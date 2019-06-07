Политика

Украинский суд арестовал пять «Русланов» российской авиакомпанииРИА Новости вчера в 10:12

Подольский районный суд по ходатайству Главного управления Нацполиции в Киеве арестовал и запретил эксплуатацию пяти гражданских транспортных самолетов Ан-124-100 "Руслан" российской авиакомпании "Волга-Днепр", сообщили в пресс-службе юридической фирмы "Ильяшев и партнеры", которая представляет интересы госпредприятия "Антонов".
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 юридическая фирма «Ильяшев и Партнеры», представляющая интересы «Антонова», под арест попали самолеты с регистрационными номерами RA-82068 (серийный номер № 0703), RA-82078 (серийный номер 0710), RA-82045 (серийный номер 0609), RA-82046 (серийный номер 0610), RA-82077 (серийный номер 0709).
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Что известно об аресте в Киеве пяти самолётов Ан-124 «Руслан» российской авиакомпании

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Украинский суд арестовал пять самолетов Ан-124 «Руслан» российской компании

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Суд в Киеве арестовал пять российских самолетов «Руслан»

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Украинский суд арестовал пять «Русланов» российской авиакомпании

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Кандидат на пост Мэй признался в употреблении наркотиков

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