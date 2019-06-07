Политика
Украинский суд арестовал пять «Русланов» российской авиакомпанииРИА Новости 10:12
Подольский районный суд по ходатайству Главного управления Нацполиции в Киеве арестовал и запретил эксплуатацию пяти гражданских транспортных самолетов Ан-124-100 "Руслан" российской авиакомпании "Волга-Днепр", сообщили в пресс-службе юридической фирмы "Ильяшев и партнеры", которая представляет интересы госпредприятия "Антонов".
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с чего всё началось
«Также любым третьим лицам (аэропортам, авиавластям) запрещено осуществление любых действий, направленных на посадку/взлёт (приём/отправление) указанных воздушных судов», — сообщает юридическая фирма «Ильяшев и Партнёры».RT на русском14:00
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