Политика

Украинский суд арестовал пять «Русланов» российской авиакомпанииРИА Новости 10:12

Подольский районный суд по ходатайству Главного управления Нацполиции в Киеве арестовал и запретил эксплуатацию пяти гражданских транспортных самолетов Ан-124-100 "Руслан" российской авиакомпании "Волга-Днепр", сообщили в пресс-службе юридической фирмы "Ильяшев и партнеры", которая представляет интересы госпредприятия "Антонов".
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с чего всё началось
«Также любым третьим лицам (аэропортам, авиавластям) запрещено осуществление любых действий, направленных на посадку/взлёт (приём/отправление) указанных воздушных судов», — сообщает
 юридическая фирма «Ильяшев и Партнёры».
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Украинский суд арестовал пять самолетов Ан-124 «Руслан» российской компании

ФАН10:27
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