с чего всё началось

Украина не создала экономического чуда, бюрократический аппарат почти развален. «Мы теряем главные признаки любого государства — население и территорию», — признает Кулеба. Посол посетовал на то, что от «авторитарной, агрессивной России» Украина отстает на 40 позиций в рейтинге Doing Business.

Происшествия В Ульяновской области подросток убил всю семью и покончил с собой Источник проинформировал о подростке, который в Ульяновской области убил всех членов своей семьи, а затем совершил самоубийство.

Происшествия Илью Яшина задержали на выходе из спецприемника Муниципального депутата Красносельского округа Москвы и незарегистрированного кандидата в Московскую городскую думу Илью Яшина задержали на выходе из спецприемника.

Шоу-бизнес После шутки «про блокадницу» Ольга Бузова закрыла Instagram Ольга Бузова, чей Instagram самый популярный в России, вынуждена была закрыть свою страничку после скандальной шутки «про блокадницу».

Происшествия В Кишиневе покончил с собой соратник бежавшего олигарха Плахотнюка Молдавский бизнесмен Юрий Лункашу, который был одним из ближайших соратников бежавшего в июне за границу олигарха, экс-лидера бывшей правящей Демократической партии Владимира Плахотнюка, найден мертвым на окраине Кишинева.

Наука Популярный продукт оказался опасным для здоровья По словам ученых, всего треть чайной ложки молотых семян может быть опасной для здоровья младенца.

Происшествия Петербуржец забрал с игровой площадки и изнасиловал 9-летнюю девочку Житель Петербурга забрал 9-летнюю девочку с детской площадки в свою квартиру и изнасиловал.

Транспорт Первый рейс приземлился в новом аэропорту Саратова Первый тестовый рейс приземлился в воскресенье в новом аэропорту Саратова - Гагарине, передает корреспондент ТАСС.

Футбол Коутиньо прибыл в Мюнхен для прохождения медосмотра в «Баварии» Полузащитник "Барселоны" Филиппе Коутиньо прилетел в Мюнхен перед оформлением перехода в "Баварию".

Шоу-бизнес Елизавета II ввела новый запрет для Меган Маркл Королева Великобритании Елизавета II запретила герцогине Сассекской Меган Маркл носить рваные джинсы, пишет The Sun.

Происшествия В ДТП с автобусом в Москве пострадали не менее 14 человек Туристический автобус столкнулся с мачтой городского освещения на востоке Москвы, пострадали не менее 14 человек.

Политика Бурджанадзе назвала выход Грузии из СНГ ошибкой Лидер оппозиционной грузинской партии «Единая Грузия — демократическое движение», бывший спикер парламента страны Нино Бурджанадзе назвала ошибкой выход Тбилиси из СНГ.

Политика В Москве завершился митинг КПРФ На проспекте Академика Сахарова в Москве завершился митинг "За честные и чистые выборы!" - его организовало городское отделение КПРФ, предварительно согласовав акцию со столичными властями.

Космос В США отказались поставлять в Россию углеволокно для обсерватории Компания Соединенного Королевства отказалась поставлять в Россию высокотехнологическое оборудование, после того, как ее приобрел гражданин США, об этом 18 августа сообщает РИА Новости.

Общество Уровень воды в четырех реках в Сочи поднялся до опасных отметок Спасатели откачивают воду с затопленных после ливня улиц в Сочи, опасно поднялась вода в четырех реках, сообщает ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Политика Движение транспорта в Хельсинки ограничат на время визита Путина Движение транспорта в столице Финляндии ограничат в среду на время визита президента России Владимира Путина, об этом сообщил главный комиссар городского полицейского управления Хельсинки Хейкки Порола.

Происшествия Опубликована расшифровка переговоров пилотов севшего на поле А321 Расшифровка переговоров пилотов аварийно севшего на поле в Подмосковье А321 появилась в Сети.

Политика Лавров обсудит с коллегой из Ганы урегулирование конфликтов в Африке Глава МИД РФ Сергей Лавров 20 августа обсудит с министром иностранных дел и региональной интеграции Республики Гана Ширли Айоркор Ботчвей ключевые темы глобальной и региональной повестки дня с акцентом на урегулирование конфликтов на Африканском континенте и борьбу с международным терроризмом, сообщает российское внешнеполитическое ведомство.

Шоу-бизнес Сын Валерии женился втайне от семьи Старший сын Валерии, 24-летний Артемий Шульгин недавно тайно женился. Избранницей молодого человека стала девушка по имени Наталья.

Авто Легендарная «Волга» может вернуться на конвейер Примерно полтора года назад глава совета директоров компании «Русские машины» Зигфрид Вольф сообщил, что «ГАЗ» может возродить выпуск легендарной «Волги».