Украинский суд арестовал пять «Русланов» российской авиакомпанииРИА Новости 10:12

с чего всё началось

Подольский районный суд по ходатайству Главного управления Нацполиции в Киеве арестовал и запретил эксплуатацию пяти гражданских транспортных самолетов Ан-124-100 "Руслан" российской авиакомпании "Волга-Днепр", сообщили в пресс-службе юридической фирмы "Ильяшев и партнеры", которая представляет интересы госпредприятия "Антонов".

Культура Эрнст рассказал о судьбе шоу «Голос. Дети» Канал решил аннулировать результаты шоу, в котором победила дочь Алсу Микелла Абрамова, так как международная компания Group-IB выявила накрутку голосов на шоу.

Происшествия Появились новые детали убийства любовницы экс-главы Раменского района Евгения Исаенкова пропала в ночь с 1 на 2 мая. Накануне убийства Кулаков и Исаенкова активно переписывались.

Авто Половина продаж Toyota придется на электромобили к 2025 году Toyota Motor Corp. стремится к тому, чтобы половина ее мировых продаж приходилась на электрифицированные автомобили к 2025 году, на пять лет раньше запланированного срока, и заявляет, что она будет сотрудничать с китайскими производителями аккумуляторов, чтобы приспособиться к ускоренному переходу на электроэнергию, сообщает ЕНВ.

Политика Кандидат в премьеры Великобритании признался в употреблении наркотиков Кандидат в премьер-министры Великобритании Майкл Гоув признался в употреблении кокаина и выразил «глубочайшее сожаление» об этом опыте, сообщает газета The Daily Mail.

Автоспорт Леклер показал лучшее время во второй практике Гран-при Канады Гонщик "Феррари" Шарль Леклер показал лучшее время во второй сессии свободных заездов седьмого этапа чемпионата "Формулы-1" Гран-при Канады, который проходит в Монреале на автодроме имени Жиля Вильнева.

Авто BMW отзывает кроссоверы X7 в России Компания BMW приняла решение отозвать в России 315 больших кроссоверов X7.

Транспорт РЖД хочет отцепить от поездов дальнего следования вагоны-рестораны По словам г-на Иванова, в первую очередь вагоны-рестораны будут отцеплены от ночных поездов.

Экономика «Роснефть» и Manzhouli Far East Gas будут сотрудничать в области перевалки пропилена и СУГ в Китае "Роснефть" и Manzhouli Far East Gas Co. Ltd. (Far East Gas) в рамках XXIII Петербургского международного экономического форума подписали соглашение о намерениях по сотрудничеству в области перевалки пропилена и различных видов сжиженных углеводородных газов (СУГ) на терминале, принадлежащем Far East Gas.

Космос Опубликован список самых опасных астероидов для Земли Европейское космическое агентство составило список всех потенциально опасных астероидов, которые могут столкнуться с Землей.

Кино Сценариста «Чернобыля» удивила реакция России и Украины на сериал Работавший над сериалом «Чернобыль» американский сценарист Крейг Мазин рассказал, что его удивила реакция на телешоу в странах постсоветского пространства.

Транспорт Автомобилистам приготовили новые запреты Если пьяный водитель нанесет тяжкий вред здоровью, ему грозит от 3 до 7 лет лишения свободы (в настоящее время всего лишь до 4 лет).

Наука Ученые установили главную причину старения Американские ученые считают, что причиной старения все таки является возраст.

Общество Актриса Оливия Колман и глава MI-5 вошли в число награжденных Орденами Британской империи Паркер был отмечен наградой и стал рыцарем-командом Ордена Британской империи за свою 35-летнюю службу в MI-5 и "руководство успешной работой по предотвращению 27 терактов".

Происшествия КамАЗ, похожий на раллийный, столкнулся с иномаркой в Петербурге По словам очевидцев, в легковой автомобиль Volvo врезался КамАЗ, который внешне похож на раллийный.

Армия и оружие Как Россия проследит за учениями НАТО на Балтике, рассказал источник Военно-дипломатический источник рассказал, что за учениями НАТО Baltops-2019 в Балтийском море будут следить три ракетных корабля России.

Политика В «Газпроме» подтвердили готовность поставлять газ Украине со скидкой Миллера, который провёл очередную встречу с Виктором Медведчуком и Юрием Бойко (оба – Украина), цитирует ТАСС: Мы готовы начать переговоры по подготовке соглашения по поставкам российского газа, которые обеспечивали бы уровень цены на 25% ниже у конечного потребителя, чем есть в настоящее время.

Политика Зеленский поблагодарил Раду за «пробивание дна» Зеленский в видеобращении выразил благодарность парламентариям за то, что в преддверии выборов в Раду они "не вводят народ в заблуждение", продолжая "оставаться собой", "прогуливая" и занимаясь "кнопкодавством".

Происшествия В Москве задержали журналиста «Медузы» Ивана Голунова Адвокат журналиста Дмитрий Джулай рассказал Русской службе Би-би-си, что Голунова задержали 6 июня примерно в 14:30 мск рядом со станцией метро «Цветной бульвар», когда тот направлялся на встречу с источником.

Общество Душевный подрыв: что соцработник успевает сделать за день Накануне Дня социального работника, который отмечается в России 8 июня, «Известия» поговорили о трудностях профессии с сотрудниками тамбовского государственного бюджетного учреждения «Забота».

Авто В новых внедорожниках УАЗ появятся технологии Aurus Ульяновский автозавод (УАЗ), входящий в группу Sollers, при создании внедорожника нового поколения будет использовать технологии Aurus.

Происшествия Транспортная компания назвала национальности погибших в ДТП в Дубае Оманская транспортная компания (MWASALA) назвала национальности погибших в аварии с туристическим автобусом в Дубае.