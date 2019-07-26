с чего всё началось

Введение иностранных вооружённых формирований в Донбасс для разоружения войск ДНР и ЛНР предложил осуществить Александр Левченко, украинский посол в Хорватии и Боснии и Герцеговине, в интервью блогеру Юрию Романенко.

Политика ООН отреагировала на задержание российского танкера на Украине В ООН прокомментировали задержание российского танкера Nika Spirit, которое произошло в порту Измаил в Одесской области.

Происшествия Погода буйствует: в Амурской области эвакуируют людей В Амурской области из-за наводнения эвакуируют людей. Жителей села Норска пришлось вывозить на вертолете, Ми-8 сделал несколько рейсов.

Происшествия В порту Ейска задержано судно под флагом Молдавии В кубанском городе Ейске инспекторы государственного портового контроля задержали судно LIZORI под флагом Молдавии из-за его технической изношенности и нарушений по выплате зарплаты экипажу.

Политика Кличко вновь не смог выговорить слово Мэр Киева Виталий Кличко не смог выговорить название института и насмешил пользователей Сети.

Авто ГИБДД отложила выдачу новых автомобильных номеров на год Внедрение нового типа автомобильных и мотоциклетных номеров отложено на год.

Гаджеты Sony начинает тестирование прошивки 7.0 для PS4 Sony начала тестирование следующей крупной прошивки PlayStation 4 под номером 7.0.

Происшествия Из-за дела Голунова наказали главу пресс-службы ГУ МВД по Москве Начальника пресс-службы ГУ МВД по Москве Юрия Титова привлекли к дисциплинарной ответственности из-за дела журналиста издания «Медуза» Ивана Голунова.

Происшествия Российские дипломаты посетили задержанное в КНДР судно Сотрудники российского посольства в Северной Кореее проводят вторую встречу с экипажем сейнера «Сяньхайлинь-8» России.

Экономика Акции «Газпрома» на Мосбирже выросли на 3% Обыкновенные акции "Газпрома" выросли на Московской бирже на 3,5%, до 219,42 рубля за бумагу, свидетельствуют данные торгов на 10:46 мск.

Политика Офис судовладельца задержанного Украиной танкера посетили силовики В офисе компании-владельца задержанного на Украине танкера ООО «Фос Шипинг Менеджмент» в Геленджике побывали представители силовых органов, 25 июля сообщает ТАСС.

Кино Появился первый кадр «Короля» с Робертом Паттинсоном Создатели исторической драмы «Король» с Робертом Паттинсоном в главной роли опубликовали первый кадр из ленты.

Политика Капитан сообщил детали задержания российского танкера на Украине Капитан задержанного на Украине российского танкера Илья Дребязка заявил, что экипаж не нарушал никаких правил, передает «РИА Новости».

Армия и оружие Танки Т-72БЗ атакой с ходу разгромили «противника» на Кузбассе Использовав элемент неожиданности экипажи Т-72БЗ атакой с ходу, с максимально допустимой скоростью движения, из штатного вооружения разгромили условного противника.

Общество Росстат назвал регионы с самыми низкими зарплатами учителей По данным ведомства, низкие зарплаты получают учителя в Северо-Кавказском федеральном округе (26,3 тыс. руб.), а также в Пензенской (26,9 тыс. руб.), Саратовской (27,5 тыс. руб.), Орловской (28 тыс. руб.), Новгородской (28,8 тыс. руб.), Ивановской (29 тыс. руб.) и Белгородской (29,3 тыс. руб.) областях.

Политика В Австрии объявили в розыск подозреваемого в шпионаже россиянина 70-летнего подозреваемого задержали в ноябре 2018 года. По данным австрийской газеты Kurier, Зайцев родился в Москве.

Общество В Гидрометцентре предупредили россиян о снеге в выходные Заведующий отделом краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Александр Голубев рассказал, что в конце недели есть вероятность дождя и мокрого снега на крайнем севере и на северо-востоке европейской территории России.

Экономика СМИ предупредили о возможном росте цен на кондитерские изделия Представители Московской торгово-промышленной палаты в беседе с газетой «Известия» не исключили, что цены на кондитерские изделия в ближайшие шесть месяцев могут возрасти на 5 — 7%.