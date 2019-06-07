Политика

Украинский суд арестовал пять «Русланов» российской авиакомпанииРИА Новости вчера в 10:12

Подольский районный суд по ходатайству Главного управления Нацполиции в Киеве арестовал и запретил эксплуатацию пяти гражданских транспортных самолетов Ан-124-100 "Руслан" российской авиакомпании "Волга-Днепр", сообщили в пресс-службе юридической фирмы "Ильяшев и партнеры", которая представляет интересы госпредприятия "Антонов".
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с чего всё началось
«Также любым третьим лицам (аэропортам, авиавластям) запрещено осуществление любых действий, направленных на посадку/взлёт (приём/отправление) указанных воздушных судов», — сообщает
 юридическая фирма «Ильяшев и Партнёры».
RT на русскомвчера в 14:00

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На Украине сообщили об аресте самолетов российской компании

РБКвчера в 12:49

Суд в Киеве арестовал пять российских самолетов «Руслан»

Известиявчера в 19:01

Украинский суд арестовал пять самолётов российской авиакомпании

RT на русскомвчера в 14:00

На Украине арестовали российские «Русланы»

РИА Новостивчера в 19:13

Украина арестовала российские «Русланы»

Вести.Ruвчера в 11:02

Украинский суд арестовал пять самолетов Ан-124 «Руслан» российской компании

ФАНвчера в 10:27

Украинский суд арестовал пять «Русланов» российской авиакомпании

Взгляд.рувчера в 09:30
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Происшествия

В Москве задержан корреспондент отдела расследований «Медузы»

В Москве 6 июня задержали специального корреспондента интернет-издания "Медузы" Ивана Голунова, его обвиняют в попытке продать наркотики.
Обновлено вчера в 04:02
Политика

Японцы думают над безвизом россиянам

Как утверждают источники Sankei, если Япония согласится на на безвизовый режим между Сахалином и Хоккайдо, она фактически признает суверенитет России над четырьмя островами южной части Курил, поскольку те входят в состав Сахалинской области.
Обновлено вчера в 22:59
Шоу-бизнес

Дайнеко считает, что лучше иметь целлюлит на бедрах, чем в мозгах

Знаменитость укорила ее: лучше иметь целлюлит на бедрах, чем в мозгах.
Обновлено вчера в 06:43
Происшествия

Задержан восьмой фигурант дела об убийстве бывшего спецназовца ГРУ

Обновлено вчера в 14:56
Транспорт

В некоторых поездах дальнего следования могут убрать вагоны-рестораны

Генеральный директор «Федеральной пассажирской компании» (ФПК, «дочка» РЖД) Петр Иванов сказал, что в некоторых поездах дальнего следования могут убрать вагоны-рестораны.
Обновлено в 00:30
Шоу-бизнес

Маргариту Симоньян выписали из больницы

Обновлено вчера в 08:44
Политика

В «Газпроме» подтвердили готовность поставлять газ Украине со скидкой

Миллера, который провёл очередную встречу с Виктором Медведчуком и Юрием Бойко (оба – Украина), цитирует ТАСС: Мы готовы начать переговоры по подготовке соглашения по поставкам российского газа, которые обеспечивали бы уровень цены на 25% ниже у конечного потребителя, чем есть в настоящее время.
Обновлено вчера в 09:15
Авто

Alpine опубликовала тизер «заряженного» A110

Ожидается, что в продажу модель поступит под названием Alpine A110 S/Sport, в то время как кабриолет A110 выйдет чуть позже — в 2020 году.
Обновлено вчера в 03:40
Происшествия

В украинском Конотопе автомобиль начальника полиции сбил ребенка

В украинском Конотопе полицейский автомобиль сбил ребенка.
Обновлено вчера в 19:45
Культура

Ликвидатор аварии на ЧАЭС опроверг ложь сериала «Чернобыль»

Обновлено в 00:59
Политика

Путин пожелал здоровья попавшей в больницу Симоньян

Обновлено вчера в 11:15
Политика

«Нафтогаз» ответил на заявление «Газпрома» по поставкам газа

Ранее глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что компания готова начать переговоры о новом контракте на поставку газа на Украину, передавал телеканал НТВ.
Обновлено вчера в 08:42
Политика

Зеленский утвердился в правильности решения распустить Раду

Президент Украины Владимир Зеленский по итогам работы Верховной Рады за последнее время утвердился в правильности своего решения о ее досрочном роспуске.
Обновлено вчера в 14:42
Наука

Броня из пены защитит военную технику от пуль

Американские учёные продемонстрировали броню из особого материала, которая эффективно защищает от обычных и бронебойных пуль крупного калибра.
Обновлено 06 июня в 11:16
Происшествия

В Калифорнии назвали причину прошлогодних лесных пожаров

Обновлено вчера в 18:42
Автоспорт

Даниил Квят: Нужно понять, в чем мы уступаем конкурентам

Обновлено вчера в 18:05
Армия и оружие

Опубликовано видео манёвра крейсера США возле российского корабля

Ранее в пресс-службе Тихоокеанского флота сообщили, что в 06:35 мск в Восточно-Китайском море крейсер Chancellorsville внезапно пересёк курс кораблю «Адмирал Виноградов».
Обновлено вчера в 11:55
Шоу-бизнес

Семья Алибасова подаст в суд на производителя «Крота»

Родственники Бари Алибасова, который был госпитализирован с отравлением, собираются подать в суд на производителя средства для очистки труб «Крот».
Обновлено в 00:37
Происшествия

Десятки российских пилотов лишились работы после крушения Ан-148

Обновлено вчера в 02:34
Армия и оружие

Штаб операции в Донбассе уточнил данные о потерях украинских военных

В рузультате двое украинских военнослужащих погибли, еще 10 получили ранения или травмы, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил на своей странице в Facebook.
Обновлено вчера в 04:30
Шоу-бизнес

Ольга Бузова прибыла на премию МУЗ-ТВ на верблюдах

Российская телеведущая и певица Ольга Бузова появилась на красной дорожке на премии МУЗ-ТВ в сопровождении верблюдов и мускулистых мужчин.
Обновлено вчера в 17:46
Общество

Россиянку в США приговорили к 7 годам за вывоз детей в РФ

Американский суд приговорил россиянку Богдану Осипову к семи годам тюремного заключения.
Обновлено вчера в 00:21
Футбол

Чехия обыграла Болгарию, а Черногория сыграла вничью с Косово

В параллельном матче сборная Черногории сыграла вничью с Косово (1:1). У обеих команд по два очка, но черногорцы провели три матча, а Косово – два.
Обновлено вчера в 16:47
Политика

Трамп призвал NASA сосредоточиться на Марсе вместо полетов на Луну

Американский лидер Дональд Трамп призвал NASA сосредоточить усилия на таких крупных проектах, как Марс, а не на Луне.
Обновлено вчера в 15:28
Наука

Ученые узнали, почему человеческий организм не борется со старением

Обновлено вчера в 22:21
Политика

Депутат из Ленобласти предложил запретить притоны с секс-роботами

Депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров внес на рассмотрение парламента законопроект о запрете организации борделей и притонов, оборудованных секс-куклами и секс-роботами.
Обновлено вчера в 20:29
Футбол

Россию могут исключить из «новой» Лиги чемпионов

Россия могут исключить из «новой» Лиги чемпионов из-за низких показателей в рейтинге УЕФА.
Обновлено в 00:33
Политика

Кандидат в лидеры тори Майкл Гоув признался, что нюхал кокаин

В книге о журналиста Оуэна Беннетта под названием "Майкл Гоув: человек в спешке" говорится о том, что Гоув признался своим советникам во время предыдущей номинации на пост главы консервативной партии в 2016 году, что в молодости нюхал кокаин.
Обновлено вчера в 23:10
Общество

Симоньян прокомментировала инцидент с Любовью Соболь на «Эхе Москвы»

Обновлено 06 июня в 16:20
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Павел Дуров создаст свой новостной агрегатор

Обновлено вчера в 10:23
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