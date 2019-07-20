Политика
Украинский посол заявил о подрыве доверия к ГерманииРИА Новости 17:43
Возвращение российской делегации в ПАСЕ привело к подрыву доверия к Германии со стороны Киева. Об этом в интервью изданию Die Welt заявил посол Украины в стране Андрей Мельник.
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Здоровье
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Семья возила сына на обследование в лучшие клиники страны, четыре раза они ездили за границу, где медики все же выяснили, в чем причина приступов.
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В Выборгском районе Ленинградской области под колёса электропоезда «Ласточка» сообщением «Петербург – Выборг» попал пешеход.
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Второй энергоблок Калининской АЭС подключили к сети
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Футбол
Ростов — Спартак 2:2
Московский "Спартак" не смог удержать победу над "Ростовом" в матче второго тура чемпионата России.
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Спорт
Софья Великая выиграла серебро на чемпионате мира по фехтованию
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Общество
В США из-за жары погибли шесть человек
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Единоборства
Ломаченко и Кэмпбелл разыграют четыре чемпионских пояса
Чемпион мира по версиям WBA Super и WBO в лёгком весе украинский боксёр Василий Ломаченко и официальный претендент Люк Кэмпбелл разыграют не три, а четыре титула в поединке, сообщает World Boxing News.
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Происшествия
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Недвижимость
В России собираются субсидировать первый взнос по ипотеке
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Происшествия
На Ямале сошел с рельсов грузовой поезд
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Происшествия
Алжирские фанаты повалили статую Шарля де Голля
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Армия и оружие
Глава военной разведки США сравнил угрозы со стороны России и Китая
Директор разведывательного управления министерства обороны США генерал-лейтенант Роберт Эшли считает, что Россия представляет угрозу для США в краткосрочной перспективе, а Китай — в долгосрочной.
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Общество
Lufthansa вслед за British Airways приостановила полеты в Каир
Немецкая авиакомпания Lufthansa 20 июля приостановила полеты в Каир по соображениям безопасности.
Обновлено в 18:09
Наука
Новые VR-перчатки позволяют почувствовать виртуальную реальность
Созданная инженерами из Южнокорейского института VR-перчатка позволяет потрогать объекты в виртуальной реальности на ощупь.
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Толпа насмерть забила мужчину за убийство павлина
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Музыка
Бузова записала странное видео перед VK Fest 2019
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Интернет
Tinder отказался от оплаты через Google Play
Tinder - последний пример, когда служба знакомств больше не использует платежную систему Google Play в приложении.
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Происшествия
Появилась новая версия гибели туристов на перевале Дятлова
Новую версию гибели группы Игоря Дятлова выдвинул житель Нижнего Тагила Василий Мехоношин, ссылаясь на опыт друзей-альпинистов.
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Музыка
Группа Metallica выступит в «Лужниках»
Рок-группа Metallica в воскресенье выступит на стадионе "Лужники" в рамках турне WorldWired.
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Энергетика
Цены на бензин в Грузии установили исторический рекорд
Цена на бензин на автозаправочных станциях Грузии достигла в субботу исторического максимума, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 12:23
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Иран захватил два британских танкера в Ормузском проливе
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HBO показала официальный трейлер «Хранителей»
На мероприятие Comic-Con 2019 канал HBO привёз новый трейлер будущего сериала «Хранители».
Обновлено в 16:00
Происшествия
Пятилетний россиянин найден мертвым в Польше
Пятилетний мальчик, имевший российское гражданство, найден мертвым в Польше. Об этом сообщает РИА «Новости».
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