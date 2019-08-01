Политика
На Украине арестовали танкер за поставки топлива Черноморскому флотуРБК 07:16
Херсонский апелляционный суд удовлетворил жалобу прокуратуры Автономной Республики Крым (АРК, входит в состав Генпрокуратуры Украины) и наложил арест на танкер «Мрия», который украинские власти обвиняют в незаконном пересечении границы с российским Крымом, а также участии в поставках топлива для нужд подразделений российского Черноморского флота в Севастополе.
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Происшествия
Суд вернул дело Яшина в полицию для устранения недостатков
Троицкий суд Москвы вернул дело незарегистрированного кандидата в Московскую городскую думу Ильи Яшина в отделение полиции для устранения недостатков, сообщил «МБХ-Медиа» со ссылкой на пресс-секретаря суда Ксению Алексееву.
Обновлено в 08:30
Политика
Швейцарские истребители подлетели к самолету делегации Путина
Самолет с российской делегацией и журналистами кремлевского пула несколько минут в небе над Женевой сопровождали два истребителя швейцарских ВВС.
Обновлено в 07:35
Происшествия
Появилось видео момента смертельного ДТП с автобусом в Перми
Камера наблюдения сняла на видео момент столкновения рейсового автобуса с бетонной стеной. Авария произошла в минувшую субботу, 17 августа.
Обновлено в 05:44
Политика
Зеленский и Нетаньяху начали переговоры в Киеве
Обновлено в 04:21
Политика
В Госдуме создана комиссия по расследованию вмешательства в дела РФ
Совет Госдумы на внеочередном заседании в понедельник принял решение о создании комиссии по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела России.
Обновлено в 08:15
Экономика
НБКИ назвало комфортный для обслуживания ипотеки доход в России
"По состоянию на 1 августа 2019 года размер рекомендованного семейного дохода, комфортного для обслуживания среднего ипотечного кредита, вырос по сравнению с показателем на 1 марта 2019 года на 5,6%. Основными причинами роста данного показателя стали увеличение среднего размера ипотечного кредита на 4,5% и средней ставки на 0,4 процентного пункта", - отмечается в нем.
Обновлено в 04:09
Происшествия
В Ульяновской области подросток зарубил топором всю семью
Обновлено вчера в 06:07
Экономика
«Росатом» подал заявку на участие в проекте АЭС «Белене» в Болгарии
«Росатом» намерен участвовать в процедуре выбора стратегического инвестора по проекту атомной электростанции «Белене» в Болгарии.
Обновлено в 07:03
Экономика
Определены регионы России с самым доступным бензином
Чтобы составить рейтинг доступности бензина для населения, эксперты агентства РИА Рейтинг разделили среднемесячный заработок в регионе за вычетом НДФЛ за период с июня 2018-го по май 2019 года на местную цену бензина по состоянию на конец июля этого года.
Обновлено вчера в 17:17
Религия
Православные христиане отмечают Яблочный Спас
Православные христиане отмечают 19 августа праздник Преображения Господня, известный также как Яблочный Спас.
Обновлено в 01:42
Армия и оружие
При ударе сирийских самолетов по Идлибу погибли трое турецких военных
Обновлено в 07:53
Экономика
Определены крупнейшие должники России
Названы крупнейшие должники России. Об этом пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Обновлено вчера в 22:58
Происшествия
Суд оставил под стражей двух фигурантов дела о массовых беспорядках
Мосгорсуд оставил под арестом активистов Даниила Беглеца и Сергея Фомина, обвиняемых по делу о массовых беспорядках в Москве 27 июля, передает «Интерфакс».
Обновлено в 07:37
Политика
Гибралтар не стал задерживать иранский танкер по требованию США
16 августа суд в США выдал ордер на арест судна Grace 1. Согласно документу, танкер, перевозимые на его борту нефтепродукты, а также сумма размером $995 тыс. подлежат конфискации из-за нарушения закона «О международных чрезвычайных экономических полномочиях», а также в связи с обвинениями в банковских махинациях, отмывании денег и финансировании терроризма.
Обновлено вчера в 15:34
Шоу-бизнес
Дуэйн «Скала» Джонсон тайно женился
Дуэйн «Скала» Джонсон связал себя узами брака с певицей Лорен Хашиан, с которой встречался с 2007 года.
Обновлено в 07:24
Политика
Чемезов прокомментировал акции протеста в Москве
Интервью главы "Ростеха" Сергея Чемезова читайте на РБК в сентябре Протестные акции в Москве начались после отказа избиркомов зарегистрировать кандидатов непарламентской оппозиции из-за проблем с подписями.
Обновлено в 06:35
Финансы
Курс доллара превысил 67 рублей
В последний раз доллар превышал отметку в 67 рублей 14 февраля 2019 года. Евро в свою очередь дорожает на 1%, до 74,36 рубля.
Обновлено в 07:31
Экономика
Эксперты ВШЭ предсказали сроки нового кризиса в России
Новый кризис в российской экономике наступит не ранее чем через год-полтора.
Обновлено в 08:20
Происшествия
В Татарстане завели дело после отравления детей в лагере
Обновлено в 05:27
Кино
Кевин Смит снимет для Netflix аниме по мультсериалу «Хи-Мен»
Кевин Смит снимет для потокового сервиса Netflix аниме-сериал, в основу которого ляжет шоу «Хи-Мен и властелины вселенной».
Обновлено в 04:07
Политика
Давший интервью российскому телеканалу Филарет не увидел в этом греха
В интервью телеканалу «Россия 24», запись которого обнародована на YouTube, Филарет раскритиковал содержание томоса об автокефалии единой Православной церкви Украины (ПЦУ).
Обновлено в 06:30
Культура
В Петербурге покончил с собой заслуженный артист России Михаил Романов
Заслуженный артист России, музыкант Михаил Романов найден мертвым в Санкт-Петербурге, сообщили его коллеги.
Обновлено в 07:30
Единоборства
Ирландский боксер вызвал Макгрегора на бой, и тот согласился
Ирландский боксер среднего веса Люк Килер вызвал на поединок своего соотечественника, бойца ММА Конора Макгрегора.
Обновлено в 07:28
Шоу-бизнес
Эшли Грэм показала пострадавшую из-за беременности форму
Модель не стесняется своих недостатков Звезда американской индустрии красоты, 30 летняя Эшли Грэм, готовится стать матерью.
Обновлено в 08:48
Театры
Сергей Пускепалис представлен труппе Театра им. Волкова
Обновлено в 08:20
Футбол
«Фратрия» опровергла сообщение о бойкоте матчей «Спартака»
Фанатское объединение «Спартака» «Фратрия» в официальном Twitter опровергло заявление о бойкоте матчей красно-белых.
Обновлено в 08:52
Кино
Богомолов хочет снять Собчак в кино
Режиссер Константин Богомолов не против снять в кино свою подругу - телеведущую Ксению Собчак, передает ТАСС.
Обновлено в 04:29