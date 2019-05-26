Армия и оружие

Украинский снайпер признался, что первым открыл огонь в Донецком аэропортуВоенное обозрение 04:40

В украинских СМИ появилось подтверждение того, что именно из-за стрельбы с позиций ВСУ начались бои за Донецкий аэропорт. Речь идёт о выстрелах украинского снайпера, который называет себя «Воха».
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«В панике заорал и открыл огонь»: Украинский «киборг» признался, что первым начал стрельбу по аэропорту в Донецке

Царьград10:53

Украинский снайпер признался, что первым открыл огонь в Донецком аэропорту

Военное обозрение04:40

«Друг узнал меня в прицел». Как солдат ВСУ выбивали из аэропорта Донецка

РИА Новости01:00
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Экономика

Приказ о пересчете доплат к пенсиям вступил в силу в России

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Сборная России выиграла бронзу на чемпионате мира по хоккею

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Пассажирский автобус, следовавший из Киева в Прагу полностью сгорел во время движения по автостраде, пострадавших нет.
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Лазарев прокомментировал сообщения о рождении дочери

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Происшествия

Жительница Барнаула погибла под фурой, спасая своих детей

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В американском штате Оклахома в городе Эль-Рено во время торнадо погибли по меньшей мере два человека. Об этом информирует The Oklahoman.
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Автоспорт

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Британский пилот команды "Мерседес" Льюис Хэмилтон стал победителем гонки шестого этапа чемпионата "Формулы-1" - Гран-при Монако.
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Сборная России проиграла финнам в полуфинале чемпионата мира

Сборная России по хоккею проиграла команде Финляндии в полуфинале чемпионата мира. Встреча в Братиславе завершилась со счетом 0:1.
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Сегодня, 26 мая, на стадионе «Газпром-Арена» в Санкт-Петербурге состоялся матч 30-го тура чемпионата России 2018/19 «Зенит» – «Енисей».
Обновлено в 09:27
Авто

Названы самые надежные автомобили до 100 тысяч рублей

Возглавил рейтинг чистокровный «японец» Honda Civic пятого поколения.
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Сын экс-сенатора намеренно сбил инспектора ДПС во время погони в Москве

Обновлено в 11:52
Политика

Зеленский призвал не наказывать протестовавших против него граждан

В полиции проведут служебную проверку. Призываю МВД не принимать меры против политических протестующих, если люди не нарушают правопорядок.
Обновлено в 10:42
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Зеленский пообещал сделать из Украины «базу для покорения мира»

Президент Украины Владимир Зеленский заверил, что сделает все от него зависящее, чтобы способные украинцы могли реализовывать свои инициативы на родине и чтобы Украина стала для них «базой для дальнейшего покорения мира».
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Сын Дэвида Бекхэма подрался с подругой-моделью в Каннах

Старший наследник знаменитых родителей Бруклин подрался со своей невестой в отеле с видом на знаменитую набережную Круазетт.
Обновлено в 09:52
Происшествия

В Киеве новый стеклянный мост треснул после открытия

В Киеве треснул пешеходно-велосипедный мост, открытый в субботу мэром города Виталием Кличко.
Обновлено в 11:22
Происшествия

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Обновлено в 04:25
Политика

В Германии предупредили евреев об опасности ношения кипы

Правительственный комиссар по проблеме антисемитизма Феликс Кляйн заявил, что ношение традиционного для приверженцев иудейского вероисповедания головного убора – кипы – может быть небезопасным, пишет The Guardian.До этого о росте антисемитизма предупредила обер-прокурор Германии Клаудиа Ванони.
Обновлено в 05:17
Общество

На Москву надвигается аномальная жара

Майская жара более 30 градусов приходит в Москву раз в 12 лет.
Обновлено в 08:16
Здоровье

Неврологи назвали пять ранних признаков деменции

Согласно специалистам, есть пять основным ранних симптомов деменции, на которые следует обратить особое внимание.
Обновлено в 08:30
Футбол

«Динамо» сыграло вничью с «Арсеналом» в первом матче на новом стадионе

Обновлено в 08:59
Происшествия

За две недели десять альпинистов погибли на Эвересте

Что еще известно: 24 мая сообщалось, что на Эвересте погибли 54-летние американец Дональд Кэш и Анджали Кулкарни из Индии.
Обновлено в 04:54
Кино

Главный приз Каннского кинофестиваля получил фильм «Паразиты»

«Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля получил фильм южнокорейского режиссера Пон Джун-хо «Паразиты», сообщается на странице фестиваля в Twitter.
Обновлено вчера в 14:55
Авто

Lada XRay массово отзывают в России. Найдена серьезная проблема!

АвтоВАЗ в срочном порядке отзывает свежие модели Lada XRay Cross.
Обновлено в 07:47
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Квят: не хватило корпуса машины, чтобы оказаться впереди Сайнса

Было очень близко, мне не хватило буквально корпуса машины, чтобы быть впереди.
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Армия и оружие

КСИР Ирана: авианосец США испугался заходить в Персидский залив

Напомним, обстановка в регионе Персидского залива заметно обострилась после того, как США под предлогом угрозы со стороны Ирана направили в регион ударную группу ВМС во главе с авианосцем "Авраам Линкольн" и тактическую группу бомбардировщиков.
Обновлено в 06:52
Финансы

Что ждет рубль в июне: четыре риска и взлет доллара с евро

Смягчение денежно-кредитной политики может снизить интерес к российским облигациям, что вероятно, не станет позитивом и для рубля.
Обновлено в 00:00
Происшествия

Таксист открыл огонь из пистолета-пулемета в ходе драки в Подмосковье

Обновлено в 04:21
Футбол

Бабаев: ЦСКА продвинулся в переговорах с Бекао и Влашичем

Генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев рассказал о ситуации в команде бразильского защитника Родриго Бекао и хорватского полузащитника Николы Влашича.
Обновлено в 10:06
Политика

Украина угрожает России «гамбургскими» санкциями из-за моряков

"Если же Москва решит игнорировать это решение [об освобождении украинских моряков], то мы будем продвигать идею введения новых - гамбургских - санкций в отношении России", - приводит агентство слова Мельника.
Обновлено вчера в 22:55
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