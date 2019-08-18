с чего всё началось

Постоянные эксперименты над Украиной с 1991 года привели к тому, что она теряет ключевые признаки государственности, считает посол страны в Совете Европы Дмитрий Кулеба. По мнению Кулебы, с 1991 года Украина постоянно экспериментирует над собой в поисках оптимальной модели управления.

Происшествия В Ульяновской области подросток убил всю семью и покончил с собой Источник проинформировал о подростке, который в Ульяновской области убил всех членов своей семьи, а затем совершил самоубийство.

Политика В Малайзии призвали отменить суд по делу о крушении МН17 Несколько неправительственных организаций Малайзии призвали отменить суд по делу о крушении Boeing-777 авиакомпании Malaysia Airlines, которое произошло летом 2014 года в Донбассе.

Политика Украинский депутат заявил, что восхищен подвигом пилотов А321 Депутат Верховной рады восьмого созыва Евгений Мураев выразил свое восхищение подвигом пилотов самолета А321, который в минувший четверг экстренно приземлился на кукурузном поле в Подмосковье.

Происшествия Опубликовано видео побега «короля наркоинтернета» от сотрудников СБУ В Сети появилось видео побега "короля наркоинтернета" Амоса Дов Сильвера от сотрудников Службы безопасности Украины.

Происшествия Опубликована расшифровка переговоров пилотов севшего на поле А321 Расшифровка переговоров пилотов аварийно севшего на поле в Подмосковье А321 появилась в Сети.

Происшествия В прокуратуре назвали причину крушения Як-55 под Самарой Нарушение правил пилотирования стало причиной крушения легкомоторного самолета Як-55 в Самарской области, сообщили ТАСС в воскресенье сообщили в Куйбышевской транспортной прокуратуре.

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Происшествия Сигнализация о пожаре сработала в ТЦ «Океания» в Москве В пресс-службе ГУ МЧС России по Москве РБК сообщили, что в ТЦ «Океания» сработала пожарная сигнализация.

Экономика Псковский бизнес-омбудсмен просит Федеральное собрание сохранить ЕНВД В обращении псковского бизнес-омбудсмена отмечается, что в настоящее время ЕНВД является самой распространённой системой налогообложения среди субъектов малого и среднего предпринимательства в Псковской области.

Политика Шойгу рассказал о планах США на нарушающие ДРСМД ракеты США заложили в бюджет средства на разработку вооружения, запрещенного Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, почти за год до того, как официально вышли из этого российского-американского соглашения, рассказал глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

Футбол Многотысячный стадион встретил овациями экипаж А321 Многотысячный стадион встал, когда на поле вышли пилоты и бортпроводники рейса, который едва не стал трагическим, а голос диктора, объявлявшего имена членов экипажа, заглушили овации зрителей.

Наука Шванновские клетки участвуют в ощущении боли Исследователи говорят, что фактически они имеют дело с особым двуклеточным рецепторным органом восприятия боли, состоящим из нервной и шванновской клеток.

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Общество В Исландии откроют мемориал растаявшему леднику В Исландии откроют мемориальную доску первому растаявшему из-за изменений климата леднику Окйёкюдль.

Политика У памятников в центре Москвы проходят одиночные пикеты В Москве проходят одиночные пикеты с требованием допустить до выборов в Мосгордуму независимых кандидатов.

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Общество Жители Сочи опубликовали кадры с последствиями ливней Жители Сочи опубликовали в соцсетях последствия непогоды, обрушившейся на город утром 17 августа.

Армия и оружие Беспилотник США заметили у берегов Крыма Разведывательный беспилотник ВВС США изучил российское побережье Черного моря. Об этом сообщает мониторинговый ресурс Plane Radar.

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Общество В СПЧ предупредили о злоупотреблениях штрафами за перекуры на работе В Совете по правам человека (СПЧ) при президенте России предупредили о злоупотреблениях, которые могут возникнуть при применении работодателями рекомендаций Минздрава по борьбе с курением сотрудников.