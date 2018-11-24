Политика
Проект "Стена" В ноябре 2014 года правительство Арсения Яценюка выступило с предложением усилить границу с РФ и соорудить там фортификационные сооружения и охранные системы, а также вырыть ров. Проект получил название "Стена" или "Европейский вал".
ТАССвчера в 11:13
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Армия и оружие
В Алеппо 65 человек получили химическое поражение при обстреле
Обновлено в 00:52
Политика
Мэй заявила о неизменности позиции Британии по вопросу Гибралтара
Позиция Соединенного Королевства по вопросу о суверенитете Великобритании над Гибралтаром не менялась и не изменится.
Обновлено в 00:00
Политика
В Мексике опровергли информацию о договоренности с США по мигрантам
Команда будущего президента Мексики Андреса Мануэля Лопес Обрадора не заключала никаких договоренностей с США по вопросу размещения в стране мигрантов из Центральной Америки.
Обновлено в 00:02
Политика
Макрон осудил насилие во время протестов во Франции
Президент Франции Эммануэль Макрон выступил с резкой критикой насилия на протестах «желтых жилетов» в стране, поблагодарив правоохранительные органы за профессиональные действия.
Обновлено в 00:50
Политика
В «Роскосмосе» прокомментировали слова Рогозина об американцах на Луне
В "Роскосмосе" прокомментировали слова главы корпорации Дмитрия Рогозина о намерении проверить, побывали ли на Луне американские астронавты.
Обновлено вчера в 21:01
Политика
Путин предложил не наказывать тюрьмой за мелкие преступления
Владимир Путин внес в Государственную думу проект закона, предусматривающего расширение списка преступлений, уголовные дела по которым могут прекратить, если будет возмещен ущерб.
Обновлено в 00:02
Армия и оружие
ВСУ сообщили о взятии под контроль населенного пункта в Донбассе
Украинские военные сообщили, что взяли под контроль населенный пункт Рассадки в Донецкой области в так называемой "серой зоне".
Обновлено в 00:37
Политика
Глава МИД Чехии назвал Россию опасной для Евросоюза
Россия «представляет опасность» для стран Евросоюза. Об этом заявил министр иностранных дел Чехии Томаш Петржичек, сообщает портал iROZHLAS.
Обновлено в 00:13
Армия и оружие
Посольство: Россия существенно укрепила безопасность Великобритании
В российском посольстве в Лондоне заявили, что угроза Великобритании со стороны террористической группировки «Исламское государство»* снизилась в значительной степени благодаря России.
Обновлено вчера в 20:28
Политика
В РПЦ заявили о планах Константинополя вернуть себе объекты на Украине
Константинопольский патриархат планирует вернуть себе более 20 церковных сооружений на Украине, которые принадлежали ему до конца XVII века.
Обновлено вчера в 19:35
Политика
Секретный саммит КНДР и Южной Кореи мог пройти в 1979 году
США хотели организовать в 1979 году секретный саммит в Джакарте с участием лидеров КНДР и Южной Кореи.
Обновлено вчера в 23:58
Армия и оружие
Telegraph: Британия опасалась химатаки на миноносец после Солсбери
Обновлено в 00:21
Политика
Писателя Виктора Ерофеева не пустили в Грузию
Ранее в СМИ появилась информация о том, что 23 ноября писателя Ерофеева не пустили на территорию Грузии и вернули обратно в Россию.
Обновлено вчера в 20:52
Политика
Текстильная компания из Дамаска открыла программу по обучению беженцев
Компания "400" из Дамаска, занимающаяся пошивом костюмов и имеющая магазины по всей Сирии, открыла программу по обучению беженцев, заинтересованных в работе в текстильной промышленности, сообщил журналистам директор компании Аднан аль-Ажбауи.
Обновлено в 00:29
Политика
В Сети высмеяли Порошенко за пост с опечаткой
Обновлено в 00:49