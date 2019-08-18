Политика
Украинский посол заявил о потере страной признаков государстваРИА Новости 03:29
Постоянные эксперименты над Украиной с 1991 года привели к тому, что она теряет ключевые признаки государственности, считает посол страны в Совете Европы Дмитрий Кулеба. По мнению Кулебы, с 1991 года Украина постоянно экспериментирует над собой в поисках оптимальной модели управления.
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с чего всё началось
Постпред Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба опубликовал в издании «Зеркало недели» статью, в которой поделился опасениями по поводу будущего страны.РБК04:40
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