Политика
Украинский посол предложил ввести в Донбасс иностранный контингентREGNUM вчера в 22:31
Введение иностранных вооружённых формирований в Донбасс для разоружения войск ДНР и ЛНР предложил осуществить Александр Левченко, украинский посол в Хорватии и Боснии и Герцеговине, в интервью блогеру Юрию Романенко.
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с чего всё началось
Как пояснил украинский дипломат, подобный вариант развития событий предусматривает ввод на территорию самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик представителей иностранных вооружённых формирований и разоружения местных военных.RT на русскомвчера в 20:52
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Украинский посол предложил захватить Донбасс по «хорватскому сценарию»
Комсомольская правдавчера в 23:07
Автоматически обработано 7259 источников, обновлено вчера в 23:53, Вашингтон
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Пластический хирург назвал Кейт Миддлтон своим постоянным клиентом
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В ООН прокомментировали задержание российского танкера Nika Spirit, которое произошло в порту Измаил в Одесской области.
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Появилось видео нападения на Порошенко
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Кино
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Происшествия
Погода буйствует: в Амурской области эвакуируют людей
В Амурской области из-за наводнения эвакуируют людей. Жителей села Норска пришлось вывозить на вертолете, Ми-8 сделал несколько рейсов.
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Происшествия
В порту Ейска задержано судно под флагом Молдавии
В кубанском городе Ейске инспекторы государственного портового контроля задержали судно LIZORI под флагом Молдавии из-за его технической изношенности и нарушений по выплате зарплаты экипажу.
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Новейший экраноплан «Чайка» оснастят ракетами глобального удара
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В Подмосковье женщину убили на детской площадке
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Футбол
Сергей Паршивлюк: «„Динамо“ после такого поражения от „Рубина“ надо реабилитироваться перед болельщиками»
Защитник "Динамо" Сергей Паршивлюк считает, что в 3-м туре чемпионата России против "Урала" команде нужно реабилитироваться за поражение от "Рубина".
Обновлено вчера в 23:13
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Мэр Киева Виталий Кличко не смог выговорить название института и насмешил пользователей Сети.
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ГИБДД отложила выдачу новых автомобильных номеров на год
Внедрение нового типа автомобильных и мотоциклетных номеров отложено на год.
Обновлено вчера в 22:05
Футбол
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"Гент" разгромил "Вииторул" в первом матче 2-го отборочного раунда Лиги Европы.
Обновлено вчера в 16:36
Гаджеты
Sony начинает тестирование прошивки 7.0 для PS4
Sony начала тестирование следующей крупной прошивки PlayStation 4 под номером 7.0.
Обновлено вчера в 11:04
Происшествия
Из-за дела Голунова наказали главу пресс-службы ГУ МВД по Москве
Начальника пресс-службы ГУ МВД по Москве Юрия Титова привлекли к дисциплинарной ответственности из-за дела журналиста издания «Медуза» Ивана Голунова.
Обновлено вчера в 11:42
Происшествия
Российские дипломаты посетили задержанное в КНДР судно
Сотрудники российского посольства в Северной Кореее проводят вторую встречу с экипажем сейнера «Сяньхайлинь-8» России.
Обновлено вчера в 23:00
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Трамп выступил на фоне печати с двуглавым орлом
Обновлено вчера в 06:36
Футбол
Экс-игрок «Спартака» Игорь Шалимов жёстко высказался о главном тренере
Главный тренер ФК «Спартак» Олег Конов дебил, заявил экс-игрок клуба Игорь Шалимов в Instagram.
Обновлено вчера в 19:26
Экономика
Акции «Газпрома» на Мосбирже выросли на 3%
Обыкновенные акции "Газпрома" выросли на Московской бирже на 3,5%, до 219,42 рубля за бумагу, свидетельствуют данные торгов на 10:46 мск.
Обновлено вчера в 04:30
Политика
Офис судовладельца задержанного Украиной танкера посетили силовики
В офисе компании-владельца задержанного на Украине танкера ООО «Фос Шипинг Менеджмент» в Геленджике побывали представители силовых органов, 25 июля сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 15:33
Кино
Появился первый кадр «Короля» с Робертом Паттинсоном
Создатели исторической драмы «Король» с Робертом Паттинсоном в главной роли опубликовали первый кадр из ленты.
Обновлено вчера в 13:12
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BQ выпустила телефон для военнослужащих BQ 2432 Tank SE
Обновлено вчера в 16:33
Политика
Капитан сообщил детали задержания российского танкера на Украине
Капитан задержанного на Украине российского танкера Илья Дребязка заявил, что экипаж не нарушал никаких правил, передает «РИА Новости».
Обновлено вчера в 17:50
Армия и оружие
Танки Т-72БЗ атакой с ходу разгромили «противника» на Кузбассе
Использовав элемент неожиданности экипажи Т-72БЗ атакой с ходу, с максимально допустимой скоростью движения, из штатного вооружения разгромили условного противника.
Обновлено вчера в 20:31
Общество
Росстат назвал регионы с самыми низкими зарплатами учителей
По данным ведомства, низкие зарплаты получают учителя в Северо-Кавказском федеральном округе (26,3 тыс. руб.), а также в Пензенской (26,9 тыс. руб.), Саратовской (27,5 тыс. руб.), Орловской (28 тыс. руб.), Новгородской (28,8 тыс. руб.), Ивановской (29 тыс. руб.) и Белгородской (29,3 тыс. руб.) областях.
Обновлено вчера в 11:35
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В Австрии объявили в розыск подозреваемого в шпионаже россиянина
70-летнего подозреваемого задержали в ноябре 2018 года. По данным австрийской газеты Kurier, Зайцев родился в Москве.
Обновлено вчера в 14:01
Общество
В Гидрометцентре предупредили россиян о снеге в выходные
Заведующий отделом краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Александр Голубев рассказал, что в конце недели есть вероятность дождя и мокрого снега на крайнем севере и на северо-востоке европейской территории России.
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Экономика
СМИ предупредили о возможном росте цен на кондитерские изделия
Представители Московской торгово-промышленной палаты в беседе с газетой «Известия» не исключили, что цены на кондитерские изделия в ближайшие шесть месяцев могут возрасти на 5 — 7%.
Обновлено вчера в 20:35
Шоу-бизнес
Валерия выступила в Баку в космическом образе
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Происшествия
Вылетевший в Петербург самолёт вернулся в аэропорт Симферополя
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Обновлено вчера в 08:05