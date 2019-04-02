Политика

Украинский суд не признал вины РФ в крушении Ил-76 в ДонбассеФАН 13:30

Фотокопию решения Мелитопольского городского районного суда Запорожской области опубликовал сайт «Громадське ТВ». Чимиркова является вдовой украинского военного Александра Белого, который погиб в результате крушения самолета Ил-76 в районе луганского аэропорта пять лет назад.
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Украинского генерала признали виновным в крушении самолета

Независимое телевидение Севастополя10:24

Адвокат объяснил неожиданное решение украинского суда, отказавшегося признать «российскую агрессию»

Московский Комсомолец14:21

Украинский суд не нашел вины России в гибели Ил-76 в Луганске

РБК11:26

Украинский суд не признал вины РФ в крушении Ил-76 в Донбассе

ФАН13:30

Украинский суд не нашел российского следа в гибели Ил-76 в Луганске

Инфо2412:40

Суд на Украине не признал Россию виновной в крушении Ил-76 в Донбассе

РИА Новости08:53

Украинский суд не признал крушение Ил-76 в Донбассе следствием «агрессии России»

Взгляд.ру08:37
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Автоматически обработано 7310 источников, обновлено в 15:00, Ашберн
Политика

Россия запретила экспорт нефти на Украину

Премьер заявил, что в России устанавливается запрет на экспорт на Украину российской нефти и нефтепродуктов, а также определяется перечень тех товаров, которые с 1 июня текущего года можно будет вывозить только на основании отдельных разрешений.
Обновлено в 05:25
Футбол

Кутепов успешно перенес операцию

Защитник «Спартака» Илья Кутепов успешно перенес операцию в связи с правосторонней паховой грыжей.
Обновлено в 13:48
Политика

Путин проведёт переговоры с президентом Эстонии

Сегодня, 18 апреля, президент РФ Владимир Путин проведёт переговоры с президентом Эстонской Республики Керсти Кальюлайд, сообщается на сайте Кремля.
Обновлено в 00:28
Здоровье

Роспотребнадзор предупредил об опасности развесных продуктов

Сотрудники Роспотребнадзора заявили об опасности развесных продуктов.
Обновлено в 14:16
Политика

На Ялтинский экономический форум приехали представители Украины

Представители Украины принимают участие в пятом Ялтинском международном экономическом форуме.
Обновлено в 14:23
Происшествия

Отдел полиции на юге Москвы эвакуировали из-за пожара

Пожар произошел в отделе полиции по району Орехово-Борисово Южное, из учреждения эвакуированы девять человек.
Обновлено в 14:43
Происшествия

Глава управления Росавиации арестован по делу о хищении 1 млрд рублей

Как сообщила ТАСС представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СК России Елена Марковская, сотрудник Росавиации обвиняется в хищении 1 млрд рублей при заключении контрактов с адвокатами.
Обновлено в 12:39
Общество

Самолет с Быковым вылетел из Уфы в Москву

Самолет, который доставит писателя и публициста Дмитрия Быкова на лечение в клинику Москвы, вылетел из аэропорта Уфы, сообщил ТАСС в четверг источник в медицинских кругах Башкирии.
Обновлено в 12:58
Политика

Порошенко созвал совещание СНБО из-за ситуации с «ПриватБанком»

Президент Украины Пётр Порошенко созвал совещание Совета национальной безопасности и обороны в связи с рисками и угрозами вокруг ситуации с «ПриватБанком».
Обновлено в 13:20
Происшествия

Опубликованы кадры наезда BMW на пешеходов в Петербурге

Телеканал "Звезда" опубликовал кадры с места ДТП у Аничкова моста в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 13:57
Шоу-бизнес

На вдову Марьянова подали в суд

На Ксению Бик подал в суд загадочный однофамилец. Вдова Дмитрия Марьянова выступит ответчиком в деле о наследстве актера.
Обновлено в 03:04
Армия и оружие

Боевые корабли НАТО вошли в Балтийское море

«В целях оперативного реагирования на возможные нештатные ситуации в акватории Балтийского моря силами и средствами Балтийского флота выполняется комплекс мероприятий по контролю за действиями кораблей НАТО», — говорится в сообщении Минобороны РФ.
Обновлено в 03:31
Хоккей

Бузова возмущена отменой шайбы «Авангарда» в матче с ЦСКА

Обновлено в 11:45
Политика

Зеленский представил свою команду в эфире телеканала Коломойского

Как отмечается, он сделал это в эфире политического шоу на канале олигарха Игоря Коломойского "1+1".
Обновлено в 14:35
Политика

Генпрокурор США: сговора Трампа с Россией не было

Генеральный прокурор США Уильям Барр подтвердил, что сговора американского президента США Дональда Трампа или других граждан Соединенных Штатов с российскими властями на выборах в 2016 году не было.
Обновлено в 10:48
Шоу-бизнес

В 55 лет умерла вдова Евгения Евстигнеева, актриса Ирина Цывина

Заслуженная артистка РФ Ирина Цывина скончалась на 56-м году жизни.
Обновлено в 06:03
Общество

Россиянин решил убраться и сжег полтора миллиона рублей

В результате от полутора миллиона осталось лишь 117 тысяч 500 рублей, то есть менее 10 процентов накопленной суммы.
Обновлено в 13:51
Шоу-бизнес

Волочкова станцевала на сцене вместе с Аллой Пугачевой

Во время выступления Примадонны на сцену выбежала Волочкова и начала танцевать вместе с хореографической труппой.
Обновлено в 10:54
Спорт

Кокорину и Мамаеву грозит реальный срок. В суде им больше не до улыбок

Обновлено в 11:20
Гаджеты

«Связной» из-за сбоя продавал айфоны по 5 тысяч рублей

Из-за сбоя в программном обеспечении цены на айфоны на сайте интернет-магазина «Связного» начали отображаться некорректно.
Обновлено в 10:38
Шоу-бизнес

В Кремлевском дворце прошел юбилейный концерт Аллы Пугачевой

В Государственном Кремлевском дворце накануне прошел концерт Аллы Пугачевой. Об этом сообщается на сайте площадки.
Обновлено в 07:06
Происшествия

Журналистов «Росбалта» вызвали на допрос по делу о клевете на Усманова

Главного редактора «Росбалта» Николая Ульянова и нескольких сотрудников издания вызвали на допрос по делу о клевете на бизнесмена Алишера Усманова, передает «Интерфакс».
Обновлено в 13:15
Наука

Генетики впервые расшифровали ДНК средневековых крестоносцев

Кости крестоносцев, погибших при осаде средневекового Сидона, помогли генетикам выяснить, что за Святую Землю сражались не только выходцы из Европы, но и их дети от смешанных браков и местные жители.
Обновлено в 12:14
Происшествия

Гранату в российское посольство в Греции бросили неизвестные анархисты

22 марта неизвестные бросили гранату в полицейскую будку возле российского посольства в Афинах. Инцидент произошел около 4 часов утра.
Обновлено в 13:34
Происшествия

Суд арестовал бывшего следователя ФСБ по подозрению в получении взятки

Бывшего следователя ФСБ Алексея Колбова арестовали по подозрению в получении взятки в особо крупном размере, сообщила РБК пресс-секретарь Басманного районного суда Москвы Юнона Царева.
Обновлено в 14:24
Футбол

Стало известно, когда на стадионе «Динамо» будет готово поле

«Появились первые всходы, в начале мая планируем прошить поле и ожидаем полную готовность поля к 20 числам мая», — сказал Лунтовский.
Обновлено в 06:36
Общество

Доход губернатора Тульской области в 2018 году вырос на 1 млн рублей

Доход супруги губернатора составил 13,8 млн рублей, в ее собственности находится то же недвижимое имущество, что и у мужа, а также легковой автомобиль Land Rover Range Rover Sport 2018 года выпуска.
Обновлено в 13:06
Баскетбол

УНИКС проиграл «Парме», несмотря на 27 очков Моргана

Обновлено в 13:50
Происшествия

На Южном Урале пресечена деятельность ОПГ, вымогавшей деньги у военных

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального УФСБ, деятельность этнической преступной группы пресечена сотрудниками военной контрразведки во взаимодействии с другими правоохранительными органами в одном из военных гарнизонов, дислоцированных в Челябинской области.
Обновлено в 08:15
Авто

Представлен флагманский внедорожник Mercedes-Benz GLS

В Нью-Йорке состоялась презентация нового люксового внедорожника модели Mercedes-Benz GLS второго поколения.
Обновлено в 06:25
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