Политика

На Украине арестовали танкер за поставки топлива Черноморскому флотуРБК 07:16

Херсонский апелляционный суд удовлетворил жалобу прокуратуры Автономной Республики Крым (АРК, входит в состав Генпрокуратуры Украины) и наложил арест на танкер «Мрия», который украинские власти обвиняют в незаконном пересечении границы с российским Крымом, а также участии в поставках топлива для нужд подразделений российского Черноморского флота в Севастополе.
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Украина арестовала танкер, поставлявший топливо Черноморскому флоту

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