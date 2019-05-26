Украинский снайпер признался, что первым открыл огонь в Донецком аэропортуВоенное обозрение 04:40

В украинских СМИ появилось подтверждение того, что именно из-за стрельбы с позиций ВСУ начались бои за Донецкий аэропорт. Речь идёт о выстрелах украинского снайпера, который называет себя «Воха».

Украинский снайпер признался, что первым открыл огонь в Донецком аэропорту

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