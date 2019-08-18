Политика
Украинский посол заявил о потере страной признаков государстваРБК 04:40
Украина не создала экономического чуда, бюрократический аппарат почти развален. «Мы теряем главные признаки любого государства — население и территорию», — признает Кулеба. Посол посетовал на то, что от «авторитарной, агрессивной России» Украина отстает на 40 позиций в рейтинге Doing Business.
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с чего всё началось
Постпред Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба опубликовал в издании «Зеркало недели» статью, в которой поделился опасениями по поводу будущего страны.РБК04:40
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В Совете Европы подвели печальные итоги 28 лет украинской «незалежности»
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На проспекте Академика Сахарова в Москве завершился митинг "За честные и чистые выборы!" - его организовало городское отделение КПРФ, предварительно согласовав акцию со столичными властями.
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Обновлено вчера в 12:30
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Движение транспорта в Хельсинки ограничат на время визита Путина
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Расшифровка переговоров пилотов аварийно севшего на поле в Подмосковье А321 появилась в Сети.
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Рибери получил предложения от «Спартака» и «Динамо»
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Политика
Лавров обсудит с коллегой из Ганы урегулирование конфликтов в Африке
Глава МИД РФ Сергей Лавров 20 августа обсудит с министром иностранных дел и региональной интеграции Республики Гана Ширли Айоркор Ботчвей ключевые темы глобальной и региональной повестки дня с акцентом на урегулирование конфликтов на Африканском континенте и борьбу с международным терроризмом, сообщает российское внешнеполитическое ведомство.
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Примерно полтора года назад глава совета директоров компании «Русские машины» Зигфрид Вольф сообщил, что «ГАЗ» может возродить выпуск легендарной «Волги».
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Футбол
Рамос прокомментировал работу VAR в моменте с удалением Модрича
Капитан мадридского "Реала" Серхио Рамос прокомментировал эпизод победного для его команды матча с "Сельтой" (3:1), в котором полузащитник "сливочных" Лука Модрич был удален с поля после того, как рефери встречи воспользовался услугами системы видеопомощи арбитрам (VAR), передает Sport.es.
Обновлено в 05:35