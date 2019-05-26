Армия и оружие
Украинский снайпер признался, что первым открыл огонь в Донецком аэропортуВоенное обозрение 04:40
В украинских СМИ появилось подтверждение того, что именно из-за стрельбы с позиций ВСУ начались бои за Донецкий аэропорт. Речь идёт о выстрелах украинского снайпера, который называет себя «Воха».
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Гаджеты
Шестиядерный Ryzen 3000 начального уровня оказался быстрее Ryzen 7 2700X в Geekbench
Иными словами, микроархитектура Zen 2 способна поднять производительность семейства процессоров Ryzen на заметно более высокий уровень даже без увеличения числа вычислительных ядер, а лишь за счёт роста показателя IPC (числа исполняемых за такт инструкций).
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Футбол
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Стали известны стартовые составы московского ЦСКА и саратовских "Крыльев Советов" на матч 30-го тура Российской премьер-лиги, передает "Советский спорт".
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Глава правительства Аджарии Торнике Рижвадзе уволил министра образования, культуры и спорта региона Ингу Шамилишвили из-за того, что детский ансамбль из России в День независимости устроил шествие по улицам Батуми, скандируя "Россия, Россия!", сообщает ТАСС.
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В Катманду прогремели два взрыва
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Обновлено в 09:40
Армия и оружие
Замаскированный под Су-57 истребитель США показали на видео
Появилось видео первого полета истребителя ВВС США F-16 в "пиксельной" голубой окраске, характерной для российского самолета пятого поколения Су-57.
Обновлено в 06:14
Музыка
Шнуров прокомментировал скандал на шоу «Голос. Дети»
Обновлено в 10:46
Футбол
«Зенит» установил новый рекорд РПЛ по посещаемости
Петербуржцы с большим отрывом стали самой посещаемой командой российской премьер-лиги как по абсолютному количеству болельщиков, так и по средней посещаемости домашних матчей – 48 244 зрителя, что стало новым рекордом РПЛ.
Обновлено в 10:05
Футбол
Бекао: пока не знаю, останусь ли в ЦСКА
Бразильский защитник московского ЦСКА Родриго Бекао после победы со счётом 6:0 в домашнем матче последнего, 30-го тура Российской Премьер-Лиги с самарскими «Крыльями Советов» затронул тему своего будущего в клубе.
Обновлено в 10:09
Религия
Патриарх Кирилл рассказал, что РПЦ строит по три храма в сутки
Построить счастливую жизнь без Бога невозможно, поэтому Русская православная церковь возводит по три храма в сутки, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл в воскресенье после освящения построенного в Страсбурге русского храма.
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Обновлено в 09:34
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Тимати попросил у Децла прощения спустя 18 лет
Рэпер Тимур Юнусов, известный как Тимати, восстановил отношения с Александром Толмацким, отцом Децла, после 18-летнего конфликта.
Обновлено в 04:45
Общество
На Москву надвигается аномальная жара
Майская жара более 30 градусов приходит в Москву раз в 12 лет.
Обновлено в 08:16
Экономика
Глава РЖД Белозеров за год заработал более 220 млн рублей
В 2017 году доход господина Белозерова составил 180,5 млн руб. Рост более чем на 20% обусловлен премированием топ-менеджера за выполнение всех KPI, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу РЖД.
Обновлено вчера в 11:09
Футбол
ЦСКА — «Крылья Советов» — 6:0. Виктор Гончаренко подвёл итоги сезона
Виктор Гончаренко подвёл итоги сезона.
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Авто
Топ-5 самых «внедорожных» кроссоверов России появился в Сети
Эксперты портала CarsWeek составили ТОП-5 самых «внедорожных» кроссоверов на российском рынке.
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Происшествия
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В Саратове в результате столкновения машины скорой помощи и легкового автомобиля пострадали четыре человека.
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Хоккей
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Петербургские невесты в платьях пробежали марафон
В субботу, 25 мая, в Северной столице состоялся эффектный и полезный марафон «Бегущая невеста»: в Приморском парке Победы пробежали петербурженки в свадебных платьях.
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