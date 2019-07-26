Политика

Украинский посол предложил «хорватский сценарий» для захвата ДонбассаРИА Новости 18:58

В результате существенно изменилась этническая карта современной Хорватии: оттуда бежали, по разным оценкам, от 200 до 250 тысяч сербов, еще от 100 до нескольких тысяч гражданских лиц были убиты Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года.
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с чего всё началось
Как пояснил
 украинский дипломат, подобный вариант развития событий предусматривает ввод на территорию самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик представителей иностранных вооружённых формирований и разоружения местных военных.
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Украинский посол предложил «хорватский сценарий» для Донбасса

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Украинский посол предложил «хорватский сценарий» для захвата Донбасса

РИА Новости18:58
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Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 22:18, Ашберн
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Тульский "Арсенал" проиграл бакинскому "Нефтчи" в первом матче второго квалификационного раунда Лиги Европы.
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Представители Московской торгово-промышленной палаты в беседе с газетой «Известия» не исключили, что цены на кондитерские изделия в ближайшие шесть месяцев могут возрасти на 5 — 7%.
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