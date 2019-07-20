Возвращение российской делегации в ПАСЕ привело к подрыву доверия к Германии со стороны Киева. Об этом в интервью изданию Die Welt заявил посол Украины в стране Андрей Мельник.

Украинский посол заявил о подрыве доверия к Германии

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