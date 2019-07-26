Политика

Украинский посол предложил ввести в Донбасс иностранный контингентREGNUM вчера в 22:31

Введение иностранных вооружённых формирований в Донбасс для разоружения войск ДНР и ЛНР предложил осуществить Александр Левченко, украинский посол в Хорватии и Боснии и Герцеговине, в интервью блогеру Юрию Романенко.
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с чего всё началось
Как пояснил
 украинский дипломат, подобный вариант развития событий предусматривает ввод на территорию самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик представителей иностранных вооружённых формирований и разоружения местных военных.
RT на русскомвчера в 20:52

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Украинский посол предложил «хорватский сценарий» для Донбасса

Взгляд.рувчера в 21:25

Украинский посол предложил захватить Донбасс по «хорватскому сценарию»

Комсомольская правдавчера в 23:07

Украинский посол предложил «хорватский сценарий» для захвата Донбасса

Известиявчера в 21:35

Киеву предложили «хорватский сценарий» для захвата Донбасса

News.ruвчера в 20:59

Посол Украины предложил «хорватский сценарий» в ситуации с Донбассом

RT на русскомвчера в 20:52

Посол Украины предложил «хорватский сценарий» для захвата Донбасса

Аргументы и Фактывчера в 20:11

Украинский посол предложил «хорватский сценарий» для захвата Донбасса

РИА Новостивчера в 18:58
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Автоматически обработано 7259 источников, обновлено вчера в 23:53, Вашингтон
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ООН отреагировала на задержание российского танкера на Украине

В ООН прокомментировали задержание российского танкера Nika Spirit, которое произошло в порту Измаил в Одесской области.
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Появилось видео нападения на Порошенко

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Кино

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Погода буйствует: в Амурской области эвакуируют людей

В Амурской области из-за наводнения эвакуируют людей. Жителей села Норска пришлось вывозить на вертолете, Ми-8 сделал несколько рейсов.
Обновлено вчера в 09:29
Происшествия

В порту Ейска задержано судно под флагом Молдавии

В кубанском городе Ейске инспекторы государственного портового контроля задержали судно LIZORI под флагом Молдавии из-за его технической изношенности и нарушений по выплате зарплаты экипажу.
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Армия и оружие

Новейший экраноплан «Чайка» оснастят ракетами глобального удара

Экраноплан «Чайка» оснастят ракетой мгновенного глобального удара «Курьер».
Обновлено вчера в 02:36
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В Подмосковье женщину убили на детской площадке

Обновлено вчера в 12:06
Футбол

Сергей Паршивлюк: «„Динамо“ после такого поражения от „Рубина“ надо реабилитироваться перед болельщиками»

Защитник "Динамо" Сергей Паршивлюк считает, что в 3-м туре чемпионата России против "Урала" команде нужно реабилитироваться за поражение от "Рубина".
Обновлено вчера в 23:13
Политика

Кличко вновь не смог выговорить слово

Мэр Киева Виталий Кличко не смог выговорить название института и насмешил пользователей Сети.
Обновлено вчера в 11:41
Общество

Русская служба «Би-би-си» рассказала о бизнесе «старшей дочери Путина»

Путин никогда не подтверждал, что Воронцова и Тихонова — его дочери.
Обновлено 24 июля в 09:30
Авто

ГИБДД отложила выдачу новых автомобильных номеров на год

Внедрение нового типа автомобильных и мотоциклетных номеров отложено на год.
Обновлено вчера в 22:05
Футбол

«Гент» забил 6 голов «Вииторулу» Хаджи в Лиге Европы. Яремчук сделал дубль

"Гент" разгромил "Вииторул" в первом матче 2-го отборочного раунда Лиги Европы.
Обновлено вчера в 16:36
Гаджеты

Sony начинает тестирование прошивки 7.0 для PS4

Sony начала тестирование следующей крупной прошивки PlayStation 4 под номером 7.0.
Обновлено вчера в 11:04
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Из-за дела Голунова наказали главу пресс-службы ГУ МВД по Москве

Начальника пресс-службы ГУ МВД по Москве Юрия Титова привлекли к дисциплинарной ответственности из-за дела журналиста издания «Медуза» Ивана Голунова.
Обновлено вчера в 11:42
Происшествия

Российские дипломаты посетили задержанное в КНДР судно

Сотрудники российского посольства в Северной Кореее проводят вторую встречу с экипажем сейнера «Сяньхайлинь-8» России.
Обновлено вчера в 23:00
Политика

Трамп выступил на фоне печати с двуглавым орлом

Обновлено вчера в 06:36
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Экс-игрок «Спартака» Игорь Шалимов жёстко высказался о главном тренере

Главный тренер ФК «Спартак» Олег Конов дебил, заявил экс-игрок клуба Игорь Шалимов в Instagram.
Обновлено вчера в 19:26
Экономика

Акции «Газпрома» на Мосбирже выросли на 3%

Обыкновенные акции "Газпрома" выросли на Московской бирже на 3,5%, до 219,42 рубля за бумагу, свидетельствуют данные торгов на 10:46 мск.
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Политика

Офис судовладельца задержанного Украиной танкера посетили силовики

В офисе компании-владельца задержанного на Украине танкера ООО «Фос Шипинг Менеджмент» в Геленджике побывали представители силовых органов, 25 июля сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 15:33
Кино

Появился первый кадр «Короля» с Робертом Паттинсоном

Создатели исторической драмы «Король» с Робертом Паттинсоном в главной роли опубликовали первый кадр из ленты.
Обновлено вчера в 13:12
Гаджеты

BQ выпустила телефон для военнослужащих BQ 2432 Tank SE

Обновлено вчера в 16:33
Политика

Капитан сообщил детали задержания российского танкера на Украине

Капитан задержанного на Украине российского танкера Илья Дребязка заявил, что экипаж не нарушал никаких правил, передает «РИА Новости».
Обновлено вчера в 17:50
Армия и оружие

Танки Т-72БЗ атакой с ходу разгромили «противника» на Кузбассе

Использовав элемент неожиданности экипажи Т-72БЗ атакой с ходу, с максимально допустимой скоростью движения, из штатного вооружения разгромили условного противника.
Обновлено вчера в 20:31
Общество

Росстат назвал регионы с самыми низкими зарплатами учителей

По данным ведомства, низкие зарплаты получают учителя в Северо-Кавказском федеральном округе (26,3 тыс. руб.), а также в Пензенской (26,9 тыс. руб.), Саратовской (27,5 тыс. руб.), Орловской (28 тыс. руб.), Новгородской (28,8 тыс. руб.), Ивановской (29 тыс. руб.) и Белгородской (29,3 тыс. руб.) областях.
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Политика

В Австрии объявили в розыск подозреваемого в шпионаже россиянина

70-летнего подозреваемого задержали в ноябре 2018 года. По данным австрийской газеты Kurier, Зайцев родился в Москве.
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Экономика

СМИ предупредили о возможном росте цен на кондитерские изделия

Представители Московской торгово-промышленной палаты в беседе с газетой «Известия» не исключили, что цены на кондитерские изделия в ближайшие шесть месяцев могут возрасти на 5 — 7%.
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Происшествия

Вылетевший в Петербург самолёт вернулся в аэропорт Симферополя

Пассажирский самолёт, следовавший в Санкт-Петербург, совершил вынужденную посадку в аэропорту Симферополя из-за технической причины, она прошла в штатном режиме.
Обновлено вчера в 08:05
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