хореографической труппой.

Гаджеты «Связной» из-за сбоя продавал айфоны по 5 тысяч рублей Из-за сбоя в программном обеспечении цены на айфоны на сайте интернет-магазина «Связного» начали отображаться некорректно.

Шоу-бизнес В Кремлевском дворце прошел юбилейный концерт Аллы Пугачевой В Государственном Кремлевском дворце накануне прошел концерт Аллы Пугачевой. Об этом сообщается на сайте площадки.

Происшествия Журналистов «Росбалта» вызвали на допрос по делу о клевете на Усманова Главного редактора «Росбалта» Николая Ульянова и нескольких сотрудников издания вызвали на допрос по делу о клевете на бизнесмена Алишера Усманова, передает «Интерфакс».

Наука Генетики впервые расшифровали ДНК средневековых крестоносцев Кости крестоносцев, погибших при осаде средневекового Сидона, помогли генетикам выяснить, что за Святую Землю сражались не только выходцы из Европы, но и их дети от смешанных браков и местные жители.

Происшествия Гранату в российское посольство в Греции бросили неизвестные анархисты 22 марта неизвестные бросили гранату в полицейскую будку возле российского посольства в Афинах. Инцидент произошел около 4 часов утра.

Происшествия Суд арестовал бывшего следователя ФСБ по подозрению в получении взятки Бывшего следователя ФСБ Алексея Колбова арестовали по подозрению в получении взятки в особо крупном размере, сообщила РБК пресс-секретарь Басманного районного суда Москвы Юнона Царева.

Футбол Стало известно, когда на стадионе «Динамо» будет готово поле «Появились первые всходы, в начале мая планируем прошить поле и ожидаем полную готовность поля к 20 числам мая», — сказал Лунтовский.

Общество Доход губернатора Тульской области в 2018 году вырос на 1 млн рублей Доход супруги губернатора составил 13,8 млн рублей, в ее собственности находится то же недвижимое имущество, что и у мужа, а также легковой автомобиль Land Rover Range Rover Sport 2018 года выпуска.

Происшествия На Южном Урале пресечена деятельность ОПГ, вымогавшей деньги у военных Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального УФСБ, деятельность этнической преступной группы пресечена сотрудниками военной контрразведки во взаимодействии с другими правоохранительными органами в одном из военных гарнизонов, дислоцированных в Челябинской области.