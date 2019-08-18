Политика

Украинский посол заявил о потере страной признаков государстваРИА Новости 03:29

Постоянные эксперименты над Украиной с 1991 года привели к тому, что она теряет ключевые признаки государственности, считает посол страны в Совете Европы Дмитрий Кулеба. По мнению Кулебы, с 1991 года Украина постоянно экспериментирует над собой в поисках оптимальной модели управления.
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с чего всё началось
Постпред Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба опубликовал в издании «Зеркало недели
» статью, в которой поделился опасениями по поводу будущего страны.
РБК04:40

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Посол в Совете Европы: Украина теряет главные признаки государства

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Украинский посол заявил о потере страной признаков государства

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Уфа — Ростов 2:0

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Политика

Украинский депутат заявил, что восхищен подвигом пилотов А321

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Обновлено в 01:31
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Происшествия

Опубликована расшифровка переговоров пилотов севшего на поле А321

Расшифровка переговоров пилотов аварийно севшего на поле в Подмосковье А321 появилась в Сети.
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Происшествия

В прокуратуре назвали причину крушения Як-55 под Самарой

Нарушение правил пилотирования стало причиной крушения легкомоторного самолета Як-55 в Самарской области, сообщили ТАСС в воскресенье сообщили в Куйбышевской транспортной прокуратуре.
Обновлено в 11:01
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Названы последствия ядерной войны между Россией и США

Полномасштабная ядерная война между США и Россией приведет к наступлению темной и холодной зимы продолжительностью около десяти лет.
Обновлено 16 августа в 18:56
Происшествия

Сигнализация о пожаре сработала в ТЦ «Океания» в Москве

В пресс-службе ГУ МЧС России по Москве РБК сообщили, что в ТЦ «Океания» сработала пожарная сигнализация.
Обновлено в 10:40
Экономика

Псковский бизнес-омбудсмен просит Федеральное собрание сохранить ЕНВД

В обращении псковского бизнес-омбудсмена отмечается, что в настоящее время ЕНВД является самой распространённой системой налогообложения среди субъектов малого и среднего предпринимательства в Псковской области.
Обновлено 16 августа в 07:15
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Паршивлюк рассказал о конфликте, из-за которого он покинул «Спартак»

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Шойгу рассказал о планах США на нарушающие ДРСМД ракеты

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Наука

Шванновские клетки участвуют в ощущении боли

Исследователи говорят, что фактически они имеют дело с особым двуклеточным рецепторным органом восприятия боли, состоящим из нервной и шванновской клеток.
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В Исландии откроют мемориальную доску первому растаявшему из-за изменений климата леднику Окйёкюдль.
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У памятников в центре Москвы проходят одиночные пикеты

В Москве проходят одиночные пикеты с требованием допустить до выборов в Мосгордуму независимых кандидатов.
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Сын российской певицы Валерии Артемий Шульгин женился втайне от семьи.
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Общество

Жители Сочи опубликовали кадры с последствиями ливней

Жители Сочи опубликовали в соцсетях последствия непогоды, обрушившейся на город утром 17 августа.
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Разведывательный беспилотник ВВС США изучил российское побережье Черного моря. Об этом сообщает мониторинговый ресурс Plane Radar.
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Политика

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Менеджер Шатунова прокомментировал скандал из-за песен «Ласкового мая»

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