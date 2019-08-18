Политика

Украинский посол заявил о потере страной признаков государстваРБК 04:40

Украина не создала экономического чуда, бюрократический аппарат почти развален. «Мы теряем главные признаки любого государства — население и территорию», — признает Кулеба. Посол посетовал на то, что от «авторитарной, агрессивной России» Украина отстает на 40 позиций в рейтинге Doing Business.
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с чего всё началось
Постпред Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба опубликовал в издании «Зеркало недели
» статью, в которой поделился опасениями по поводу будущего страны.
РБК04:40

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Посол в Совете Европы: Украина теряет главные признаки государства

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