Политика
Украинский суд не признал вины РФ в крушении Ил-76 в ДонбассеФАН 13:30
Фотокопию решения Мелитопольского городского районного суда Запорожской области опубликовал сайт «Громадське ТВ». Чимиркова является вдовой украинского военного Александра Белого, который погиб в результате крушения самолета Ил-76 в районе луганского аэропорта пять лет назад.
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Адвокат объяснил неожиданное решение украинского суда, отказавшегося признать «российскую агрессию»
Московский Комсомолец14:21
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Экс-наставник национальной сборной России и "королевского клуба" Фабио Капелло поведал, что "Реал" собирается потратить гигантскую сумму на укрепление состава ближайшим летом.
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В Ливии выдали ордер на арест Хафтара
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